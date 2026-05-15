A lo largo de los años, “Attack on Titan” (en su idioma original: "Shingeki no Kyojin") se ha establecido como la puerta de entrada a un tipo de anime que no tiene miedo a mostrar batallas crudas, personajes llevados al límite y litros de sangre en pantalla. Así, si ya terminaste la historia de Eren y compañía, seguro quieres disfrutar de otra producción con ese mismo nivel de intensidad, violencia y tragedia. Por eso, aquí reuní 5 propuestas interesantes que puedes encontrar en Crunchyroll.

Vale precisar que “Attack on Titan” se centra en Eren Jaeger y sus amigos, quienes viven encerrados tras enormes murallas para protegerse de los titanes, unas criaturas gigantes que devoran humanos sin razón aparente.

Sin embargo, cuando un ataque rompe aquel refugio, se desata una lucha desesperada por la supervivencia.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿QUÉ ANIMES DE CRUNCHYROLL OFRECEN BATALLAS ESPECIALMENTE SANGRIENTAS?

1. “Chainsaw Man”

Empiezo la lista con “Chainsaw Man”, serie sobre Denji, un joven cazador de demonios que revive fusionado con su demonio mascota Pochita y obtiene la capacidad de transformar partes de su cuerpo en motosierras.

Así, su tono mezcla gore explícito, humor negro y acción contra criaturas que encarnan miedos humanos.

En el anime "Chainsaw Man", se exploran géneros como el terror, la acción, la fantasía y la comedia (Foto: MAPPA / Shueisha)

2. “Hell’s Paradise”

“Hell’s Paradise”, por su parte, es un anime que adapta el manga “Jigokuraku” y acompaña a un grupo de asesinos y verdugos enviados a una isla que funciona casi como un infierno tropical, llena de monstruos y mutaciones.

Aquí, las peleas se caracterizan por desmembramientos, cuerpos deformados y poderes visualmente muy creativos.

3. “Tokyo Ghoul”

Por otro lado, “Tokyo Ghoul” gira en torno a Ken Kaneki, un estudiante que—tras un encuentro trágico—se convierte en un híbrido entre humano y ghoul, viéndose obligado a alimentarse de carne humana.

Las batallas explotan las habilidades físicas extremas de los ghouls, con mutilaciones, órganos regenerados y un ambiente opresivo que acompaña ese nivel de violencia.

4. “Berserk”

“Berserk”, en cambio, se centra en el viaje de Guts, un mercenario marcado por una infancia terrible que empuña una espada descomunal en un mundo medieval plagado de guerra y demonios.

Aquí, la violencia es constante y muy gráfica, con campos de batalla llenos de cadáveres, sacrificios y criaturas grotescas.

5. “Deadman Wonderland”

Cierro la lista con “Deadman Wonderland”, anime que narra la historia de Ganta, un estudiante acusado de una masacre y que es enviado a una prisión-parque de atracciones donde los reclusos participan en juegos mortales para entretener al público.

En ese sentido, las peleas del show televisivo involucran poderes ligados a la sangre, trampas sádicas y pruebas que llevan a los personajes al límite.

Y tú, ¿ya sumaste algunos de estos títulos a tu lista de pendientes?

El anime "Deadman Wonderland" es una adaptación del manga homónimo de Jinsei Kataoka (Foto: Manglobe Inc / D.N. Dream Partners)

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