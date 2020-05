Luego que se diera a conocer que el manga de “Attack on Titan” regresará a circulación, Studio Mappa no se quedó atrás y liberó el primer adelanto de la temporada final que tendrá el anime en pantalla.

En este avance, de casi dos minutos de duración, se muestra un breve adelanto de lo que llegará en la cuarta y última temporada del anime, mostrando por primera vez el trabajo del nuevo estudio de animación a cargo de la serie, MAPPA, el mismo que trabajó en “Dorohedoro”, “In This Corner of the World” y “Yuri!! on Ice”.

El adelanto también presenta a parte del staff encargado de la serie, con Yuichiro Hayashi (“Dorohedoro”, “Kakegurui”) como director, y Hiroshi Seko (“Ajin”, “Vinland Saga”, “Mobn Psyucho 100”) como guionista.

En cuanto al elenco, para el agrado de los fans se mantiene el mismo de las temporadas pasadas con Yuuki Kaji como ‘Eren Jaeger’, Yui Ishikawa como ‘Mikasa Ackerman’ y Marina Inoue como ‘Armin Arlelt’.

Por si el primer adelanto de la temporada final de “Attack on Titan” no fuera suficiente, también se ha revelado la primera gráfica promocional de esta entrega que también abarca la parte final del manga.

Este es el nuevo póster promocional del anime "Attack on Titan". (Foto: Captura)

Por otro lado, dado el cambio de casa realizadora, el creador del manga, Hajime Isayama, dibujó una imagen agradeciendo a Wit Studio por su trabajo en las primeras tres temporadas del anime, las cuales estuvieron bajo la dirección de Tetsuro Araki.

El creador del manga, Hajime Isayama, dibujó este agradecimiento a Wit Studio por su trabajo en las primeras tres temporadas del anime. (Foto: Captura)

