Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Día Mundial del Gótico (Foto: refresher)
Día Mundial del Gótico (Foto: refresher)
Por

Cada 22 de mayo de cada año, se celebra el Día Mundial del Gótico, un día que para muchos puede ser oscuro, sombrío y extraño, pero muy al contrario, simboliza la celebración de la escena gótica y su presencia en el mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.