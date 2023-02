Tras el éxito de “Spider-Man No Way Home”, que se transformó en una de las películas más taquilleras en la historia del cine, la historia de nuestro querido “Hombre araña” y en una entrevista que hizo Entertainment Weekly para la promoción de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, habló sobre la próxima película, “Spider-Man 4″.

Para poner en contexto, la historia de “Spider-Man” en Marvel Studios parecía haber cerrado con una trilogía por todo lo alto y con su regreso de derechos a Sony, el futuro de la saga en el MCU estaba en vilo pero tras las declaraciones de Kevin Feige, aseguramos que el “Hombre araña” 4 será una realidad.

Cuando a Kevin Feige se le hizo la pregunta sobre las novedades que se vienen en Marvel como la película de “Blade”, también mencionó a “Spider-Man”, confirmando así que ya está en un desarrollo total la cinta con Tom Holland como estrella principal.

“Todo lo que les puedo decir es que tenemos la historia. Tenemos grandes ideas para eso (”Spider-Man 4″ y nuestros escritores solo están poniendo la pluma en el papel ahora”, afirmó Kevin Feige.

Todavía no hay una fecha confirmada para la cuarta película del “Hombre araña” pero como tentativa se tiene que a finales de 2024 e inicios del 2025 podría estrenarse, todo previo a “Avengers Kang Dinasty” y “Avengers Secret Wars”.