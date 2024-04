“Lo que ofrecemos son mini conciertos dentro del hotel. Es una tendencia mundial, pero en Perú lo implementamos al ver la necesidad de la gente de reunirse”, cuenta a Provecho Janeth Flores, Gerente General de Ibis Larco Miraflores. Por eso, crearon la propuesta de Ibis Music, que combina all you can eat de piqueos y bebidas, presentados por el restaurante Q Ceviche.

Los makis son una opción presente en la carta de piqueos del Ibis Music. / Hotel Ibis Larco Miraflores

La carta es variada y ofrece opciones para todos los gustos, desde piqueos más suaves y frescos como los makis, que se pueden disfrutar en tres versiones: furai, acevichado y california; hasta opciones más contundentes como las alitas crocantes, servidas con una salsa picante. Los cocteles van desde el tradicional chilcano hasta un buen gin tonic o Screwdriver.

Nuestra experiencia

La primera diferencia que presenta Ibis Music es que el all you can eat no se presenta como buffet, si no en la posibilidad de comer piqueos y cocteles servidos en la mesa. La atención es bastante buena, cordial y rápida, por lo que los piqueos no dejan de llegar. Un punto a aclarar, es que se pueden solicitar dos variedades de piqueos y una bebida a la vez.

/ Pierina Denegri Davies

Empezamos con el piqueo más delicioso de las opciones disponibles: los spring rolls bife. Consiste en rollos de masa frita a la perfección, rellenos de carne mechada y aderezada con el punto perfecto de sal. Crocantes, con un relleno generoso y servidos con pequeñas flores muy pintorezcas, este plato se volvió un favorito que volveríamos a pedir.

Lo acompañamos con un Screwdriver (o destornillador), un coctel que combina jugo de naranja con vodka y es bastante simple, pero cumplidor y equilibrado en el sabor ácido y dulce.

Otras opciones que recomendamos son los baos, pequeños panes cocidos al vapor rellenos de pollo o cerdo teriyaki. Vienen con un toque de salsa, espinaca e hilos de camote o papa frita. También probamos la pizza, una opción cumplidora que presenta una versión personal con una salsa de tomate con toques dulces, queso, jamón y se corona con toques de arúgula, que le aporta frescura y un sabor más interesante.

Recomendamos las alitas picantes, con una salsa BBQ ahumada deliciosa. Contundentes, bien cocidas y muy sabrosas, es de los piqueos que más disfrutamos. La última bebida que probamos fue el Pisco Tonic, una de las más fuertes de la carta. Es bastante fresca gracias a los trozos de cítricos y perfecta para quienes disfrutan las bebidas sin dulce.

/ Pierina Denegri Davies

Con un ambiente cómodo, música en vivo, piqueos agradables y una buena variedad de cocteles, Ibis Music es una opción interesante para compartir un momento agradable.