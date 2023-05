Las dudas de si “Spider-Man” (“Hombre Araña”) pudiese funcionar como una saga de películas animadas, aparte de sus adaptaciones al cine de acción real, desaparecieron con el éxito de “Into the Spider-Verse” (2018), que no solo multiplicó sus ganancias en la taquilla y triunfó entre la crítica, sino que se llevó el Oscar a Mejor película animada, imponiéndose ante “Los increíbles 2″, “Isla de perros” y otros contendores.

De ahí que su secuela, “A través del Spider-Verso” (“Across the Spider-Verse”), genere tanta expectativa. En cines desde el 1 de junio, la cinta sigue a Miles Morales (Shameik Moore), adolescente que reemplaza a Peter Parker como Spider-Man luego de que este muriera a manos de un villano. En la primera película conoció a héroes de otros universos y esta secuela los trae de vuelta, donde destaca Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), la Mujer Araña, quien tiene conflictos familiares.

“Ambos (Gwen y Miles) están en un momento de su vida donde aprenden a ser independientes. Y con eso viene el conflicto entre ellos y sus padres”, indicó Steinfeld. “Eso es una gran parte de mi personaje y tiene mucho que ver con lo que acerca a ambos (ella y Miles) incluso más que en la cinta previa”, añadió.

Pero mientras Gwen es amistosa, otros son antagónicos. Como prueba está Miguel O’Hara (Oscar Isaac), héroe del año 2099 que en los tráilers aparece como una figura imponente y peligrosa. En conversación con este diario, Steinfeld destacó el trabajo de Isaac, considerándolo uno de los mayores lujos de trabajar en esta saga.

La animación de "Spider-Man: A través del Spider-Verso" es muy distinta al común de las cintas del género. / Sony Pictures Animation

Los padres de la araña

Spider-Man no existiría sin el trabajo de Stan Lee y Steve Ditko, quienes crearon al héroe en su debut para los cómics de Marvel en 1962. Pero la nueva película requiere otros talentos, tanto por el lado del guion y la producción como en el caso de la dirección.

La película ha sido escrita por Phil Lord y Chris Miller, dúo creativo especialista en comedia, pero también en sacarle el jugo a los conceptos. Con un trabajo a la vanguardia, ambos escribieron esta película para que lleve al Hombre Araña al siguiente nivel. Todo aquel que haya crecido con esta historia, sea en cómics, series animadas o películas, estará familiarizado con el conflicto que plantean los escritores.

En ese sentido, ambos también son partidarios por una mejora en las condiciones laborales de su gremio. El Comercio los abordó en relación a la actual huelga de guionistas de Estados Unidos, por la que no se está escribiendo ninguna serie o película. En específico, respondieron si se sienten en un Spider-Verso de la vida real, considerando que guionistas de diferentes universos ficticios unen fuerzas para vencer a un adversario.

“Ha sido muy interesante ver personas de toda la industria unirse y pelear por estos problemas”, dijo Miller. “Una de las esperanzas es la comunidad que se refuerza y desarrolla entre la gente que crea esto para ganarse la vida”, añadió Lord.

Pero una película no surge solo con el guion, pues el papel debe pasar a la pantalla y mantener un tono y ritmo claros. Allí entra el trabajo de los directores Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, quienes equilibran no solo múltiples personajes, sino universos y estilos visuales. Por ahí fue nuestra pregunta a los cineastas.

—Esta película hace cosas que nunca pensé que eran posibles con la animación. Desde el punto de vista de la dirección, ¿En algún momento pensaron si estaban yendo demasiado lejos?

“No creo que hayamos pensado eso, pensamos que íbamos a donde la historia necesitaba ir emocionalmente. Hubo varias veces en las que intentamos cosas que no eran emocionalmente correctas, y cambiamos de rumbo”, dijo Powers. “Si no te pones nervioso en el proceso de intentar estas cosas, entonces estás yendo por el camino demasiado seguro, vas hacia una rutina. Los nervios de intentar algo nuevo visualmente es parte de lo que nos hace hacer esto”, añadió por su parte Dos Santos.

Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) y Miles Morales (Shameik Moore). Dos héroes que, por alguna razón, colisionarán. / Courtesy of Sony Pictures