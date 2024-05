Dentro de lo previsible que es Universitario, hay que destacar la capacidad de reacción que tiene el cuadro crema. Y quizás lo único que no se puede prever de su juego es lo que pueda hacer Andy Polo en ataque. Los cremas empataron 1-1 ante Junior de Barranquilla en el Monumental, y si bien perdieron la posibilidad de ser líderes del Grupo D, tienen vivas sus posibilidades de pensar en octavos de final.

Reaccionó la ‘U’, como ante LDU, porque recibió un gol al minuto 6, pero apareció Polo para, con una gran jugada personal –huacha y amague–, rematar un buscapié que terminó en gol de Flores.

Luego fue un partido bien de Libertadores. Peleado en el mediocampo con pocas ocasiones de gol. A la ‘U’ le cuesta cuando Concha no tiene un socio y si Portocarrero no trasciende en el ataque. Así, dependen mucho de Polo y se hace muy predecible su ataque.

Y cuando se controla a Polo, la ‘U’ cae en lo que pueda hacer Concha y el volante juega aislado por izquierda mientras tiene a Pérez Guedes muy lejos. Luego pasa a depender de alguna inventiva de Flores, pero si el ‘Oreja’ retrocede, los cremas pierden peso en el área contraria.

Ni los ingresos de Dorregaray y Olivares –cambio habitual por Flores y Valera– cambiaron la historia. Sobre todo porque físicamente el cuadro crema padece en los últimos minutos. Eso no permitió que tomen un segundo aire para ir en busca del gol de la victoria.

Y no tiene más variantes, porque Calcaterra sigue sufriendo la suspensión del año pasado, porque el ‘Tunche’ Rivera aún no está para reaparecer luego de la luxación de hombro. Los que entraron, Celi no es un jugador decisivo y Murrugarra es un jugador mixto.

Un punto que deja a la ‘U’ como segundo de grupo a la espera de lo que pase esta noche entre Botafogo y LDU (7:30 p.m.). La próxima fecha reciben a los brasileños, así que las chances siguen vivas desde los números.

Pero desde el juego aún hay mucho por saldar. Ya son tres partidos sin ganar: las derrotas ante Botafogo y ADT y el empate de anoche. Y los partidos de Copa han sido en los que la ‘U’ no estuvo ni cerca de pelear el resultado. La seguidilla del calendario está marcando el ritmo del cuadro crema.

Pero tendrá que hilar fino Fabián Bustos, porque este domingo enfrenta a Cristal en un partido donde se define la punta del Apertura -el que gane probablemente se lleve el primer torneo del año. Luego, recibe a los brasileños el próximo jueves donde prácticamente se juega el futuro en la Copa. Y seguido, debe viajar al Cusco para enfrentar a Cienciano por el torneo local.

En Matute ante Cerro Porteño Turno de Alianza Esta noche es el turno de Alianza de meterse en la pelea en la Copa. El cuadro blanquiazul recibe a Cerro Porteño (7 p.m.) en Matute. El cuadro íntimo debe ganar para salir de la cola del Grupo A y así tener expectativas de clasificar a octavos, ya que su siguiente duelo también es en casa ante Colo Colo.

El cuadro blanquiazul tendría en el ataque a Hernán Barcos y la duda es si Jeriel de Santis arranca como segundo punta.