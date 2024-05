Día1, el suplemento de negocios de El Comercio, cumple 20 años este mes, y lo celebrará realizando el Día1 Summit este 30 de mayo, un foro en el que participarán autoridades y líderes de las principales empresas del país.

A través de diferentes paneles, los CEO de distintas compañías hablarán sobre las herramientas y tendencias en la toma de decisiones empresariales, con el objetivo de inspirar a seguir invirtiendo en el desarrollo y crecimiento del país.

Enrique Pasquel, gerente de Asuntos Corporativos de Credicorp, Mirella Velásquez, CEO de Hermes, Augusto Bauer, CEO Global de Grupo Aje y María Julia Aybar, conutry Manager de Hunt Oil, participarán del bloque “Visión Perú: el rol del sector privado, los puntos de dolor en el Perú y el cómo construir un mejor país”.

Enrique Pasquel es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un Máster en Leyes en Yale Law School. Desde el 2017 se desempeña como gerente de Asuntos Corporativos del Banco de Crédito del Perú y, desde abril del 2018, como gerente de Asuntos Corporativos del Banco de Crédito del Perú y Credicorp.

Mirella Velásquez, por su parte, es ingeniera de sistemas por la Universidad de San Martín de Porres y tiene un diplomado de especialización en Márketing por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Participó en el CEO Management Program en Northwestern University y en el Senior Executive Leadership Program en Yale.

El líder de Aje, Augusto Bauer, es licenciado en Administración de Empresas con un MBA en Duke University, y cuenta con más de 25 años de experiencia liderando gerencias en empresas transnacionales.

María Julia Aybar es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue recientemente reconocida como una de las lideresas más importantes en el rubro del gas natural en América Latina. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector y asumió la vicepresidencia y gerencia general de Perú LNG en enero del 2017, luego de desempeñarse como gerente general desde febrero del 2006 hasta diciembre del 2016.

En otro bloque, El Mehdi Ben Maalla, CEO de Engie; Roque Benavides, presidente de Directorio de Buenaventura y Martín Mejía, CEO de Calidda, darán vida a “La matriz: el antes y el después de la energía”, espacio dedicado a la demanda energética actual y futura, y los retos en medio de la transición energética mundial.

El Mehdi Ben Maalla es ingeniero civil de la Université Libre de Bruxelles, con un título de Ingeniería del Institut Français du Pétrole School. Además, cuenta con una Maestría en Finanzas de la Solvay Business School. Es de nacionalidad belga-marroquí y tiene alrededor de 14 años trabajando en el Grupo Engie, ocupando cargos como Senior Financial Advisor en Dubai o siendo Director y Head of Acquisitions, Investment and Financial Advisory en Engie Brasil. Se inició dentro del grupo en el área de Trading & Portfolio Management en la región de Europa.

Roque Benavides es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú con MBA por Henley Management College, Reading University (U.K.) y ha completado el Program for Management Development en Harvard Business School y el Advanced Management Program de Templeton College, Oxford University (U.K.).

Martín Mejía es administrador de empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un MBA en dirección de empresas por PD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. El ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en el sector.

Finalmente, Javier Texidó, CEO de Nestlé Perú y Bolivia, compartirá con el auditorio los impactos internacionales de los conflictos a nivel mundial. Texidó cuenta con un MBA en Negocios Internacionales por la Esade y una licenciatura en Comercio por la HEC Paría. Además, tiene más de 30 años trabajando en Nestlé.