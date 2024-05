—Al cierre del 2023, la cartera de créditos corporativos mostró una caída de 19%, mientras que la cartera minorista creció 3%. ¿Es por impacto del mal año económico?

Eso fue por un tema de diseño. A fines del 2023, empezamos un proceso para reducir nuestros volúmenes de créditos en algunos segmentos donde no estábamos teniendo un retorno atractivo. Eso se sumó a la coyuntura complicada en el Perú. No solo económica, sino también de la tasa de interés de referencia, que no motivó a las empresas a invertir. Es por eso que se vio ese resultado en las colocaciones.

—Y en las utilidades del banco, que cayeron a casi la mitad.

Hay dos cosas importantes ahí. La primera es que subieron nuestras provisiones en el 2023 frente al 2022. La segunda es que en el 2022 tuvimos la ganancia de la venta de una empresa y en el 2023 castigamos un activo intangible que teníamos. Esa combinación trajo los resultados a la baja.

—¿Hacia qué segmentos apuntan ahora?

Uno de los pilares de nuestra nueva estrategia es crecer en segmentos prioritarios: la Banca Comercial, Corporativa, Wealth Management y Retail, en donde nos estamos enfocando en el área afluente y ‘top of mass’. Con ese tipo de foco, iremos profundizando las relaciones con esos clientes. El concepto detrás de ello que estamos aplicando es la principalidad: queremos ser su banco principal.

—Ello sin dejar de lado su segmento de la gran empresa.

Correcto. Ese segmento sigue siendo importante para nosotros. Nuestra fortaleza como Scotiabank es que somos un banco global y un cliente corporativo está en Perú, pero también en el exterior. Estamos trabajando en un proyecto que se llama ‘multinational’. La idea es que si un cliente corporativo tiene operaciones en varios países, nosotros vamos a trabajar con ellos donde está su casa matriz.

El dato Según detalla Philip Seymour, actualmente el 75% de los clientes digitales son usuarios frecuentes de la aplicación de Scotiabank.

—¿Cuál es la visión actual de la matriz sobre la operación de Scotiabank en el Perú?

Cuando nuestro CEO, Scott Thomson, lanzó la nueva estrategia en diciembre del 2023, el mensaje fue bien claro: ‘vamos a enfocarnos en el corredor de Norteamérica’ que es Canadá, Estados Unidos y México. Vamos a tomar ventaja de ese corredor porque es una franja potente y los países de Sudamérica ganan mucho por participar en ello. Con ese corredor bien armado e integrado, podremos también tomar ventaja y traer esas soluciones para la Latinoamérica y el Perú.

—Se entendió como la posibilidad de que el banco se retirara de las operaciones en la región.

No fue así. El mensaje es claro y nuestro compromiso es a largo plazo con este mercado. La operación de Perú seguirá siendo una parte clave de la estrategia de Scotiabank a nivel global. Los resultados que tenemos hoy están acompañando esa expectativa.

—¿Cómo se posiciona la venta de CrediScotia en esta nueva estrategia?

Es una venta que siempre estuvo contemplada. Estamos contentos de haber logrado un acuerdo con el comprador [el banco Santander] y que ese comprador tiene una visión de seguir trabajando con esa empresa. Para el futuro, nosotros vamos a enfocarnos en los segmentos que te mencioné. Nos da más foco y más energía. CrediScotia estaba enfocado más en consumo masivo y son segmentos que tienen un perfil más bajo frente a los que vamos a enfocarnos ahora, que son banca afluente y ‘top of mass’. En Scotiabank tenemos más de 3 millones de clientes y seguiremos ofreciendo los servicios que los segmentos necesitan.

—¿Contemplan la venta de otras subsidiarias del banco?

No tenemos planes para ello.

—¿Cuáles son los resultados que han obtenido en este primer trimestre?

En general, vemos un año retador en términos de volúmenes de colocaciones. Sí estamos viendo un poco más de actividad y eso es positivo, pero esperamos que el segundo semestre sea mejor. Nuestras provisiones sí siguen altas, pero creo que eso va a revertirse en la segunda mitad.

—¿Cuánto ha aumentado la morosidad de los créditos?

Sí ha subido y esperamos que en los próximos meses tengamos una coyuntura más favorable. Hoy estamos un poco por encima del 4%.

Philip Seymour, Acting CEO y Country Head de Scotiabank. (Foto: César Bueno / El Comercio) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

—¿Qué nuevos servicios ofrecerán a los clientes en el mediano plazo?

Buscamos que a largo plazo podamos ofrecer todos nuestros productos y servicios a través del app. El próximo mes vamos a lanzar un nuevo producto. Permitiremos que los nuevos clientes puedan abrir cuentas digitales y, después de culminar el proceso, podrán tener una tarjeta de débito virtual para usarla desde su celular y hacer compras. Ese será el futuro de Scotiabank, seremos un banco más digital.

—Con un banco más digital, ¿cuánto cambia la estrategia con las oficinas?

El próximo mes estamos implementando, en el 70% de nuestras agencias, un proceso de “fast bank”, que permitirá reducir el tiempo de incorporación de nuevos clientes en 3 minutos. De esta manera, podremos destinar esfuerzos a otras iniciativas que requieren mayor atención.

—La reciente rebaja de la calificación crediticia de S&P a Perú también significó una rebaja para los bancos. ¿Preocupa ello a Scotiabank?

Nuestra calificación siempre está sujeta a la del país. Nosotros tenemos el beneficio de que nuestra casa matriz tiene un grado de inversión potente. No hemos visto ningún impacto y no esperamos ningún impacto en nuestro costo de fondeo.