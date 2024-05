Dos meses después de que asumiera el cargo de Superintendente de la Sunat, Gerardo López explica que la prioridad de la entidad en el corto plazo será lograr que los evasores de impuestos con altos patrimonios sean incluidos en el sistema. Asimismo, proyecta que a pesar del mal inicio de año para la recaudación, el crecimiento económico permitiría cumplir con las cifras propuestas en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas.





Sunat presentará una propuesta para incluir en el sistema a evasores que cuentan con altos patrimonios y actualmente no tributan. ¿Cómo lo lograrán si no tienen el interés de pagar impuestos?

Prepublicaremos la propuesta en la segunda semana de junio. En la resolución se dirá que una persona que cumpla una serie de criterios debería de inscribirse en el RUC, pero si no lo hace voluntariamente la Sunat lo podrá inscribir de oficio. No es un tema voluntario. Habrá una etapa de inducción, de una marcha blanca, pero luego se tomará la medida de este grupo de personas que tengan altos patrimonios.

Indica que se considerará a las personas con altos patrimonios que no tributan. ¿Cuáles son los parámetros para definirlos y cuánto podrían contribuir?

En la prepublicación van a estar definidos los criterios. Pero, por ejemplo, en el tema de patrimonio sería que tengan personas con más de seis casas o habitaciones. Evidentemente eso es un signo de que debe realizarse una tributación. Otra debe ser la cantidad de unidades vehiculares a su nombre, las personas que tienen flotas o más de un vehículo pesado a su nombre. Hemos hecho un seguimiento y encontrado un grupo de personas que tienen que tributar y no lo hacen.





¿Los define como evasores?

Los defino como un grupo de personas que tienen el potencial de aportar y no lo hacen.





¿Si se prepublica en la segunda semana de junio, debería estar emitida la resolución final en agosto?

Se prepublica, luego hay dos semanas para recibir comentarios y una semana o una semana y media más adelante se puede tener [la propuesta final]. De repente con otras normas se necesitó más tiempo, pero esta es una prioridad. El tema de ampliación de base es una prioridad para nosotros, pero con solvencia técnica.





¿Cuándo se iniciará la marcha blanca y cuánto se podrá recaudar?

La inducción debe ser un periodo de tres meses y hacia octubre incorporaremos a las personas que no lo hayan hecho voluntariamente. En el último trimestre del año se va a materializar esa facultad. Si no te inscribes voluntariamente lo hará Sunat de oficio y te va a asignar un régimen y una categoría. Luego Sunat te va a exigir la contribución.





¿Pero realmente se aumentará la base de contribuyentes siendo que el objetivo primordial debería ser incluir a los más de 70% de trabajadores informales que hay en el país?

Tenemos varias medidas. La proyección de eso tiene que ver con que las personas tengan regímenes para que puedan ingresar. Nuestra principal medida al respecto es realizar visitas directas con las personas que están en situación de informalidad para que puedan incorporarse. En total hemos realizado 19 mil visitas a nivel nacional.

Por otro lado, sobre los contribuyentes actuales que tienen deuda, también publicaremos la lista de los 1.500 principales deudores tributarios, con sus representantes legales, y que tienen una deuda exigible por S/4 mil millones.

Indica que se deben tener regímenes adecuados para que los informales se afilien. Uno de los pedidos de facultades en materia tributaria planteados por el Ejecutivo es la reducción de los regímenes tributarios, eliminando al Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) al del Régimen Mype Tributario (RMT). En su reemplazo se crearía un régimen simplificado del Impuesto a la Renta, denominado Régimen Emprendedor. ¿Esta medida fue consensuada con ustedes?

Ese es un tema exclusivo de política fiscal. Lo dejaría en la cancha del Ministerio de Economía y Finanzas.





Pero sí considera que se deberían simplificar los cuatro regímenes.

Sin duda los regímenes siempre tienen que estar en ajuste permanente. El contribuyente necesita condiciones para poder desplegar sus emprendimientos.





Otro de los pedidos de facultades es la tributación de las empresas que brindan servicios digitales, es decir, la “Tasa Netflix”. ¿Por qué motivos es clave este impuesto y cuándo esperan comenzar a aplicarlo?

Cuando vas a la peluquería o a un restaurante te cobran IGV y la empresa que da el servicio tiene que tributar ese impuesto. La norma dice que cualquier servicio prestado en el país está afecto al IGV y hay empresas que brindan servicios en el país que no tributan, precisamente estas empresas no domiciliadas. Esto no es un gravamen, es imponerles la tasa que ya existe. Lo que se busca es poner igualdad de condiciones en el mercado.





Es decir, el impuesto sería del 18%, pero hoy estas empresas no tributan. ¿Esto no afectaría directamente al precio final al consumidor?

En Chile se aplica una tasa de 19%, por ejemplo. Algunos países decidieron aplicar el IGV o el IVA y otros decidieron crear una tasa específica. En nuestro caso apelamos al IGV.





¿Pero el precio al consumidor no podría incrementarse?

No creo, pero es una decisión empresarial y el mercado va a regular eso.

Otro de los pedidos de facultades fue incluir las apuestas a distancia dentro del Impuesto Selectivo al Consumo. Esta ley ya se había aprobado, pero hubo problemas con su reglamentación. ¿Qué es lo que se busca con esta medida?

Hay una ley de apuestas y juegos deportivos que se aprobó el año pasado y no se ha reglamentado porque falta hacer ajustes en la norma. En la delegación de facultades se han considerado esos ajustes. Cuando sean superados se procederá a aplicar la tasa, que será de un 12%. De ese 12% habrá una distribución al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para el Ministerio de Salud, el Instituto Peruano del Deporte y para el tesoro público.





En abril la recaudación creció en 4% frente al año pasado, pero ese es un ligero rebote frente a lo conseguido en el primer trimestre, donde se tuvo puntos tan bajos como el del mes de marzo con una caída interanual del 25%. Según el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas se tiene que recaudar S/157 mil millones; en el 2023 se recaudó S/147 mil millones. ¿Por qué se debería considerar que se llegará a la meta?

Es por el crecimiento económico y por los ‘drivers’ que son los ‘commodities’. El precio de los minerales, el cobre y el oro, está en cotizaciones históricas altas. Eso es un motor de los ingresos fiscales. Asimismo, vemos un crecimiento de la demanda interna. A pesar de que la ‘performance’ del primer trimestre del año ha sido un correlato con el año pasado, vamos a repuntar.





¿Pero llegarán a la meta con un primer trimestre tan bajo?

Como tú dices, en el primer trimestre hubo una caída significativa, pero luego hubo crecimientos.





¿No tuvo un impulso extraordinario por el cobro de la deuda a Telefónica?

No necesariamente. Recaudamos S/17 mil millones en abril y en ese mes lo de Telefónica fueron S/700 millones. Sin duda aporta, pero nuestro mensaje es que no solo por esas deudas se van a lograr las metas. En mayo vamos a crecer 2,8 y en junio 7,8%.





¿Entonces este primer semestre se cerraría con un crecimiento frente a la recaudación del primer semestre del año pasado?

Creo que cerraríamos el semestre en el balance, en equilibrio con la recaudación del año anterior. El número redondo de las Proyecciones Macroeconómicas son que en el total del año recaudemos S/10 mil millones más frente al 2023. Es una meta importante, pero creemos que por el crecimiento económico, el precio de los minerales, la demanda interna y nuestras estrategias en el segundo semestre lo vamos a lograr.

Así como se obtuvo el laudo favorable sobre la deuda tributaria de Telefónica, ¿próximamente se resolverán los casos que están hoy en el Poder Judicial?

Los principales contribuyentes tienen una deuda total de S/28 mil millones. El 86,9% del total de las deudas están impugnadas y el 12,6% están en plazo para impugnar. La Sunat no puede hacer una cobranza sobre ello. La deuda exigible que se puede hacer es del 0,4% de esos S/28 mil millones.





¿Pero no se tiene un estimado de tiempo que podrían tardar los procesos que ya están en el Poder Judicial?

No, porque, por ejemplo, en el caso de Cerro Verde se llevó el caso a un arbitraje internacional. Incluso perdiendo en el Perú se puede llevar el caso a esas instancias. Aquí los plazos son de seis meses en reclamo ante Sunat, tres años en la segunda instancia, con el Tribunal Fiscal, y luego otros tres años en el Poder Judicial. Y los plazos de la deuda en el Poder Judicial son los que tengan que demorar.