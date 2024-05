La ‘U’ no ganó el partido... Cuando al borde de los 90′, con el público jalándose los cabellos de desesperación porque no habían remates al arco de Junior, un despeje de Murrugarra queda entre los colombianos Cantillo y Peña, ambos héroes del empate en Lima. El balón caprichoso se cuela entre ambos y llega a los pies de Christopher Olivares. Con el apuro de la jugada, la obligación de ganar en casa por la Copa Libertadores y la presión de un estadio repleto, el ‘Zancudito’ remata de derecha y el balón pasa a cinco metros del arco defendido por Santiago Mele. Ahí se esfumó la única y última esperanza de sumar otra victoria en casa por la Copa.

La ‘U’ comenzó su seguidilla de partidos importantes en el mes de mayo con un empate amargo en el Monumental. Ahora, toca recibir a Cristal por Liga 1, luego a Botafogo por Copa y, finalmente, visitar a Cienciano también por Liga 1. En todo el año no tendrá un calendario tan exigente y tan importante. El margen de error comenzó a ser menor tras el 1-1 contra Junior. Con 5 puntos en la tabla es, por ahora, segundo lugar del Grup D a falta de lo que hagan el jueves Botafogo en Brasil contra Liga de Quito.

Esta es la evaluación del equipo ante los colombianos, línea por línea, cómo vimos al equipo de Fabián Bustos.

Universitario y Junior empataron 1-1 en el Monumental. (Foto: Daniel Apuy/ @photo.gec)

Defensa: la garra

La historia golpeó rápido de parte de los colombianos. La estadística decía que en los 13 partidos previos entre Universitario ante equipos cafeteros siempre recibió goles. A los 5′, un zapatazo de Castrillón sacudió a los hinchas de sus asientos. El portero Britos, atento a las demás jugadas, poco pudo hacer ante el disparo.

¿Hubo responsabilidad en el gol? El equipo de Bustos pagó las consecuencias de defender en zona los tiro de esquina. Nadie marcó al colombiano fuera del área y el 1-0 en contra obligó a que la estrategia del técnico argentino se imponga a como dé lugar.

Ahí volvió a destacar la línea de Corzo, Riveros y Di Benedetto, quien estuvo de vuelta en el equipo titular y le tocó hacerle frente al habilidoso José Enamorado. Junior cuenta con una ofensiva que en Brasil le anotó tres goles a Botafogo y que le hizo pasar una mala noche a Liga de Quito en Barranquilla.

Universitario de Deportes vs. Junior jugaron por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2024. (Foto: @Universitario).

Sin embargo, la defensa de la ‘U’ supo frenar a éste rival tanto de visita como de local. Los kilos de experiencia de Carlos Bacca y las diagonales de Yimmi Chará se encontraron con las ganas y orden táctico de Corzo (7 de 12 duelos ganados, según Sofascore), la entrega y anticipación defensiva de Riveros (2 despejes y 1 intercepción, según Sofascore) y la garra y disciplina de Di Benedetto (2 balones largo completados, según Sofascore).

Volante: pocas ideas

El único con nota aprobatoria en la medular fue el chileno Rodrigo Ureña, calificado con 7.1 puntos por Sofascore. Tanto Martín Pérez Guedes (6.5) y Jairo Concha (6.6) no tuvieron la actuación esperada ante Junior en el Monumental. El rigor físico de la visita se impuso y ambos estuvieron por debajo de su nivel.

Pérez Guedes se buscó con Andy Polo toda la noche, pero no pudo crear ocasiones de peligro para la línea defensiva. Sus dos centros registrados en el partido terminaron en despejes. Mientras que las ideas de Concha se chocaron contra el muro que impusieron Bryan Castrillón y Didier Moreno.

Ureña, en cambio, en 80 toques tuvo una precisión del 82% y completó 7 de 11 pases largos hacia los atacantes.

Ataque: sin contundencia

Los únicos momentos que Universitario no quiso perder el partido fue cuando Andy Polo tomaba el balón. El carrilero se salió del libreto con una jugada brillante desde su zona a los 24′. Dribleó a dos defensas y sacó un remate que pegó en el botín de Edison Flores para facturar el 1-0.

La ‘U’ no creó decenas de ocasiones de peligro ante Junior. Aparte del gol y el mal disparo de Christopher Olivares hacia el final del partido, no existió otra ocasión clara para revertir el marcador. Alex Valera casi no tocó el balón.

El déficit de gol en Universitario es cada vez más notorio. En la Copa anotó en los cuatro partidos (5 goles). Sin embargo, el 3-1 ante Botafogo en Brasil lo tiene con una diferencia de goles de -1 en la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores. A falta de dos partidos, uno en Lima (Botafogo) y otro en Quito (LDU), es necesario ajustar esta estadística si se busca clasificar a los octavos de final.