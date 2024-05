Mucho en la serie de ficción de MAX “Sierra madre: prohibido pasar” puede remitirnos a la realidad. Y no es casualidad. Este drama sobre habitantes con privilegios que intentan hacerle frente a la ausencia del Estado en su comunidad, San Pedro, ha sido escrito por un testigo fiel de las últimas tres décadas de violencia en México, país que ostenta algunos de los índices más altos en cuanto a crímenes e inseguridad vinculada a distintos factores, pero sobre todo al narcotráfico.

Según cuenta en una entrevista para Saltar Intro de El Comercio, Diego Enrique Osorno (Monterrey, 1980) comenzó a escribir junto a Gabriel Nuncio la ‘biblia’ –como llama al inmenso manuscrito o borrador inicial de lo que, una década después, sería el guion de “Sierra madre”—con la intención de reflejar la zozobra que vivía una comunidad de muchos recursos ante el incontenible avance de la violencia en su jurisdicción.

“Esa inmersión que significó la escritura durante un año fue fascinante. Era clave reflejar el difícil contexto que vivía el Monterrey de entonces. Había una gran violencia, mucho miedo, la gente no salía a la calle luego de las 7 de la noche. Había libertades civiles básicas restringidas. Muchos no abrían negocios en ciertas zonas porque llegaban a extorsionarlos. Teníamos que reflejar esa sensación de temor a lo que puede llegar y arrasar con tu forma de vida, con tu status”, señala.

Domingo a domingo, MAX va estrenando un nuevo episodio de este drama que a ratos parece un thriller capaz de mantenerte en vilo. En sus primeros episodios, ocurre una escena que para Osorno puede remitirnos claramente a solo uno de los varios hechos vinculados al pasado reciente de su país. Marcos Parra (Miguel Rodarte), personaje principal de la serie, desembala piezas de un viejo cohete espacial, pero en una fracción de segundos, extrae de las cajas una ametralladora.

“Esa escena es como decir ‘vamos a defendernos porque ya están por llegar’. Solo que aquí estamos hablando de una comunidad próspera, que no está en medio de la nada sino en medio de todo. Eso es algo que ocurre en San Pedro, en las periferias de la Ciudad de México, pero también pasa en su corazón. En Tabasco, y más. Esa sensación de desamparo y de necesidad de defenderte por tus propios medios ante la falta de seguridad y de justicia es algo no exclusivo de San Pedro”.

La imagen de un hombre que adquiere armamento para defender a los suyos nos remite a Alejandro Garza Tamez, el dueño de un rancho que el 14 de noviembre de 2010 fue hallado muerto luego de enfrentarse a balazos ante unos extorsionadores que lo venían amenazando para que este les entregue su propiedad. Osorno sabe del tema porque lo cubrió y lo convirtió en un documental titulado “El valiente ve la muerte solo una vez”, estrenado en 2019. Ficción y realidad o realidad y ficción. Llámelo como prefiera.

Aunque es su primera serie de ficción (acumula una veintena de obras entre libros, antologías de crónicas, películas, documentales y hasta Podcast), Diego Enrique Osorno ha sabido acompañar muy bien los elementos de tensión en “Sierra madre: prohibido pasar”. A la aparición de un cadáver en un óvalo de la jurisdicción –ocurrida en los primeros momentos del episodio estreno—le suma el retrato de una ‘alta sociedad sanpetrina’, gustosa de aparecer en revistas de sociales y fiel asistente al inmenso club privado del lugar, de propiedad de los Parra, claro.

Es ese grupo social el que mantiene vigente no solo al periódico “El Futuro” sino fundamentalmente a su magazine “Chepinque Mag”. Para el coescritor de la serie, el peso mayor de la revista por sobre el diario, tiene que ver con el interés por salvaguardar la imagen que tienen los residentes.

“Las revistas de sociales, que son como un preámbulo al Instagram o al Facebook, (y significan) esta oportunidad de mostrarte y ver qué hacen los demás como para poder tener pulso de gustos o modas, son algo muy inserto en San Pedro. Lo que es real es que hay varias publicaciones así que son muy exitosas ahí, y que se leen más que cualquier otra publicación”, asegura a Saltar Intro.

Pero Osorno prefiere poner el foco no en el afán de figuración sino en la posibilidad que Chepinque Mag le dio para crear a la otra gran protagonista de “Sierra Madre: prohibido pasar”: la reportera Mayra Hermosillo (Erika Treviño). Fue ella quien halló –también en la escena inicial ya mencionada—el cadáver que da paso al thriller por sobre el drama en esta nueva serie de MAX.

“Nos pareció importante, más que el periódico en sí y el cliché del periodista investigando, tener a una periodista de sociales indagando aquella información que tiene en bruto para así darle una interpretación. Porque eso es finalmente lo que tenemos que hacer hoy los periodistas: todo está ya en las redes sociales y lo que nos toca es interpretarlo. Era clave plantear a una periodista con ese rol, que ahora se vuelve más vigente que en la época en que creamos el personaje”, añade.

INTENTAR LLEGAR A MÁS PÚBLICO CON BUENAS HISTORIAS

En este punto resulta importante preguntarle a Diego Enrique Osorno acerca de dos ‘líneas guías’ de su trabajo, premiado en diversas instancias por sus libros y documentales, y reciente ganador del V Premio Anagrama de Crónica Fundación Giangiacomo Feltrinelli por su obra “En la montaña”. La primera, cómo asumió la posibilidad de que su primera serie de ficción salga en una cadena que, aunque ha emitido ya grandes piezas con base periodística y hasta histórica, no deja de ser un emisor de productos de entretenimiento.

El cronista dice ser consciente de que la industria del entretenimiento cuenta con reglas distintas a las que ofrecen los periódicos y el periodismo clásico que él practicó durante muchos años. No obstante, también tiene claro que desde soportes como MAX se han proyectado grandes trabajos que inclusive desde la ficción, han ayudado a comprender mejor la sociedad que nos tocó habitar.

“Fue en MAX que vi por primera vez The Wire, porque ‘Sierra madre: prohibido pasar’ es una reacción a haber visto la serie de David Simon en sus años y decir, sí, desde la ficción se puede hacer un retrato con enfoque sociológico de una realidad. Entonces, no juzgo todas las plataformas ni sus productos de la misma manera”, considera el cronista, quien además señala a Los Soprano –otra propuesta de la cadena de streaming—como un producto al nivel de clásicos del denominado Nuevo Periodismo como “Honrarás a tu padre” de Gay Talese.

En segundo y último lugar, le consultamos a Osorno –llamado acertadamente por un periódico italiano “reportero de guerra en casa”-- si su novel incursión en las series de ficción podría darle la misma satisfacción que le han dado tantos crónicas, libros y documentales creados a lo largo de las últimas décadas. Todos acerca del poder y la violencia que castiga su país natal.

“No hago las cosas con un afán de impacto, sino por la posibilidad de contar una buena historia que refleje los conflictos de mi época, desde mi perspectiva, desde lo que más me importa (…) si conversamos dentro de 10 años, espero que sea sobre una película que hice, que me dé la misma satisfacción que me dan los libros escritos, que son obras que me costaron muchísimo, pero que partieron de una intuición, de una búsqueda muy genuina, de un impulso que no puedes parar, o sea, de algo no tan premeditado. Y ahorita ese arranque lo siento más hacia el mundo de las series y de la ficción inspirada en la realidad”, concluye.