El futuro tratado abarca 14 capítulos relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio electrónico, cooperación, inversión, facilitación del comercio, la entrada de personas de negocios de forma temporal, entre otros puntos, indicó el Mincetur. Tras esto, solo quedan tratar temas técnicos menores, agregó.

Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex) precisó que si bien estos temas menores por tratar no son sustanciales, también son importantes.

¿Cuál es el proceso que se espera para que haya una firma? El también extitular del Mincetur explicó que una vez que se tenga el acuerdo y las negociaciones culminadas, el texto del eventual tratado pasará por un proceso de revisión legal a cargo de los equipos legales de cada país. Con ello se ordenará y se homogeneizarán los términos establecidos en las definiciones.

Después de esto, se pasará a la firma oficial, usualmente realizado por los titulares de Comercio Exterior.

MIRA | Mina San Gabriel de Buenaventura iniciará producción de oro en 2025

“Dependiendo de la característica del acuerdo y su dificultad, este proceso [hasta la firma] podría tomar entre tres a seis meses”, consideró.

Con eso, agregó que este tratado se podría firmar en la reunión del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (Apec) de noviembre. En esto también coincidió Juan Carlos Mathews, vicepresidente de la Corporación San Ignacio de Loyola y exministro de Comercio Exterior y Turismo.

“Se abre un abanico de más posibilidades. Recordemos que el Perú tiene 22 TLC y están en negociación seis más. Somos una de las tres economías más abiertas de América Latina, junto a Chile y México. Es una señal saludable el avanzar con una economía tan fuerte como la de Hong Kong”, expresó Mathews.

El TLC no queda ahí, dado que, como indicó Vásquez, después de la firma se debe de ratificar el tratado por parte de ambos países. Esto es a través de dos vías, por el Poder Ejecutivo o que previamente pase por el Congreso. En ese sentido, Mathews sostuvo que el eventual TLC con Hong Kong no tendría que pasar por el Legislativo dado que no se modificará ninguna ley.

Con todo ello, solo queda establecer la fecha de entrada en vigencia del TLC. Vásquez estimó que esto podría ocurrir en el primer trimestre del 2025.

“Se abre un abanico de más posibilidades. Recordemos que el Perú tiene 22 TLC y están en negociación seis más. Somos una de las tres economías más abiertas de América Latina, junto a Chile y México. Es una señal saludable el avanzar con una economía tan fuerte como la de Hong Kong”, expresó Mathews.

Reunión bilateral entre representantes de Comercio Exterior de Perú y Hong Kong como parte de los encuentros que se vienen realizando en el país en el marco del APEC.

Oportunidad

Hong Kong representa una plaza de personas con alto poder adquisitivo, indicó Mathews, siendo que hay una oportunidad de captar turistas para el turismo de lujo en Perú.

Asimismo, señaló que esta nación puede servir como una ‘triangulación’ para otros mercados de Asia. En esa línea, Vásquez apuntó a que Hong Kong puede ser un ‘hub’ para China y el sudeste asiático.

“Hay que tomar en cuenta que Hong Kong es una importante puerta de ingreso hacia China, hay muchas exportaciones del Perú que se dirigen a Hong Kong, pero que lo utilizan como traslado, por este tratamiento especial de territorio aduanero que tiene con respecto a China”, acotó.

Justamente, las exportaciones peruanas a Hong Kong registraron US$261 millones en 2023, sostuvo Mercedes Obregón, analista senior de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). Además, entre enero a marzo de este año, los envíos a ese país alcanzaron los US$73 millones.

Los principales productos son no tradicionales, como las uvas frescas, los arándanos, las paltas, la aleta de tiburón, además se envía harina de pescado, un producto tradicional.

En paltas, Obregón señala que la exportación de esta fruta a Hong Kong pasó de US$2 millones a US$18 millones en los últimos 10 años. Además, en el primer trimestre del año creció 160% de valor dado que hubo un aumento de 148% en volumen exportado.

“Hay que tomar en cuenta que Hong Kong es una importante puerta de ingreso hacia China, hay muchas exportaciones del Perú que se dirigen a Hong Kong, pero que lo utilizan como traslado, por este tratamiento especial de territorio aduanero que tiene con respecto a China”, acotó.

Un TLC permitirá que el flujo comercial tenga el potencial de aumentar en un 30% en los dos primeros dos años de vigencia del tratado, expuso Mathews.

Futuros acuerdos

Además de la firma del TLC con Hong Kong, Vásquez consideró que la reunión central de Apec en noviembre se podría esperar el anuncio de la culminación de negociaciones para la optimización del TLC con China. Justamente, explicó que para que este tratado sea suscrito en el Apec, se deben de culminar esa etapa en las siguientes semanas.

Por su parte, Mathews consideró que esta optimización del acuerdo con China se podría tener para octubre o noviembre, agregando que en la actualización del tratado se están incluyendo puntos sobre economía digital, economía verde, temas aduaneros y de propiedad intelectual, entre otros.

Asimismo, indicó que las negociaciones para un TLC con la India podrían culminar para septiembre, explicando que aún falta, al menos, una ronda de diálogo. También sostuvo que en mayo se esperaba comenzar con las comunicaciones formales para dar pie al inicio de negociaciones para un TLC con Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Marruecos.

En el mapa del Mincetur también está tener negociaciones con República Dominicana y Turquía, agregó Mathews.