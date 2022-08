El primer capítulo de “House of the Dragon” ha generado muchas reacciones y no es para menos. Tras tres años del final de “Juego de tronos”, esta nueva serie nos cuenta la historia en torno a una de las casas más populares de la trama: los Targaryen. Aunque la historia se desarrolla 175 años antes de la guerra civil que destruyó a King’s Landing, los guionistas brindaron un guiño a “Game of Thrones” que fue celebrado por los fans en las redes sociales.

A continuación, spoilers del primer episodio de “House of the Dragon”:

El primer capítulo de “House of the Dragon”, llamado “The Heirs of the Dragon”, relató la historia de cómo Viserys I Targaryen (Paddy Considine) deja el mando de los Siete Reinos a su hija Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock).

Al fallecer su hijo, Viserys I decide que lo mejor será que su primera hija sea quien gobierne y así evitar que su hermano menor, Daemon (Matt Smith) sea quien se siente en el Trono de Hierro.

En una de las conversaciones que tiene con su hija Rhaenyra, Viserys I le entrega la daga de acero valyrio que se usó a lo largo de la serie original. En ese momento, le cuenta que Aegon Targaryen tuvo una premonición en la que se narra que cuando llegue el largo invierno, la oscuridad reinará y para combatirla se tendrá que utilizar esta daga de acero valyrio. A esa profecía, Aegon la llamó “Canción de fuego y hielo”. Además, según Viserys I cada rey Targaryen debe guardar este secreto y pasarla de generación en generación al nuevo rey.

En el episodio 1 de "House of the dragon", Viserys explica el motivo por el que Aegon I conquistó Poniente (Foto: HBO)

Como se recuerda, esa daga fue usada para intentar asesinar a Bran Stark, y luego se usará para comenzar La Guerra de los Cinco Reyes por Littlefinger. Finalmente, esta arma de acero valyrio, será usada por Ayra para asesinar de un puñal en el corazón al Rey Nocturno, acabando así con la Larga noche.

Arya asesina al Señor nocturno.

Este guiño de “House of the Dragon” a “Game of Thrones”, permite que los fans puedan especular sobre cómo llegó esta arma hasta la familia Lannister, y que de alguna forma debió acompañar la procesión del rey Robert I Baratheon desde King’s Landing hasta Winterfell, en donde se le dará a un asesino a sueldo para matar a Bran. Sin duda, ha sido una grata forma de hacerle recordar a los fans la serie original y hacerlos pensar que quizás esta secuela tendrá muchos más guiños y subtramas de la serie original.

