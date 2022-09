Hoy día es posible ver en los acantilados de Miraflores a distintos clanes de guerreros luchando entre ellos, con el sol de Lima muriendo detrás. Por sus ropas de cuero y cotas de malla, parecen extras de El Señor de los Anillos, pero solo son exponentes locales del soft combat, una afición que se asentó en nuestro país en la década pasada. En esta disciplina, los participantes se traban en duelos con espadas de espuma. Cada contacto de estas con el cuerpo es una vida menos. Como no hay árbitro que lleve cuentas, se confía en la honestidad: un “muerto” debe permanecer como tal una vez que sus limitadas vidas se le acaben.

Demostración de pelea de ‘soft combat’ entre un guerrero y un caballero templario. El evento se llama “mercadillo medieval” y junta en surquillo a la comunidad de fans de “juego de tronos” y la fantasía heroica en el perú. (Foto: Elias Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

En Lima hay al menos cinco grandes clanes y constantemente están reclutando sangre nueva a la que instruyen en principios básicos de la esgrima antigua, sin ahondar mucho pues para eso ya hay otros grupos especializados. Estos últimos son los cultores de las Artes Marciales Históricas Europeas, que practican esgrima medieval en escuelas como Ad Bellum, Bellatores y Sala de Armas (Arequipa). El vacilón del soft combat es lúdico. Es jugar y representar a un personaje que admiras.

Una válvula de escape

Para lograr un mayor realismo, en el soft combat se valora el uso de trajes de inspiración medieval. Una marca que los fabrica aquí es Howling Shadow, de Daniel Ramírez, conocido en este peculiar mundo como ‘Luxoriel’. Este comunicador de 34 años empezó confeccionando su propia ropa inspirada en la Edad Media y le salió tan bien que pronto le empezaron a llegar pedidos. Armó un taller en su casa de Miraflores, en el que realiza trabajos en tela, cuerina, cuero y más.

Prendas hechas en Perú de la marca Howling Shadow (https://www.instagram.com/howlingshadow_medieval). Es un Set élfico, con Jubón y braceras en cuerina con forro interno antitranspirante. (Foto: Howling Shadow).

Un traje completo, como el de Jon Snow, de Juego de Tronos, puede tardarle cuatro días. “Un concepto que manejo en mi marca es ‘sé tu propio héroe’. Por ello, antes de recibir un pedido, siempre le pregunto a la persona, ¿cómo quieres sentirte? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Qué clase de guerrero eres? ¿Un mago? ¿Un cazador? ¿Un caballero? Luego le doy sugerencias de cómo proyectar esa imagen que busca”, dice. No se trata de hacer cosplay, dice, sino ayudar a que diseñen su propio personaje.

Acto de magia

Mucho antes de las peleas de soft combat, los fans de la fantasía medieval en el Perú encontraban otros espacios de expresión, como la sana lectura y los juegos de rol. Fundamentales ahí fueron la saga literaria de El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien, el verdadero padre de la movida, y fenómenos como Calabozos y dragones, que permitía a los jugadores encarnar distintos roles como guerreros o magos en escenarios imaginados de forma colectiva.

Renzo Gómez y Estefany Meléndez son aficionados a la mística medieval. Ellos fabrican estos seres mágicos, con su emprendimiento “La Plazita de los Duendes”. (Foto: Elías Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Uno de esos fans de larga data es Francisco García, que descubrió ambos mundos en los años 90 mientras estudiaba Biología en la universidad. Leer esa copia prestada de El Hobbit le cambió la vida. Hoy es el presidente de la Sociedad Tolkien del Perú, que ya tiene 21 años de fundada. “Entonces nos conocíamos y escribíamos a través de Yahoo Groups. Éramos tan pocos que nos juntábamos en casas, en reuniones a las que iban entre 10 y 15 personas”.

Para explicar el encanto aparentemente incombustible de la fantasía medieval, García prefiere parafrasear algo que el mismo Tolkien contó en una conferencia. Ficciones de este tipo gustan porque son “una forma de evadir temporalmente la realidad, sin desentenderse de ella. No es una evasión de puro escapismo, es una evasión de las formas reales. Pero cuando vuelves de la fantasía, regresas renovado para seguir enfrentando la realidad”.

Medieval Fest 2022. En primer término, Bruno Balbuena, Brun El Bárbaro", gran impulsador de la comunidad medieval desde las épocas de Reino de Héroes y los primeros Medieval Fest.

La fantasía medieval ya no se reúne a puertas cerradas como en los primeros años de la Sociedad Tolkien. Desde el 2015 se realizan en el Perú eventos grandes como el Medieval Fest, que congrega a miles de aficionados a esta sensibilidad, en locales como la Casa España, de Salaverry, o el Parque de las Aguas, en el Cercado de Lima. El último Medieval Fest duró ocho días en los que el público pudo acercarse y conocer más de esta curiosa afición. Fueron a una taberna a tomar hidromiel, que es una especie de cerveza antigua, en marcas como Ragnarok y Ancestro; jugaron con espadas, hicieron lanzamientos de arco y flecha, bailaron y hasta compraron diversos productos en el mercadillo medieval, que reúne a varios emprendimientos locales inspirados en ese periodo histórico.

La hidromiel es la bebida alcohólica más antigua conocida por la humanidad. Este fermento de agua y miel se produce en el Perú en marcas destacadas como Ragnarok y Ancestro. Para beberla, cuernos similares a los de la foto se venden en la marca Loncloth). (Foto: Elías Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

La responsable de este mercadillo es Kam Lin Chiang, psicóloga y artesana que fabrica “atrapasueños” de inspiración celta a través de su marca La Magia de Deva. Vestida como una vikinga, Kam Lin –que es nuestra chica de portada y esposa de Bruno Balbuena, gran impulsador desde los inicios de la comunidad medieval– explica por qué cada vez más gente se siente bienvenida a participar de movidas así. “Hay gente que se siente sola en sus gustos. Piensan que quizá son raros o que no encuentran amigos y acá hallan un espacio donde sentirse cómodos. Nosotros no juzgamos, somos bien abiertos. Acá hombres y mujeres pueden ser lo que sueñan, ser guerreros y valientes o lo que elijan”. Por estos días, el mercadillo medieval se desarrolla en el Truck Park de Surquillo. Ahí los fans pueden comer, comprar y ver de estreno, en pantalla gigante, el último capítulo de La Casa del Dragón.

Mercadillo Medieval, de Surquillo. Es un grupo de aficionados a la cultura medieval en Lima / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Fantasía vs. realidad

Sobra decir que muchas de estas expresiones que llamamos medievales en esta nota no son históricamente correctas ni pretenden serlo. No hace daño precisarlo. Lo recuerda Diego Bebin, Ph. D. en Antropología de las Américas y docente en el Diplomado de Estudios Medievales de la Universidad de Piura. “Lo que noto en estas series es que se viste a los hombres con ropas oscuras, trajes negros o marrones, como si fueran estrellas de rock, y no es lo que se ve en los cuadros de la Edad Media, en donde los trajes masculinos eran coloridos, con rojos, verdes, azules, lilas. Los hombres usaban pantalones bombachos y calzas o medias largas”.

En las ferias y mercados que organizan los seguidores de la movida medieval se encuentra de todo, incluyendo artículos de madera y carpintería inspirados en épocas antiguas. Todo es creación del historiador Mauricio Dávila, de la marca Vestigios: una historia en madera. (Foto: Elías Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Para el profesor Bebin, parte de esta interesante reinterpretación de lo medieval, desde ópticas modernas, se ve en las series de moda, como La casa del dragón, en las que parecen querer abordarse temas como el machismo en la sucesión dinástica, con personajes que evidencian una psicología más bien propia de épocas actuales y no del Medioevo. El ser de la Edad Media era profundamente religioso, estaba atado a supersticiones varias y miedos irracionales que la fantasía medieval, convenientemente, suele dejar de lado porque, como decía el director de un periódico de pueblo en esa hermosa película de John Ford (El hombre que mató a liberty Valance), “cuando la leyenda se convierte en hecho, publica la leyenda”. //

Héctor Balbuzano y ‘Luxoriel’ integran el clan inmortals, un ‘team’ de ‘soft combat’. Ellos se juntan en miraflores a protagonizar batallas campales con armas de espuma. (Foto: Elías Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME