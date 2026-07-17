Los amantes de una de las expresiones artísticas corporales más antiguas del mundo tienen su día y lo celebran cada 17 de julio como el Día Internacional del Tatuaje. Esta fecha se originó en Estados Unidos, donde los tatuadores comenzaron a denominar esta fecha como el ‘National Tattoo Day’ o ‘Día Nacional del Tatuaje’; sin embargo, esta celebración se ha llegado a extender por el mundo.

El objetivo de esta fecha es destacar la importancia de plasmar lo que más queremos en nuestro cuerpo con la tinta, lo cual es una expresión personal y corporal.

Origen de los tatuajes

Los primeros tatuajes fueron encontrados en momias de la cultura egipcia, los cuales son del año 2160 A.C. En esta época, los tatuajes simbolizaban la prevención de peligros y enfermedades, con un significado mágico y de estatus o posición social.

Por su parte, en Asia los tatuajes surgieron en el año 1000 a. de C., a través de las rutas comerciales de China, Japón y la India. Asimismo, en Japón era utilizado por las mafias, las cuales buscaban expresar de esta manera su lealtad y valentía.

Durante muchos años ha existido un concepto negativo de los tatuajes e incluso se llegó a prohibir su práctica al relacionarlos con el diablo; sin embargo, en la actualidad está cada vez menos estigmatizado el uso de los tatuajes.

En los comentarios, los fans no tardaron en reaccionar con mensajes como “La reina del tatuaje” y “Ella es mi musa”. (Foto: @mnsantanatattoo / Instagram)

¿Cuántos tipos de tatuajes existen?