Cada 22 de mayo de cada año, se celebra el Día Mundial del Gótico, un día que para muchos puede ser oscuro, sombrío y extraño, pero muy al contrario, simboliza la celebración de la escena gótica y su presencia en el mundo.

La cultura gótica es un movimiento subcultural, que va más allá del estilo artístico medieval o de vestir de color negro, de pies a cabeza, se trata de una subcultura alternativa urbana que surgió en el Reino Unido, a finales de los años setenta.

Tradicionalmente, este movimiento ha sido vinculado con una obsesión con la muerte, debido a su inclinación o amor por lo oscuro. Sin embargo, los seguidores o adeptos a esta subcultura encuentran la belleza en cosas que los demás consideran oscuras.

VIDEO VIRAL: esta pareja de Indiana, Estados Unidos, eligió un tema "gótico" para su boda. (Foto: @avanderveldephoto)

En el ámbito musical, su sonido se caracteriza por voces inexpresivas y líneas de bajo agudas. Se destacan los géneros de rock gótico, dark wave, deathrock, wave etéreo y coldwave. Algunas de las bandas góticas emblemáticas y más conocidas alrededor del mundo son The Cure, London After Midnight, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus.

La banda británica deleitó a sus fanáticos en el Estadio de la San Marcos la noche del pasado miércoles. Foto: Raúl Arriarán

El estilo ecléctico de vestimenta oscura, particularmente el color negro, maquillaje facial pálido y uso de delineador de ojos (kohl) se basó inicialmente en tendencias como el punk, el glam rock y el deathrock.

Cabe resaltar que, esta tradición trascendió fronteras, incorporando a otros países como Estados Unidos, Australia, Canadá, México, Brasil, España y Sudáfrica a la celebración anual de esta efeméride.