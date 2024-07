“Si los fujimoristas quieren presidir [la Mesa Directiva], se les apoya; si no, va APP” , señaló a El Comercio una fuente del partido de César Acuña el último miércoles. Esto cuando ya se está en la recta final para definir la lista que postulará a dirigir la mesa.

El último martes, el legislador Eduardo Salhuana (APP) resaltó que el Bloque Democrático acordó una alternancia “en cuanto a la conducción y a la presencia en la Mesa Directiva”.

“Este año en particular le corresponde a Fuerza Popular. Es de público conocimiento que APP ha tenido dos presidentes: [Lady] Camones y [Alejandro] Soto. Corresponde estrictamente, por esta alternancia, a Fuerza Popular”, dijo a Canal N.

Salhuana añadió que el bloque se reunirá este fin de semana para continuar con las conversaciones.

En tanto, el secretario general de Somos Perú, Mario Fernández, añadió: “Somos Perú ha desistido de integrar la Mesa Directiva. Sin embargo apoyará una mesa que genere consensos entre las fuerzas políticas. [...] [A Fuerza Popular] le corresponde por ser el bloque más grande que existe en el Congreso, pero vamos a ver finalmente si deciden presidir o solo integrarla” .

Diversas fuentes del Bloque Democrático han estimado que Fuerza Popular y APP se quedarían con la presidencia y la primera vicepresidencia, la segunda recaería en Podemos o Perú Libre y la tercera en Avanza País o Renovación Popular. No obstante, todo continúa en conversaciones, en medio de discrepancias entre congresistas.

Podemos ha propuesto a Juan Burgos como candidato a una de las vicepresidencias.

Reunión clave

La bancada de Fuerza Popular planea reunirse entre el lunes y el martes de la próxima semana para acordar una decisión. Al igual que en otras ocasiones, el encuentro lo encabezará la presidenta del partido, Keiko Fujimori, o el secretario nacional general, Luis Galarreta, informaron fuentes de esa agrupación.

El fujimorismo evalúa postular a Patricia Juárez como presidenta del Congreso. Juárez fue portavoz de la bancada y también ha presidido la Comisión de Constitución, una de las comisiones ordinarias con mayor protagonismo e impacto en la agenda política.

Mientras tanto, en APP hay expectativa por la decisión final, pues más de un congresista de esa bancada anhela ser el próximo presidente del Congreso, entre ellos el propio Salhuana.

Además de Salhuana, las fuentes señalaron que en la lista de posibles postulantes también se encuentra Alejandro Soto, actual presidente del Congreso.

Incluso, agregaron que Soto contaría con los votos para reelegirse, por lo que su posible candidatura ha tomado fuerza. Se lo consultamos, pero no respondió hasta la publicación de esta nota.

En tanto, la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue voceada como posible candidata, pero una fuente de este Diario señaló que ni ella lo pidió ni APP se lo propuso.

Camones dijo a El Comercio: “Aún no nos comunican nada. La decisión la tiene el partido y se respeta al candidato que elijan. A quien elijan apoyaré”.

Por su parte, Fernández adelantó que Somos Perú “escuchará la propuesta de Salhuana y de otros que deseen presidir la mesa. [...] Más allá de qué grupo lo presida, el candidato tiene que generar consenso”.

A la expectativa

El Bloque Democrático mantiene conversaciones con Perú Libre, Podemos y Renovación Popular. Pero esta última bancada busca la candidatura de Norma Yarrow a la presidencia del Congreso.

Además, Yarrow no desea ir en una misma lista con Salhuana ni con ningún miembro de Podemos.

La legisladora dijo a El Comercio que se mantienen las conversaciones, pero “aún sin acuerdos”.

En tanto, un sector de la izquierda parlamentaria estima que la renovación de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2024 - 2025 es un “cambio para no cambiar nada”. Además, prevé que Fuerza Popular se impondrá en las negociaciones.

Recientemente el portavoz de Perú Bicentenario, el congresista Guido Bellido, aseguró que evaluaban decidir si presentan a un candidato. No obstante, no se conocen de negociaciones avanzadas, por lo que no se descarta la posibilidad de que solo se presente una lista, la del Bloque Democrático.

La actual Mesa Directiva la conforman Alejandro Soto como presidente; Arturo Alegría (Fuerza Popular), primer vicepresidente; Waldemar Cerrón (Perú Libre), segundo vicepresidente; y Rosselli Amuruz (Avanza País), tercera vicepresidenta.

La lista de Soto venció en el 2023 a la que conformaron Luis Aragón (Acción Popular), Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) y Elías Varas Meléndez (Perú Bicentenario).

DATOS

Aunque el Congreso aún no informa de manera oficial cuándo serán las elecciones de la nueva Mesa Directiva, se prevé que se realicen el próximo viernes 26.

Soto realizaría la convocatoria el próximo lunes o martes mediante un decreto de Presidencia del Congreso.

Las bancadas pueden presentar la lista de candidatos a la mesa ante Oficialía Mayor hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección. Así lo establece el artículo 12 del Reglamento del Congreso.

Las listas serán completas; es decir, deben contar con cuatro miembros (uno para cada cargo en la mesa). Cada lista lleva la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios.

Los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato.

























.