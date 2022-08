Corlys Velaryon, el maestro de los barcos, es un personaje clave en “House of the Dragon”, la serie de HBO Max que se estrena este 21 de agosto y tiene lugar 200 años antes de los acontecimientos de “Game Of Thrones”. El actor Steve Toussaint da vida al navegante más imponente de Westeros, el continente donde se desarrolla la historia. Sobre este personaje, se puede decir que sus proezas lo llevaron a la fortuna, su matrimonio a la unión de reinos y la nueva imagen física que tiene en la ficción alzaron un debate.

En la fantasía, Corlys Verlaryon es “la serpiente marina”, como se llamaba el barco con mayores viajes que comandó. El navegante obtuvo el alias cuando acompañó a su tío a surcar los mares de los Siete Reinos y se volvió el mejor marinero que alguien haya conocido. Hizo honor a la Casa Verlaryon, a la que pertenece su familia. En su cultura, es tradición instalar a los jóvenes en el mar para que enfrenten, desde la tarea más básica, como atar nudos y tomar el timón de la nave, hasta las más difíciles, como entrar a la acción de guerra con una espada.

En la serie “House of the Dragon”, el showrunner Miguel Sapochnik (“Game Of Thrones”) nos presenta por primera vez a Lord Corlys Velaryon. El personaje vive durante el reinado de la Casa Targaryen, cuyos miembros tenían una compleja, pero cercana, relación con la familia del marino. En la historia, el navegante se involucra en una sangrienta guerra civil, más conocida como la Danza de los Dragones. De acuerdo con “The Hollywood Reporter”, el guion de un spin off llamado “The Sea Snake” está en camino y al mando del reconocido guionista británico Bruno Heller (“Roma”).

Estos son tres puntos importantes en la vida de este personaje que creó el escritor George R.R. Martin y que ahora tendrá protagonismo en la pantalla:

Marcaderiva

A los 16 años, ya era todo un capitán. En un pequeño barco llamado “Reina Bacalao”, comandó la expedición ida y vuelta desde la isla de Marcaderiva hasta la de Rocadragón cruzando aguas turbulentas. Años más tarde, viajó por el Puerto Noble, Lannisport, Antigua y fue desde el sur de Poniente hasta la costa del otro extremo de ese continente. Con otros barcos, en especial con el llamado Serpiente Marina, pasó por muchos lugares del continente más grande del mundo, Essos. También llegó a extremos, como Bravos, Casa Austera y Lorath.

Algunos de los territorios mencionados se pueden encontrar en este mapa interactivo del continente de Westeros. Has clic aquí.

En una de sus mejores épocas, el joven Lord llegó a Qarth, la ciudad portuaria donde Daenerys Targaryen casi es asesinada por los mercaderes que querían robarle a sus hijos dragones en “Game of Thrones”. Después, el navegante viajó a las Puertas de Jade y pasó por Yi Ti y Leng, donde duplicó la fortuna de la Casa Velaryon. Luego de otros viajes, regresó a Qarth con oro para comprar barcos y los cargó de seda, especias y animales.

Por corto tiempo, los Velaryon fueron más poderosos que los Lannister, la casa de los hermanos Cersei y Jaime en quienes, recordando un poco, se centró “Game of Thrones”. Los viajes terminaron cuando construyó un costoso castillo llamado Marea Alta, que se ubicó en Marcaderiva. Cuando su abuela Daemon Velaryon muere, Corlys asume como el nuevo amo de la isla y Señor de las Mareas. Lo siguiente en la lista de cosas por hacer sería casarse.

Matrimonio

Desde que el rey Aegon Targaryen se declaró heredero legítimo de los Siete Reinos, la Casa Valeryon tuvo una participación importante en el Consejo del gobierno. Para entonces, Lord Corlys ya tenía una trayectoria marcada, debido a sus increíbles expediciones marítimas. Es decir, las casas eran muy cercanas a nivel político. Para Corlys Velaryon, no había mejor opción que casarse con Rhaenys Targaryen, “la reina que nunca fue”, designada así porque la justicia (o injusticia) decidió coronar a su hermano Viserys antes que ver a una mujer en el trono.

Los años unieron a la pareja de las casas Valeryon y Targaryen. Para la primera casa mencionada, era una condición imprescindible unirse con algún miembro de sangre de dragón (targaryen). En la historia, los dragones son criaturas respetadas, pues tienen la capacidad de disparar fuego y volar, además, su proporción supera el impacto de una espada o una flecha. Para George R.R. Martin, estos animales míticos hacen el símil al poder de un arma nuclear, lo que es un temor para cualquier diplomático de la realidad, según comentó el guionista en “Antes de la Danza” (HBO Max).

Los Velaryon aparecen en las primeras imágenes del avance de “House of the Dragon”, entrando a lo que parece ser la sala del trono. El acuerdo está dicho. La hija de Viserys, Rhaenyra Targaryen, se casará con el hijo mayor de Corlys Velaryon, Laenor. La idea es preservar la sangre, limar asperezas políticas y que el Señor de las Mareas sea un aliado del rey del Trono de Hierro, el asiento más codiciado de toda la saga.

Raíces

En “House of the Dragon”, Corlys Velaryon es interpretado por el actor británico Steve Touissant, de “El príncipe de Persia: las arenas del tiempo” (2010) y “Disparando a perros” (2005). Es un hombre astuto y aventurero, su experiencia en los mares lo aclara, pero también es un ambicioso Lord que quiere tomar el Trono de Hierro para brindarle honor a la casa a la que pertenece.

“Cuando conocí por primera vez al señor Corlys, él estaba en el pequeño consejo de Viserys”, afirma el actor Steve Touissant en un detrás de cámaras. “Él es una especie de personaje severo. Es un hombre de acción, increíblemente ambicioso. Él no tiene mucho espacio para tonterías. Controla la más grande y fuerte flota de barcos. Es adinerado y un soldado consumado”, agrega.

Nuevo video presentación de Corlys Velaryon interpretado por Steve Toussaint para #HouseoftheDragon #hotd pic.twitter.com/PnUF4nIOpr — Christian Stark Jerez | #HouseOfTheDragon🔥 (@ChrisStargaryen) August 17, 2022

Días después del lanzamiento del tráiler de “House Of The Dragon”, surgieron comentarios negativos hacia el color de piel del personaje de Corlys Velaryon en las redes sociales. Los argumentos de la crítica cayeron al piso, a partir de que los lectores de los libros de R. R. Martin argumentaron que, en ningún punto del texto, el autor describe un canon de tez estricto para el personaje. En cambio, el libro sí es claro, por ejemplo, con la descripción de Ortigas, la primera y última jinete del dragón Robaovejas, a quien describe como de piel “morena”.

En el canal de Javi Marcos, el youtuber agrega un último comentario sobre las raíces del personaje. “Tenemos, en la historia Targaryon, personajes indiscutiblemente Valeryos, que no tienen los ojos violetas, el cabello blanco platinado y esa piel blanca, con la cual se describen estos sujetos en el libro”, explica en el video. Sin embargo, muchos ilustradores imaginaron en sus dibujos a un navegante blanco. Por ejemplo, en Twitter se pueden ver dibujos de un Corlys Velaryon blanco y rubio.

Corlys Velaryon va a ser interpretado por Steve Toussaint en The House of the Dragon.

Esto es algo polémico pq hasta ahora los Velaryon habían sido imaginados igual que los Targaryen, físicamente hablando... pic.twitter.com/tAhajjffFq — Silvio J. ⚛💙 (@SilvioJJimnez46) August 8, 2022

De cualquier forma, no hay más anécdota sobre Corlys Velaryon que la de su mismo creador, quien también hace parte del equipo de producción de la serie como guionista y co-creador. Pronto sabremos qué otros debates incendian las redes, cuando la historia de este personaje clave siga avanzando.

