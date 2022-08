Agosto es el mes más esperado de los usuarios de HBO Max, ya que se espera el estreno de “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”. Esta es la gran apuesta de la plataforma junto a otras series, películas y documentales que saldrán a lo largo del mes.

Como se sabe, “House of the Dragon” se desarrolla 200 años antes de los hechos conocidos en el Westeros de “Game of Thrones”. Para los lectores de la saga de libros, varias de las referencias citadas por los personajes sobre el pasado, escritos y leyendas se verán en esta nueva trama.

Series - HBO Max agosto 2022

“Industry” Temporada 2. 1 de agosto.

“Viajeros: perdidos en el tiempo” 5 de agosto.

“House of the Dragon” 21 de agosto.

“House of Ho” Segunda temporada. 25 de agosto.

“Selena + Chef” Temporada cuatro.





En cuanto a películas , HBO Max tiene este mes films aclamados por la crítica, como lo son “Lady Bird”, “La habitación” y “Moonlight”. Las tres películas han sido muy premiadas en sus tiempos, la última ganó el Óscar a La Mejor Película y las otras dos se llevaron la estatuilla dorada en la categoría Mejor Actriz.

Películas - HBO Max agosto 2022

“Sentimos las molestias”

“Lady Bird”

“La habitación”

“El legado del diablo”

“Moonlight”

Este mes, la plataforma también presentará un par de documentales muy destacados. El primero es “Amy”, sobre la cantante Amy Winehouse y el otro es “Nos conocimos en la realidad virtual”. Algunas fechas de lanzamiento aún no han sido definidas por la compañía, por lo que veremos estas precisiones semana a semana en sus redes sociales.

Documentales - HBO Max agosto 2022