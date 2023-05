“Spider-Man Across the Spider-Verse” continúa la historia de Miles Morales, quien ahora se embarca en una aventura a través de diferentes universos para encontrar respuestas y enfrentar desafíos inimaginables. Los fans podrán disfrutar de la misma innovadora animación estilo cómic que hizo que la primera entrega fuera un éxito tanto en la crítica como en el público.

La secuela de la tan aclamada y galardonada cinta, “Spider-Man into the Spider-Verse” está muy cerca a estrenarse y ahora que ya hemos visto la película, tenemos que contarte si tiene escenas post créditos o no para que te quedes en tu asiento.

Obviamente, no te diremos absolutamente nada de la película porque NO SPOILERS.

¿Tiene escenas post créditos, “Spider-Man Across the Spider-Verse”?

Tras una proyección repleta de acción y sorpresas, los espectadores pueden preguntarse si hay alguna escena extra después de los créditos finales que revele algún adelanto o easter egg para futuras películas. Lamentablemente, y contra todo lo que los fans estamos acostumbrados, “Across the Spider-Verse” no tiene post créditos.

Aunque la ausencia de estas escenas adicionales pueda decepcionar a algunos fans, no hay que olvidar que la película en sí misma está repleta de emocionantes momentos y giros argumentales que dejarán a los espectadores con ganas de más. La trama sigue explorando el fascinante concepto del multiverso y presenta nuevos personajes de diferentes realidades, asegurando así una experiencia cinematográfica llena de sorpresas y diversión.

“Spider-Man Across the Spider-Verse” se estrena este día jueves en todas las salas de cine del mundo.

