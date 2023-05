“Spider-Man Into the Spider-Verse” fue un hito para los fans del “Hombre araña”, motivo por el cual se entiende el hype generado tras el anuncio de la secuela titulada “Spider-Man Across the Spider-Verse” y más todavía si en los tráiler nos muestran una cantidad excesiva de “Spider-Mans”, por lo que el codirector Justin Thompson, brindó detalles emocionantes sobre la cantidad de personajes arácnidos que aparecerán en esta nueva entrega.

Según una entrevista con Collider, Thompson reveló que los espectadores pueden esperar más de 250 Spider-People en la película. Si bien algunos de estos personajes podrían ser variaciones o versiones alternativas, se estima que alrededor de 95 de ellos serán personajes con nombres específicos. Esta noticia ha desatado la especulación entre los seguidores sobre quiénes podrían formar parte de esta impresionante lista.

“¿El número exacto? Vaya, seguimos agregando, hasta el final. Honestamente, voy a ser sincero contigo, acabamos de terminar la película, como en las últimas dos semanas, y no, no creo que haya tenido tiempo de hacer una pausa y hacer un recuento final. Pero creo que la última vez que miré eran alrededor de 280. Solo para ser claros, eso no significa caracteres específicos y únicos que podrías reconocer, también podría significar variaciones. Pero si solo estás hablando de personajes con nombre, entonces creo que probablemente haya alrededor de 95″, comentó el codirector, dejando a los fans con aún más expectativas.

Este asombroso número de “Hombres araña” promete una experiencia épica y multiversal para los amantes de la franquicia. Aunque la identidad de estos personajes sigue siendo un misterio, se espera que se incluyan tanto versiones conocidas de Spider-Man como nuevas y emocionantes incorporaciones al universo arácnido.

La inclusión de tantos personajes diferentes refuerza la idea central de “Spider-Man Across the Spider-Verse” de que el multiverso es vasto y diverso, ofreciendo una infinidad de posibilidades y emocionantes encuentros entre los distintos Spider-Man y Spider-Women.

Con esta noticia, la expectación por la secuela de “Into the Spider-Verse” se ha elevado a nuevos niveles. Los fans de “Spider-Man” están emocionados por presenciar esta aventura cargada de acción, que promete llevar la narrativa y la animación a nuevas alturas.

“Spider-Man Across the Spider-Verse” continúa expandiendo el universo cinematográfico de Spider-Man y, sin duda, deleitará a los fans con su emocionante historia, su estilo visual único y la inclusión de una amplia gama de “Spider-Mans”.