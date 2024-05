Casassa, de padres italianos, nos cuenta que la familia tenía una panadería. “Cuando tenía 14 años, mi mamá se hizo cargo de la panadería porque mi papá tenía un fundo en Puente Piedra. La convirtió en pastelería, bodega y helados”, recuerda. La visita de un técnico que les enseñó a hacer los helados de máquina lo cambió todo. En ese momento nació el sueño.

“Pero no se dio, porque me fui a trabajar al fundo. Me dediqué a elaborar vino y pisco durante 46 años, pero siempre tenía en la mente lo de los helados”, admite mientras visitamos la planta, donde preparan los 62 sabores que incluye su repertorio.

Hubo un momento en el que se tuvo que vender el fundo por diversas razones, según nos comenta el fundador de La Fiorentina. “Ahí dije: ‘ahora voy a poner la heladería que siempre quise’ y me atreví. La puse cuando tenía 73 años y, actualmente, tengo 87″, comenta con un tono de satisfacción por haber logrado crear lo que podemos ver: un negocio entrañable, con helados curiosos y sabores para todos los gustos.

“Siempre tenemos clientes y al estar al lado del mercado (Nº 1 de Surquillo) que es bastante conocido, también vienen muchos turistas a visitarnos”, nos cuenta Zaida Ortega, esposa de Carlos. Ella, quien también recibe a los clientes con una sonrisa, invita a todos a probar los distintos sabores de helados para que encuentren su elección.

Juntos, se encargan de administrar el negocio que les ha permitido conocer a figuras como Gastón Acurio y otros chefs internacionales. “Tenemos una pared con fotos y recuerdos de las visitas, es bueno verlo de vez en cuando”, admite Casassa.

En la variedad está el gusto

Como mencionamos, cuentan con una lista de 62 sabores de helados, de los cuales 32 son expuestos cada día en las dos vitrinas de su local. “Vamos jugando con los sabores de temporada y viendo qué productos estn disponibles, pero hay algunos que siempre deben de estar, son los favoritos”, advierte el dueño.

El top 3 de sabores, en palabras de don Carlos, son: pistacho, lúcuma y frutos del bosque. Afortunadamente, esta es de las heladerías que invita en todo momento a sus visitantes a probar los diferentes sabores. Con gran orgullo, el creador de La Fiorentina nos invita los distintos sabores por los que resalta su propuesta.

El de pistacho se volvió un favorito instantáneamente, es cremoso, dulce en su punto y con el toque preciso de sal que eleva cada bocado y recuerda al fruto seco. También podemos encontrar sabores como canela, distintos tipos de chocolate, ron con pasas, vainilla, nocciola y gianduia.

Pero, si le preguntamos a la mayoría de visitantes, probablemente todos los reconozcan por la lista increíble de helados con sabores curiosos y muy peruanos que ofrecen. ¿Alguna vez se imaginó helado de ají, albahaca o palta? Bueno, en La Fiorentina los ofrecen y según nos explican “se puede hacer helado de lo que sea, lo importante es hallar el equilibrio”.

“Probar para creer” definitivamente se aplicó en este caso. El favorito de los sabores curiosos tendría que ser el de albahaca. Sí, recuerda un poco a los clásicos tallarines verdes -una broma que hace el Sr. Casassa- pero el sabor herbal y dulce combina mejor de lo que parece. El de kión es una sorpresa refrescante y dulce que también volveríamos a comer. El de palta, curiosamente, resulto ser el de sabor más discreto y suave, pero perfecto.

Otros sabores que ofrecen son arándanos, ají, guanábana, chirimoya, ciruela, pisco sour y coco. Cuentan con seis sorbettos, es decir, helados a base de agua que combinan con frutas como kiwi y mango. También podemos encontrar milshakes cremositos, preparados con los helados artesanales que mencionamos.

Sin importar el clima, vale la pena darse una vuelta por La Fiorentina para probar alguno de sus ricos helados, ya sean los sabores de siempre, o quizás atreverse con uno diferente. ¿Se anima?

/ Mario Zapata N.