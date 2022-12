Flavia Laos es uno de los nuevos rostros de la cuarta temporada de “Too Hot To Handle” (”Jugando con fuego”), el reality de parejas de habla inglesa que puede seguir en streaming por la plataforma Netflix.

Aunque el show tiene versiones latinas, la peruana ha sido seleccionada para participar en la edición original anglófona, donde comparte con participantes de diferentes ciudades del mundo: Los Ángeles (Estados Unidos), Glasgow (Escocia), Perh (Australia), siendo ella, de momento, la única latinoamericana.

Flavia Laos es presentada en el reality en el capítulo 4, titulado “Flavia of the Month”. Ella ingresa para intentar separar a una de las parejas ya conformadas. En este caso, la de Seb Melrose y Kayla Richart, aunque, por lo que se puede ver en el quinto capítulo que también ya está disponibles en streaming, esta no será la única pareja que podría separarse por el ingreso de la peruana.

Flavia Laos en "Too Hot To Handle". / Netflix

Flavia Laos en "Too Hot To Handle" / Netflix

¿Dónde y cuándo ver “Too Hot To Handle?

La participación de Flavia Laos en el reality se puede seguir en Netflix. Este es el cronograma de estreno de los episodios. La actual temporada está conformada por 10 capítulos.

El club de la sequía- Fecha de estreno: 7 de diciembre.

Locas por Nigel- Fecha de estreno: 7 de diciembre.

Policía del sexo- Fecha de estreno: 7 de diciembre.

Flavia da rabia- Fecha de estreno: 7 de diciembre.

La ducha y la gloria- Fecha de estreno: 7 de diciembre.

Episodio 6- Fecha de estreno: 14 de diciembre.

Episodio 7- Fecha de estreno: 14 de diciembre.

Episodio 8- Fecha de estreno: 14 de diciembre.

Episodio 9- Fecha de estreno: 14 de diciembre.

Episodio 10- Fecha de estreno: 14 de diciembre.

Flavia Laos en "Too Hot To Handle" / Netflix

¿Con quiénes coquetea Flavia Laos?

Como explicábamos líneas más arriba, la peruana intentará separar a parejas ya conformadas. De momento, estos son los participantes con los que coquetea la también actriz:

Seb Melrose

Es un piloto de automóviles nacido en Glasgow, Escocia. Tiene 24 años y más de 14 millones de seguidores en Instagram, donde se presenta como fundador de una compañía de suplementos naturales.

Flavia Laos lo elige a él como posible cita en su presentación en la cuarta temporada de “Too Hot To Handle”. Como parte del reto de su debut en el reality, la peruana intentará robarle un beso, pero no lo conseguirá.

Flavia Laos en "Too Hot To Handle" / Netflix

Creed McKinnon

Tiene 24 años y es oriundo de Perth, Australia. En Instagram tiene más de 36 millones de fans. Se presenta como confundador de la empresa tecnológica Versaware Technologies. Además, se describe como el “chico con el cabello del príncipe azul”.

En el reality, Creed entabla una relación con Sophie Stonehouse, de origen británico. Pero tras su mal debut con Seb, Flavia Laos mostrará interés en Creed, quien parece corresponderle.

Flavia Laos en "Too Hot To Handle" / Netflix

En una conversación con James Pendergrass, otro de los participantes, Creed habla abiertamente de su interés por la peruana, a quien todos en el reality califican de hermosa y exótica por su origen latino.