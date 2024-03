En enero de este año se dio la noticia sobre la declaración del orégano de Tacna como producto designado con denominación de origen (DO), una alegría para el Perú, siendo el decimoprimer producto nacional con esta certificación muy valorada en Europa más poco o nada comprendida en los países del nuevo mundo, incluido el nuestro.

Los abanderados que gozan de la DO en Perú son: Pisco, Maíz Blanco Gigante del Cusco, Chulucanas, Pallar de Ica, Café Villa Rica, zapallo Loche de Lambayeque, Café Machu Picchu-Huadquiña, Maca Junín-Pasco, Cacao Amazonas Perú y Aceituna de Tacna.

“Cuando se habla de una denominación de origen hablamos de un producto con características particulares especiales que resaltan del resto gracias a factores como el lugar donde se desarrolla, clima, ambiente, el aporte de aspectos culturales y conocimientos de su gente que es reconocido de manera natural en el mercado por el consumidor final gracias a su reputación, porque tiene todas estas características diferenciales”, explica la Dra. Ashyadée Vásquez (*).

Lograr una DO no es simple, depende de una serie de factores, continúa la experta, y requiere la participación del Estado Peruano. El solo hecho de preparar el expediente de una denominación de origen (DO) o de una indicación geográfica (IG) resulta costoso, exige un equipo multidisciplinario que elabore el sustento de dicho reconocimiento con estudios técnicos y científicos que los reconozcan y fundamenten sus cualidades y su elaboración. La titularidad (es decir la propiedad) de una DO o IG la tiene el Estado Peruano; también se debe registrar en el extranjero para su debida protección en otros países.

La importancia de la denominación de origen

Por otro lado, en nuestro país aún no se entiende el valor de una DO. La mayoría no comprende el alcance de esta figura. No se puede otorgar de manera rápida ni fácil. Algo indispensable para su viabilidad es que toda DO requiere de un consejo regulador, ente responsable en administrar, gestionar, normar, garantizar, supervisar y cuidar la calidad del producto. Una de las grandes dificultades que hemos visto es que los CRDO en nuestro país no tienen presupuestos asignados ni del sector privado ni del estado. Entonces la pregunta se cae de madura ¿cómo van a desarrollar su trabajo? Un trabajo que exige mucho, desde ordenar, organizar, establecer los mecanismos para homogenizar el estándar de calidad de los productos y que tengan la trazabilidad que es la garantía que una denominación de origen exige. Lo positivo es que cada vez más productores tienen claro el panorama.

Se estima que más de 2,500 productores de Orégano de Tacna se beneficien económicamente tras conseguir denominación de origen.

En cuanto al consumidor, en el Perú se paga por reputación y reconocimiento más no por DO. Es el caso de las paltas y chirimoyas de Cumbe, del ají mochero de Lambayeque, la granadilla y rocoto de Oxapampa, del café y cacao de Piura además de su maravilloso limón de Chulucanas, base indiscutible del celebrado ceviche peruano que fue nombrado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Finalmente, el producto designado con una DO debe contar con todas sus etapas productivas dentro de la zona delimitada, cuando no sucede esto, podría encajar en la figura de una IG (Indicación Geográfica), que involucra el saber hacer de un producto pero con algunos productos que no son estrictamente del lugar. Otra opción es una marca colectiva donde los parámetros y estándares de calidad se deciden entre los mismos interesados y los pueden ir mejorando con el tiempo.

(*) La Dra. Ashayadée Vásquez es Jurista en Derecho Internacional y Magíster en Ciencias Jurídicas. Tiene una larga trayectoria en la especialidad y trabajó más de 26 años en Indecopi. Desde el 2023 se desempeña como consultora independiente.