Ya lo advierte el póster oficial de la película, donde la actriz Katy O’Brian posa semidesnuda con un arma de fuego: “Amor, mentiras y sangre” (“Love Lies Bleeding”) no es una película de acción convencional ni un thriller hollywoodense. En su lugar, ofrece una experiencia que desafía los límites entre diferentes géneros cinematográficos con escenas eróticas marcadas, violencia explícita, abuso de sustancias ilícitas y una trama que te mantiene cautivado durante una hora y media mientras se siguen las desventuras de un romance queer.

Dirigida por Rose Glass, responsable de la película de terror psicológico “Saint Maud” (2019), la historia de amor, asesinato y venganza que vive Lou (interpretada por Kristen Stewart) y Jackie (Katy O’Brian) está ambientada en la década de 1980, en un Estados Unidos cochambroso y decadente, donde ambas deberán enfrentar problemas previos a su romance que las llevarán por una espiral de violencia sin límites.

Esta atmósfera recuerda a la cinta “Wild at Heart” de David Lynch, inspirada en la novela homónima de Barry Gifford. Y si es que Sailor Ripley (Nicolas Cage) y Lula Pace (Laura Dern), en sus desenfrenadas travesías por las carreteras de pequeños pueblos en medio de la nada, hicieran una parada, seguramente llegarían al mismo pueblo donde Lou y Jackie intentan no ser arrastradas hacia la red de la familia criminal de Lou.

La cinta fue dirigida por Rose Glass a partir de un guión que coescribió con Weronika Tofilska.

Una propuesta diferente

Si algo comprende gran parte de la trama es la violencia, no el romance entre ambas, tampoco un mensaje LGTBQ+ forzado, que un grupo de asistentes homofóbicos reclamaron durante la proyección de la cinta en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas, provocando abucheos y descontrol. El incidente provocó la intervención de la policía, la cual reportó tres casos de violencia física durante el evento.

“Todas las señales están ahí, me tienes en el póster casi desnuda con un arma, la clasificación es para mayores y hay entrevistas por todos lados. Si aún así no te haces una idea decente de lo que estás a punto de ver, entonces deberías al menos ver el tráiler para no sorprenderte. Y si no te gusta al verlo, siempre puedes irte del cine”, menciona Katy O’Brian en entrevista con El Comercio.

La cinta tampoco romantiza a sus personajes, pues en “Love Lies Bleeding” no hay buenos ni malos, solo personas que luchan constantemente para no sucumbir ante un ambiente rodeado de muerte y descontrol, aunque tengan que recurrir a esos excesos para poder escapar de esa realidad.

“A diferencia de cintas de superhéroes, aquí puedo hacer de personajes humanos, no estereotipos de héroes o villanos, solo personas comunes y corrientes que toman sus decisiones que generalmente son tóxicas y llenas de defectos”, comenta O’Brian, quien ha participado en cintas como “Quantumania” y series como “Agents of Shield”, “The Mandalorian” y “The Walking Dead”, interpretando papeles de personajes con gran fuerza física o que ocupan cargos de poder.

El actor y cineasta estadounidense Ed Harris también forma parte de los personajes que aparecen en la trama de "Love Lies Bleeding" / Anna Kooris

La fuerza de "Love Lies Bleeding"

Entre los grandes actores que aparecen en “Love Lies Bleeding” se encuentran nombres reconocidos como Kristen Stewart, Dave Franco, Ed Harris, Jena Malone y Anna Baryshnikov. Sin embargo, el papel que desempeña Katy O’Brian, destacando como la pieza que desata todos los acontecimientos en la película, es uno de los más interesantes de la historia, especialmente por el metalenguaje que se encuentra en el desarrollo de su personaje, reflejado en el tamaño de sus músculos, que aumenta conforme avanza la trama.

Para la actriz estadounidense, es natural conseguir este tipo de personajes, especialmente por su pasado como una deportista destacada, especialmente en las artes marciales, practicando diversas como Shorei Goju Ryu Karate, Hapkido, Muay Thai y Jiu-jitsu brasileño. Sumando a esto su experiencia como fisicoculturista y entrenadora personal antes de encaminarse hacia la actuación en la Indy Actors Academy.

Katy O'Brian fue oficial de policía durante siete años en el Departamento de Policía de Carmel en Carmel, Indiana, incluido el Equipo de Intervención de Crisis del departamento / Anna Kooris

“Cuando leí la historia, especialmente la de Jackie, me enamoré de ella. Sentí que debía protegerla como si fuera una especie de escudo para ella”, confiesa O’Brian sobre el casting de la película producida por A24. “No quería que nadie más la interpretara y por primera vez en mi vida, sentí que podía hacerlo mejor que nadie”.

Otra profesión que hizo notable la elección de O’Brian para este papel fue su trabajo como oficial de policía durante siete años en el Departamento de Policía de Carmel en Carmel, Indiana, donde se especializó en ayudar a personas con diversas afecciones como psicosis, depresión, Alzheimer y autismo.

La actriz, escritora y artista marcial estadounidense Katy O'Brian coprotagoniza la película "Love Lies Bleeding" / Anna Kooris

“Al igual que mi trabajo como policía, aquí se debe escuchar como si tu vida dependiera de ello. Es donde mucha gente falla porque no lo hace. Gran parte de actuar es comprender a los otros actores, entenderlos. Incluso eso pasó con Kristen cuando hacía su personaje de una manera que no lo esperaba, yo me acoplaba a ella, eso hacía que todo fuera natural”, nos cuenta O’Brian.

La cinta se estrenó en Perú el 2 de mayo y de momento cuenta con críticas positivas que la sitúan como una de las propuestas cinematográficas más interesantes de mediados de este año. Especialmente, si se analiza la cartelera donde resalta por atreverse a abarcar mucho y apretar con fuerza. “Simplemente es una película con una idea fresca, nunca antes vista. Es sorprendente que llegara a realizarse, aún más que aparezca en pantalla grande. Oportunidades como esta no se deben desperdiciar, hay que verlas”, concluye.