Los fans lo reclamaron y, finalmente, en el segundo capítulo lo consiguieron. “House of the Dragon”, el spin-off de “Game of Thrones”, presentó sus créditos iniciales con el esperado ‘opening’ que caracterizará a esta historia. Aunque con la misma música de Ramin Djawadi que se volvió icónica con su predecesora, esta nueva ‘intro’ deja una pista sangrienta alrededor de los Targaryen.

Además de la música, esta nueva presentación de los títulos iniciales de la ficción cuenta también con un estilo de animación 3D similar al que se usó en “Juego de tronos”. La diferencia es que en este ‘opening’ somos guiados a través de una imponente ciudad de piedra que va siendo bañada por un río de sangre.

En la ‘intro’, que no supera el 1:30 de duración, la sangre se mueve a través de engranajes que llevan diferentes insignias, trazando un nuevo camino dependiendo de cómo gire el engranaje. ¿Cuál es el significado detrás de este simbolismo?

Varios fanáticos de la serie han traslado sus teorías a las redes sociales. También ocurre lo mismo en plataformas como Reddit. La web Mashable ha compilado algunas de estas explicaciones.

Quienes ya vieron el primer capítulo de “House of the Dragon”, recordaran el modelo a escala que tiene el rey Viserys I de la ciudad de Valyria, el hogar de los Targaryen antes de llegar a Westeros y que, para el tiempo que se narra en esta serie, ya no existe. Esa misma ciudad es la que se aprecia en los créditos cuando empieza el camino de la sangre.

La réplica de la ciudad de Valyria del Rey Viserys I.

Sobre la sangre y las insignias que empieza a bañar es claro que cada símbolo representa a un Targaryen específico. Algunos son fáciles de deducir. Como explica Mashable, “el primer engranaje que vemos contiene un retrato de dragones durante lo que probablemente fue la Muerte de Old Valyria, pero una vez que el círculo se llena de sangre, todo lo que queda es una corona de hierro que representa a Aegon, el Conquistador”.

El símbolo de Rhaenyra también es fácil de identificar porque es el mismo del collar que le entregó Daemon en el capítulo 1 titulado “Los herederos del dragón”. Otra pista que nos deja el ‘opening’ está ligada a los Targaryen que siguen en juego en “House of the Dragon”.

Si un engranaje se llena de sangre, ese Targaryen ha muerto. Por ejemplo, en la ‘intro’, los símbolos de Aegon, Jaehaerys y Alysanne, se sumergen en sangre. No ocurre lo mismo con la princesa Rhaenyra, que es una de las piezas clave de la historia.