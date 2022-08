El 21 de julio HBO Max estrenó el documental: “Pacto brutal: el asesinato de Daniella Perez”. Dirigido y escrito por Tatiana Issa y Guto Barra, la producción de cinco episodios reconstruye en detalle los hechos y el juicio del caso que impactó a Brasil a finales de 1992.

Guilherme de Pádua en enero de 1997, durante el juicio por el asesinato de Daniella Perez.

En diciembre de 1992, la actriz y bailarina Daniella Perez fue asesinada por Guilherme de Pádua y su esposa, Paula Thomaz, en un crimen cruelmente premeditado. La prematura muerte de la joven de 22 años sacudió al país. El asesinato de Daniella, hija de la autora y productora brasileña Gloria Perez, ganadora del Emmy Internacional, ganó notoriedad y ocupó las primeras páginas de los diarios nacionales durante años.

“El asesinato de Daniella Pérez fue uno de los casos más brutales e infames de Brasil. El país entero se detuvo en el shock. Resulta que yo estaba muy cerca de todo, trabajaba con su marido en ese momento, y fui al funeral esa horrible noche. Pero además, esa historia es una historia muy importante que debe ser contada, por fin, como realmente ocurrió, basándose en los hechos reales y no en todas las mentiras y múltiples versiones que se perpetuaron por todos los que rodearon este caso, por el enfoque sensacionalista de los medios de comunicación de la época, etc. Es muy importante y necesario contar esa historia a las nuevas generaciones y cuestionar tantas cosas que se hicieron mal a lo largo de estos 30 años”, declaró Tatiana Issa en entrevista con SinEmbargo desde Brasil.





30 años después

Después de tres décadas, Gloria Pérez retoma en “Pacto brutal: el asesinato de Daniella Perez”, la búsqueda de la verdad detrás del asesinato de su hija. La autora comparte su experiencia tras el crimen que le cambió la vida y la lucha de la que ha sido protagonista en busca de una justicia que no llegó nunca. El documental presenta en registros inéditos, los detalles de las investigaciones y del juicio de este caso de homicidio doblemente calificado.

Daniella Perez junto a su madre Gloria Pérez, cuando nada hacía presagiar que la actriz podría ser asesinada por su compañero de telenovela.

Según vemos en el documental, Gloria buscó testigos, identificó pruebas y ayudó a exponer los errores de las autoridades brasileñas. Su participación fue fundamental para la resolución del caso, además de haber dejado un legado cuando logró cambiar la legislación brasileña, pasando a incluir el homicidio calificado dentro de los crímenes atroces.





Para el director y guionista Guto Barra, la producción de true crime contribuye al esclarecimiento de esta tragedia que marcó a Brasil. “A través de un minucioso trabajo de investigación sacamos a la luz la barbaridad del crimen, con información que no fue revelada al momento del asesinato.” Según Tatiana Issa, quien dirigió y trabajó con Guto, “el caso de Daniella Perez inspira muchos sentimientos y su retrato documental revela no solo a Daniella como artista, hija y esposa, sino también la deficiencia del sistema legal brasileño”.

La serie documental trae relatos nunca antes vistos de la familia y amigos más cercanos de Daniella Perez, quienes recuerdan con cariño a la artista y ofrecen sus perspectivas y recuerdos de la tragedia. Entre ellos se encuentran el viudo de la actriz Raúl Gazolla y otros actores brasileños, como Claudia Raia, Fábio Assumpção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira y Eri Johnson.

Daniella Perez y su esposo Raúl Gazolla, en 1992.

La reconstrucción del caso también incluye testimonios de piezas clave en el proceso, como el fiscal (Piñero Filho), el testigo principal (Antonio Curado), periodistas que entrevistaron a los asesinos (Luciléia Cordovil, Elsa Boechat), especialistas en personalidades psicópatas (Ana Beatriz Barbosa e Ilana Casoy) y demás profesionales y autoridades afines.

Raúl Gazolla en el velorio de su esposo Daniella Perez.

10 datos alrededor del asesinato



1 Estrella juvenil de Globo



Daniela Perez era en 1992, una joven actriz de Globo muy querida. A sus 22 años, ya había sido parte de cuatro telenovelas, tres de ellas de la poderosa Globo. En 1992, el año de su muerte, interpretaba a Yazmin en “Cuerpo y alma (De Corpo e Alma)”. El baile, además, era una de sus grandes pasiones. Para este año, la llamada “Novia en Brasil”, título ganado por Regina Duarte, ya había contraído matrimonio con el también actor Raúl Gazolla.

Raúl Gazolla junto a Daniella Perez.

En la telenovela del momento



“De Corpo e Alma” es una telenovela producida por Globo y transmitida del 3 de agosto de 1992 al 5 de marzo de 1993 a lo largo de 185 capítulos. Fue protagonizada por Tarcísio Meira, Cristiana Oliveira, Victor Fasano, entre otros.

En la trama, el asesino de Daniella, Guilherme de Pádua hizo el personaje Bira, con quien Yasmin tenía un romance. Durante el periodo en que el crimen estaba siendo esclarecido, los autores Leonor Bassères y Gilberto Braga le dieron un fin distinto al que tenían pensado, a ambos personajes.

3 Último día de grabación



La tarde del 28 de diciembre, Daniella y Guilherme grabaron una escena en la que la pareja terminaba su historia de amor. Temeroso por no ser ya parte del éxito de Globo, varios testigos revelaron haber visto al actor llorando y pidiéndole a la actriz que interceda por él y le pida a su madre que no lo saque de la telenovela.

El temor de Guilherme fue confirmado por él en en juicio en su contra y por su esposa Paula Thomaz.

4 El plan de Guilherme y Paula



Equipado con una sábana y una almohada, Guilherme y Paula salieron del edificio en un Volkswagen Santana propiedad del padre de ella rumbo a los estudios Tycoon, donde Daniella aún se encontraba grabando. Tras llegar al lugar, Paula permaneció en el interior del vehículo, tumbada en el asiento trasero y cubierta con la sábana, mientras que el actor entró en las instalaciones para terminar de filmar sus escenas.

Alrededor de las 21 horas, ya concluida las grabaciones, Guilherme y Daniella se fotografiaron con algunos fans de la telenovela. En el documental, una de ella, dijo que notó a Daniella rara esa noche, y que el actor le inspira mucha desconfianza.

Minutos después de este intercambio con los fans, Daniella fue a una gasolinera. Según testigos, Guilherme la siguió y tras bloquear su auto, le dio un puñete que dejó inconsciente a la actriz. (la agresión fue presenciada por dos empleados de la gasolinera).

Tras este primer ataque, la pareja de asesinos, llevó a Daniella a un terreno baldío, donde finalmente la apuñalaron 18 veces con un arma que nunca fue encontrada. En la autopsia se comprobó que la actriz sufrió 18 heridas de arma blanca: 4 en el cuello, 6 en un pulmón y 8 en el corazón (se desconoce si Daniella llegó a recuperar el conocimiento antes o durante el apuñalamiento).

Culpables 5



La autoría por parte de Guilherme y Paula no tardarīa en ser descubierta. En ese proceso, se reveló que pareja había adulterado su placa del auto con pintura, lo que confirmó más adelante, que todo había sido previamente planificado.

Una vez descubierto, el actor dijo que Daniella lo acosaba y que asesinó a la actriz en defensa propia. Además, afirmó que así podía demostrarle a su esposa que no le era infiel. Más adelante, el asesino cambió su versión y acusó a Paula de asesinar a la víctima.

6 Condena







El 31 de diciembre de 1992, la pareja fue encarcelada. A lo largo de cinco años hasta, el día del juicio, Guilherme dio varias versiones del asesinato y aunque el fiscal defendió su proceder, el juez calificó el crimen de “premeditado, violento, perverso y cobarde”. El actor fue condenado a 19 años de cárcel y Paula a 18 años y medio de prisión por homicidio calificado.

7 Libres en menos de 7 años



Tras una medida que causa indignación hasta el día de hoy, la pareja de asesinos, salió de prisión en 1999 por buen comportamiento. Cabe destacar que el crimen de Daniella no tuvo una pena mayor porque no hubo abuso sexual ni tortura, según determinó el juez y las leyes en Brasil.

8 El objetivo del documental



“Cuando empezamos a sumergirnos en los materiales, teníamos claro que queríamos perseguir algunos objetivos: aclarar la falsa narrativa de que Daniella había tenido una relación sentimental con Guilherme, destacar el importante papel que tuvo Gloria Pérez en la investigación y arrojar luz sobre cómo la cobertura mediática influyó en la percepción del caso por parte de la gente. Nuestra idea era seguir los detalles del proceso judicial contra la pareja que acabó siendo condenada por el crimen, eliminando todo el ‘ruido’ creado por la estrategia de la defensa y los medios de comunicación a lo largo de los años. Nunca tuvimos la intención de ‘reabrir’ el caso o disputar el clarísimo veredicto de ninguna manera. La cantidad de pruebas y testigos presentes en el caso no dejan lugar a dudas sobre el veredicto. Sin embargo, cuando el juicio terminó, parecía que los detalles del caso eran ‘noticias viejas’. Por eso, queremos que la gente entienda por fin las circunstancias del caso a través de la causa judicial abierta contra Guilherme y Paula”, destacó Guto Barra, guionista de la serie.

9 30 años después, siguen libres



Tras ser liberados, la pareja hizo su vida de manera separada. Paula se casó y tuvo dos hijos. El niño que tuvo en común con el ex actor tiene 29 años y no tiene contacto con su padre biológico ni tampoco su apellido. Guilherme, por su parte, también se casó y se volvió Pastor de una iglesia evangélica.

El asesino de Daniella Perez reveló que antes de conocer la Biblia, trató de hablar con Daniella para disculparse por quitarle la vida. “Para darte una idea, durante los primeros años, pasé noches y noches comunicándome con Daniella. Pidiendo perdón, tratando de decir algo como si pudiera oírme. Recientemente, tras la difusión del documental de HBO Max, el ex actor dijo que este incitaría al odio, y pidió perdón a Gloria Pérez y Raúl Gazella.

10 Reacciones



El pedido de perdón del asesino de Daniella tuvo reacciones negativas contra él. “Psicópata”, escribieron Grazi Massafera y Giovanna Lancellotti, en los comentarios de una página de Instagram, que respondió al video del ex actor. La bailarina Brunna Gonçalves también expresó su indignación. “Lo siento mi c*. Desgraciado” , escribió en otra página. Para la presentadora Adriane Galisteu, Guilherme ni siquiera debería ser libre. “Nunca tuve que salir de la cárcel”.

Raúl Gazella, también se pronunció: “Le ruego me disculpe. Nunca olvidé el día que me llamaron a la comisaría, tú estabas allí y te arrastraste hacia mí. me abrazó llorando. Y ahí vi que yo era la peor persona del mundo”.

Asimismo, la actriz Giovanna Antonelli afirmó que Guilherme de Padua “Tendría que estar en la silla eléctrica”, una pena que no está permitida en Brasil.





