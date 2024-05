Aquí te vamos a contar qué canal transmite EN VIVO ONLINE y GRATIS por internet y ATV el Real Madrid vs. Borussia Dortmund, y así puedas verlo. Los españoles y alemanes disputarán un duelo que definirá al flamante campeón de la UEFA Champions League 2024. El partido, que promete emociones y goles, se jugará este sábado 1 de junio desde las 2:00 pm de Perú en el estadio Wembley de Londres, Inglaterra . Porque sabemos que no te vas a perder este esperado encuentro, te dejamos qué canal transmite el Real Madrid vs. Borussia Dortmund por la jornada 17.

El cuadro español llega a esta instancia con los ánimos al tope tras conquistar La Liga y la Supercopa de España. En zona de grupos logró el puntaje ideal y en el camino eliminó a equipos que se perfilaban como favoritos a ganar el torneo, como son los casos de Manchester City y Bayern Múnich. El conjunto blanco es un habitual finalista y sabe jugar estos duelos decisivos en Champions. De ganarle a los alemanes, conquistarían su título 15 en esta competición.

El ‘vendaval amarillo’, por su parte, es la gran sorpresa de esta temporada de Champions y se caracteriza por ser un conjunto sólido y muy solidario al momento de recuperar el balón. Tiene entre sus figuras principales al experimentado Mats Hummels en la zona defensiva, al incansable Marcel Sabitzer en el mediocampo y al fuerte y goleador Niclas Füllkrug en el ataque. El equipo alemán ya sabe lo que es dar batacazos en esta edición, pues eliminó a nada menos que el Atlético de Madrid y PSG.

Qué canal pasa el Real Madrid vs. Borussia Dortmund

Desde las 2 P.M. horas de Perú se podrá empezar a vivir el encuentro entre Real Madrid vs. Borussia Dortmund, y lo podrás ver por el canal ATV para todo el Perú y ESPN en todo el mundo. Síguelo por estas señales:

DIRECTV - Claro TV- Movistar TV

Cómo y dónde seguir Real Madrid vs. Borussia Dortmund

Este partido, como todos los correspondientes a la Champions League, puedes verlo por la señal de ESPN para todo el Perú. Además, ATV también transmitirá las acciones. También, podrás seguir las incidencias en la web de DT El Comercio.

Dónde ver el Real Madrid vs. Borussia Dortmund por streaming

Puede seguir el Real Madrid vs. Borussia Dortmund vía streaming por medio de Star Plus, DGO (app de DirecTV) y Movistar TV App.

Cómo suscribirme a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Borussia Dortmund por streaming

Para iniciar la suscripción debes tener en cuenta que los precios varían de acuerdo a cada país. Estos son los planes en algunos países de la región:

Perú: S/.37.90 al mes y S/.379.00 al año

México: 199 pesos mensuales y 1.999 anuales

Colombia: 31.900 pesos colombianos al mes y 319.900 al año

Chile: 8.500 pesos mensuales y 84.900 anuales

Argentina: 880 pesos al mes y 8.800 al año

Sigue estos pasos para suscribirte a Star Plus

1. Ingresa a https://www.starplus.com/

2. Una vez dentro, tendrás dos opciones:

Suscribirte al COMBO PLUS (Para los que ya cuentan con Disney Plus, el precio tendrá descuento especial)

Suscribirte solo a Star Plus

Cómo suscribirme a DGO para ver el Real Madrid vs. Borussia Dortmund por streaming

Para poder ver todos los planes de DGO, es necesario que ingreses a este ENLACE. Una vez dentro, solo tienes que seguir los pasos correspondientes.

Cómo suscribirme a Movistar TV App para ver el Real Madrid vs. Borussia Dortmund por streaming

Movistar TV App, la cual es una plataforma de propiedad de Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Movistar) que permite a los Clientes residenciales acceder a través del sitio web https://tv.movistar.com.pe, y según el servicio que tenga contratado, a: (i) contenido online y programación en vivo de canales de televisión; (ii) al servicio de suscripción de video bajo demanda que brinda acceso a una selección de contenidos audiovisuales que se transmiten vía Streaming por internet.

¿Dónde se puede escuchar y seguir Real Madrid vs. Borussia Dortmund por la final de la Champions League 2024?

Así como desde la comodidad de tu hogar frente al televisor o dispositivo móvil, también es posible que sigas el Real Madrid vs. Borussia Dortmund, mediante las frecuencias radiales que postularon para transmitir todo el campeonato. Podemos destacar a RPP en los 89.7 FM y también 730 AM, con las narraciones del ‘Tanque’ Arias y Gino Bonatti.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Borussia Dortmund EN VIVO y ONLINE?

En Perú el partido inicia desde las 2:00 p.m.

En Ecuador el partido inicia desde las 2:00 p.m.

En Colombia el partido inicia desde las 2:00 p.m.

En México el partido inicia desde la 1:00 p.m.

En Argentina el partido inicia desde las 4:00 p.m.

En Chile el partido inicia desde las 3:00 p.m.

Cuáles son las posibles alineaciones de Real Madrid vs. Borussia Dortmund por la final de la Champions League 2024

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

¿En qué estadio se jugará el Real Madrid vs. Borussia Dortmund?

El partido entre Real Madrid vs. Borussia Dortmund, que decidirá al nuevo campeón de la Champions League 2024, se disputará en el mítico estadio Wembley de Londres, Inglaterra.

Quién será el árbitro del Real Madrid vs. Borussia Dortmund por la final de la Champions League 2024

El esloveno Slavko Vinci será el encargado de impartir justicia en este esperado partido entre españoles y alemanes.

Cómo llegan Real Madrid y Borussia Dortmund a la final de la Champions League 2024

Real Madrid:

Real Madrid 0 - 0 Real Betis

Villarreal 4 - 4 Real Madrid

Real Madrid 5 - 0 Deportivo Alavés

Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund 4 - 0 Darmstadt 98

Mainz 05 3 - 0 Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain 0 - 1 Borussia Dortmund

¿Cuál es el historial de los últimos enfrentamientos entre Real Madrid y Borussia Dortmund?

Real Madrid 3 - 2 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund 1 - 3 Real Madrid

Real Madrid 2 - 2 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund 2 - 2 Real Madrid