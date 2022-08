Pocas series han despertado tanto interés en su estreno como “House of the Dragon”, el spin-off de la exitosa “Game of Thrones” que llegó a las pantallas del mundo el pasado 21 de agosto. El primer capítulo, titulado “The Heirs of the Dragon”, fue visto por cerca de 10 millones de personas que se asombraron con el increíble trabajo detrás de esta producción, un trabajo del cual ha sido parte una peruana.

En los créditos finales de este capítulo debut se puede ver el nombre de la limeña Sara Apaza, quien es parte del equipo de Pixomondo, una galardonada compañía que trabaja desde sus distintas sedes los efectos visuales de la serie. En la ciudad alemana de Mainz, Apaza coordina con los equipos de artistas que hacen realidad algunas de las más increíbles escenas de esta ficción. ¿Cómo se siente ser parte de una producción de estas dimensiones? Para Sara la emoción se sintió a pleno con el estreno del primer capítulo y cuando pudo ver su nombre en los créditos.

La peruana Sara Apaza aparece en los créditos de "House of the Dragon".

“Nos sentimos contentos, emocionados. Como estoy en Alemania, por la diferencia de horarios, recién vimos el capítulo el lunes. Lo vimos juntos en la oficina con todos los colegas que somos parte del equipo que está trabajando en los efectos de la serie. Sentí mucha satisfacción y orgullo al ver que por fin se materializa el trabajo en equipo”, explicó la peruana que se unió a Pixomondo en mayo del 2021 sin saber cuál sería su primer proyecto.

“Cuando me contratan, recién me dicen para qué proyecto es, antes de eso yo no tenía idea. Me sorprendí muchísimo. En esa época, hace un año, no sabía cuán grande era el reto que estaba asumiendo”, cuenta Apaza, quien en Lima trabajó durante muchos años en prensa y comenzó su carrera en la web del diario El Comercio. En 2014 deja el Perú buscando nuevos retos profesionales y en 2019 llega a Alemania, donde estudió una maestría en Expanded Media.

“La pandemia se dio en medio de todo. Tuve mucha suerte de que todo lo relacionado a mi master duró aproximadamente el mismo tiempo, entonces no me retrasé con mis planes”, cuenta la peruana que vio en Alemania una oportunidad de empezar de cero e involucrarse más en un campo que le interesaba: la producción.

“Yo venía de de estar muchos años en prensa y, cuando ya has comenzado en otro campo, moverte y empezar de cero luego es más difícil. Creo que Alemania era esa excusa perfecta para mí para comenzar de cero realmente. Cuando empecé a buscar trabajo, me enfoqué sobre todo en productoras porque acá en Alemania están las oficinas de Disney, de Paramount, de estudios muy grandes. Yo tengo experiencia en medios, pero no tenía experiencia en cine. Busqué mucho, intenté mucho, fui rechazada muchas veces, porque el rechazo es parte del proceso, no vas a lograr las cosas a la primera”, recuerda Apaza sobre su camino antes de la experiencia en “House of the Dragon”.

La peruana Sara Apaza es parte del equipo de Pixomondo, que trabaja en Alemania los efectos visuales de "House of the Dragon".

Una profesión que une personas

Sara Apaza es coordinadora de VFX, un término que para ella fue tan novedoso como para algunos de los lectores que lleguen a su historia a través de este texto. La diferencia con los efectos especiales, explica la peruana, es que unos se realizan en el mismo set y los VFX son computarizados.

“Los efectos especiales son cosas que se hacen en el campo, durante la producción. Por ejemplo, si tienes que crear una explosión, la gente de efectos especiales va al set a recrearlo, pero si tú no quieres gastar en ello o quieres complementarlo, también puedes hacerlo en digital. Allí vienen los VFX, que son generados por computadora. Es parte de la posproducción en la que yo trabajo. Trabajamos en todo lo que son efectos como crear lluvia, crear fuego, explosiones, animaciones o los llamado ‘digi-doubles’ que se usan para crear efectos de multitudes”, cuenta Sara que es la única peruana en el equipo en el que, sin embargo, hay latinos, aunque la mayoría del equipo está integrado por ciudadanos de la comunidad europea.

Los dragones de "House Of The Dragon" son trabajados por equipos de VFX.

Apaza no es artista, pero trabaja con esos talentos que hacen realidad todas las maravillas que se ven en “House of the Dragon”. “Ellos son los que crean la magia, yo soy coordinadora y mi rol es llevar a cabo todo lo que la producción haya planeado para los artistas. Porque un equipo de producción, en mi caso somos tres o cuatro productores, no se dan abasto para escribirle a cada uno de los artistas y hacer seguimiento de cada una de las tareas que ellos tienen. Mi rol es hablar con los artistas, ver que no les falta nada, hacerle seguimiento a sus trabajos. Yo trabajo para la oficina de Frankfurt, pero trabajo con Stuttgart, que es otra ciudad también. Estas dos oficinas son las que están llevando a cabo el proyecto y, a la par, también estamos coordinando con gente de la compañía pero a nivel global. Básicamente es un rol muy humano, un rol en el que tienes que estar pendiente de las personas, de que todo vaya bien”, cuenta la peruana.

¿Qué necesita para realizar un trabajo como el de Sara? Ella cuenta que hace poco le hicieron esa pregunta y su respuesta fue inmediata: te tiene que gustar la gente. “Van a haber momentos de mucho estés y presión, por eso tenemos siempre que saber manejar las habilidades blandas que tanto se mencionan últimamente. Hay que hacer que todo avance a su tiempo, pero también alzar las banderas rojas cuando haya que hacerlo”, explica Apaza, cuyo nombre volverá a aparecer en los próximos episodios de la serie consagrando del inicio de un sueño que recién comienza para la peruana.