Los amantes de una de las expresiones artísticas corporales más antiguas del mundo tienen su día y lo celebran cada 17 de julio como el Día Internacional del Tatuaje. Esta fecha se originó en Estados Unidos, donde los tatuadores comenzaron a denominar esta fecha como el ‘National Tattoo Day’ o ‘Día Nacional del Tatuaje’; sin embargo, esta celebración se ha llegado a extender por el mundo.
El objetivo de esta fecha es destacar la importancia de plasmar lo que más queremos en nuestro cuerpo con la tinta, lo cual es una expresión personal y corporal.
Origen de los tatuajes
Los primeros tatuajes fueron encontrados en momias de la cultura egipcia, los cuales son del año 2160 A.C. En esta época, los tatuajes simbolizaban la prevención de peligros y enfermedades, con un significado mágico y de estatus o posición social.
Por su parte, en Asia los tatuajes surgieron en el año 1000 a. de C., a través de las rutas comerciales de China, Japón y la India. Asimismo, en Japón era utilizado por las mafias, las cuales buscaban expresar de esta manera su lealtad y valentía.
Durante muchos años ha existido un concepto negativo de los tatuajes e incluso se llegó a prohibir su práctica al relacionarlos con el diablo; sin embargo, en la actualidad está cada vez menos estigmatizado el uso de los tatuajes.
¿Cuántos tipos de tatuajes existen?
- Blackwork: Como su propio nombre indica (trabajo en negro), utiliza únicamente esta tinta para crear líneas, sombras y efectos.
- Tradicional (Old School): Entre los estilos de tatuaje más populares, uno de los que lleva manteniéndose en primera línea durante décadas, es el tatuaje tradicional americano.
- Neotradicional (New School): Inspirado en el tatuaje tradicional, este estilo va un paso más allá, aumentando la complejidad.
- Dotwork (puntillista): La técnica dotwork utiliza diminutos puntos para crear las formas. En ocasiones, los puntos se mezclan con líneas para aumentar el interés de la obra.
- Black & Grey: Dentro de los estilos de tatuajes que actualmente se demandan, el black and grey (negro y gris) es una especie de combinación de blackwork y acuarela.
- Acuarela: El efecto de estos tatuajes es similar al de las acuarelas sobre papel. Los colores se difuminan para crear luces y sombras, consiguiendo obras muy atractivas.
- Japonés Tradicional y Neo Japonés: La cultura nipona ha influído poderosamente en el mundo del tatuaje, ya desde hace décadas. El estilo Japonés Tradicional (irezumi) refleja imágenes de máscaras, samuráis, geishas, peces rojos, diablos, dragones…
- Realista: Estos tatuajes están enfocados a reflejar exactamente una imagen, fotografía, etc. En ellos, la pericia y la habilidad del tatuador cobran especial importancia: por ejemplo, si el tatuaje es un retrato, el parecido es fundamental.
- Ornamental: Reproducen diseños decorativos como mandalas, rosas de los vientos, cenefas… El tatuaje ornamental viene a ser una variación/evolución del geométrico. Muchos de ellos, como por ejemplo los Mehndi, se inspiran en los tatuajes de henna tradicionales de culturas como la árabe y la hindú
- Tribal: Este estilo causó verdadero furor en los años 90 y la primera década de los años dos mil. Los tatuajes tribales se inspiran en los símbolos rituales que se tatúan o pintan los integrantes de algunas etnias.
- Gótico: Más que un estilo de tatuaje, lo gótico es una tendencia. Abarca prendas de vestir, maquillaje, cine, música… Podríamos decir que se trata de toda una cultura.
- Brush o avantgarde: Es uno de los estilos de tatuaje más interesantes y difíciles de realizar. El nombre brush significa pincel o brocha en inglés, mientras que avant-garde es el término francés para “vanguardia”.