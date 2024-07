LEE TAMBIÉN | Alberto Fujimori: Soto busca dejar que la próxima Mesa Directiva del Congreso resuelva pedido de pensión

Como se recuerda, Fujimori fue sentenciado por las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y otros delitos, pero salió de la cárcel en diciembre del 2023, luego de que el Tribunal el Tribunal Constitucional repusiera el indulto que recibió en el 2017.

El domingo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que su padre será el candidato presidencial de su partido en las elecciones generales del 2026.

“Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”, indicó Fujimori en su cuenta en X (antes Twitter).

"Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial"

En diálogo con El Comercio, los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular), Héctor Valer (Somos Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre) cuestionaron la decisión. Se sumó a las críticas la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático-JP), quien demandó explicaciones al Ministerio de Justicia. En tanto, el secretario general de APP, Luis Valdez; y el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, tampoco ven con buenos ojos la candidatura. De otro lado, el secretario general de Avanza País, tuvo una postura distinta.

La mayoría de las bancadas es parte del Bloque País, integrado por Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Avanza País y Somos Perú. La mayoría de ellas forma parte de la actual Mesa Directiva, presidida por Alejandro Soto.

Muñante, quien es vocero del bloque celeste, opinó que el anuncio hecho por la lideresa de Fuerza Popular es muy “prematuro” y “pone en tela de juicio” el indulto humanitario otorgado al exmandatario.

Sin embargo, a su criterio, este indulto tiene calidad de “cosa juzgada” por lo que no puede “revocarse”. “El señor fue indultado por temas humanitarios para estar con su familia, el hecho de que hoy en día esté intentado la presidencia o un cargo público, pone en tela de juicio si realmente se trató de un tema humanitario”, dijo.

Para Muñante, quien tendrá “la última palabra” en este caso será el Jurado Nacional de Elecciones.

“Llama la atención de que el anuncio sea tan prematuro faltando muchísimo tiempo para las elecciones. Creo, más bien, que esta es una estrategia de posicionamiento de FP de cara a lo que se viene. No se si eso se mantendrá hacia el final”, agregó.

A su turno, Valer subrayó que la ley “impide” que Fujimori postule a la presidencia porque fue sentenciado por delito doloso en los casos Barrios Altos y La Cantuta. “Fue sentenciado por casos dolosos y esa persiste [condena] al igual que la indemnización civil al Estado, aunque haya sido indultado de la pena y la carcelaría”, aseveró.

No obstante, a criterio del legislador de Somos Perú, el indulto “no debe ser revisado” porque " fue por un acto de gracia humanitaria”.

En tanto, Flavio Cruz (Perú Libre) afirmó que, si Alberto Fujimori “ama al Perú, no debería estar perturbando la tranquilidad nacional”. El perulibrista dijo, además, que se trata de una “estrategia de campaña, a sabiendas de que no puede postular”.

Por su parte, el secretario general de APP, Luis Valdés, indicó que, si el ex jefe de Estado “aún no ha sido rehabilitado” y “hay pendientes con la justicia”, como acciones y medidas que cumplir, no puede postular a la presidencia.

Sin embargo, el apepista se mostró en contra de que el indulto sea revisado bajo el argumento de que se trata de una “gracia presidencial”.

Por otro lado, el líder de su partido, César Acuña, saludó la candidatura de Fujimori. “Saludamos la candidatura de Alberto Fujimori. Todos los ciudadanos tienen derecho a representar a los peruanos. Quien va a determinar que pueda inscribirse será el JNE”, dijo.

En tanto, la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático-JP) ha solicitado el ministro de Justicia, Eduardo Arana, un informe sobre la situación de Alberto Fujimori.

Las razones que dieron origen al indulto supuestamente fueron razones humanitarias. Ahora sabemos que no es así, por tanto corresponde que se revoque el indulto otorgado. He solicitado al @MinjusDH_Peru un informe sobre la situación de Alberto Fujimori. 👇🏽 https://t.co/RP8mdqEpNC pic.twitter.com/CaRo7gHkyW — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) July 15, 2024

Previamente, la congresista de Cambio Democrático había dicho a El Comercio que, legalmente, “Alberto Fujimori no puede postular debido a que el indulto no borra sus delitos y las consecuencias de ellos”. Añadió que el expresidente “ni siquiera ha pagado la reparación civil que debe al Estado”, lo cual sería otro impedimento para su candidatura.

Para Luque, “el indulto debería ser revisado porque se supone que la justificación fue por razones humanitarias, que en concreto significa que el señor estaba en condiciones casi para morir, pero los hechos desmienten las razones humanitarias, pues el señor Fujimori no solo hace vida política activa sino además anuncia su candidatura”.

“Por tanto así como sucedio con el caso Enrique Crousillat: vía una resolución suprema, el indulto debe ser revocado”, resaltó.

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, tuvo una postura similar. “Alberto Fujimori no debe (cuestiones de salud y éticas) y no puede (cuestiones legales) ser candidato, y ellos lo saben. Están usando esto de estrategia para volver a polarizar el país y distraer la atención de quien será a mi entender la única candidata del fujimorismo: Keiko Fujimori”.

“Es posible que sea parte de una entrategia no solo política, sino legal, en el marco del juicio oral por el caso denominado Cocteles. Por lo tanto, rechazamos no sólo la candidatura, sino la utilización de la persona como distractor, por las razones ya expuestas”, acotó.

Bajo la óptica del secretario general de Avanza País, Luis Flores, “el tema de la postulación de Alberto Fujimori es una decisión que corresponde a Fuerza Popular, como organización política” y “será el Jurado Nacional de Elecciones quien determinará la viabilidad de su candidatura”.

¿Es viable su candidatura? ¿El Ejecutivo debe revisar su indulto?

Los constitucionalistas Natale Amprimo, Aníbal Quiroga y Alejandro Rospigliosi consideraron que la postulación de Fujimori no sería viable y que se trataría de una forma de hacer marketing político. En tanto, tuvieron posturas discordantes sobre la posibilidad de que el indulto sea revisado por el Poder Ejecutivo.

Amprimo explicó que la Ley Orgánica del Elecciones establece que están impedidos de postular las personas sentenciadas por “delitos dolosos” así como los que en su calidad de altos funcionarios del Estado han sido condenadas como autores por los “delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas”.

“En el caso de Fujimori, él fue condenado y el indulto no lo rehabilita, lo libera de la pena respecto a la detención. Desde esa óptica, me parece claro que él se encuentra dentro de lo que la ley orgánica dispone. Además, en la Constitución dice que los derechos a ser elegido se ejerce conforme lo disponga la Ley Orgánica de Elecciones”, remarcó.

El especialista opinó que el anuncio de los Fujimori respondería a “una estrategia política”. Sin embargo, descartó la posibilidad de que el indulto sea revisado debido a que habría que demostrar que no está enfermo.

Sin embargo, señaló “que es contraproducente que se le indulte porque está al borde de la muerte y años después se dé a entender que está en capacidad de llevar a cabo una campaña”.

Quiroga, a su turno, aseveró que la condena de Fujimori “está vigente hasta el año 2030 y, por lo tanto, tiene los impedimentos que tiene un sentenciado”.

“Una gracia presidencial, es un regalo, ese indulto no es un perdón, ni una exoneración de responsabilidad, ni es una absolución. Lo único que ha ocurrido es que, por una disposición de la Constitución, no está obligado a cumplir la condena en la cárcel sino en su casa, pero su situación jurídica es la misma: está impedido de participar en la política, de ser elegido y elegir y ser designado a un cargo público”, expresó.

Asimismo, agregó que el expresidente tiene el impedimento para los altos funcionarios condenados por delitos contra el patrimonio del Estado.

El constitucionalista no descartó la posibilidad de que el indulto sea revisado y revocado por el Ejecutivo porque ya hay antecedentes como el caso de Enrique Crousillat.

“Podría ser materia de anulación porque le dieron el indulto porque supuestamente estaba muriendo y su abogado decía que nadie debe morir en la cárcel y resulta ahora que goza de buena salud y quiere correr con una candidatura presidencial”, concluyó.

Rospigliosi, por su parte, recordó que la ley orgánica también establece que no pueden postular los ciudadanos que “tengan una reparación civil pendiente con el Estado y Fujimori tiene una deuda de millones de soles”.

“En tanto él no los pague, no va a poder inscribirse. En segundo lugar, la ley dice que las personas sentenciadas que ya han cumplido con su condena y están rehabilitados pueden postular, pero no quienes han sido sentenciados por terrorismo, traición a la patria y corrupción. El señor Fujimori tiene varias sentencias, una es por peculado, que él mismo reconoció”, dijo el constitucionalista.

“Haber sido indultado, no le perdona el delito, lo que hace es que cumplas la condena libremente. Estas barreras le impiden al señor [Fujimori] postular”, remarcó.

Rospigliosi advirtió que el anuncio es posiblemente una “estrategia de marketing político para usufructuar el bolsón electoral del fujimorismo”.

Sobre la revisión del indulto, indicó que “que está claro es que hay incoherencia”. “¿Dicen que está grave de salud y por otro lado postula?”.