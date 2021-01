Conforme a los criterios de Saber más

No había manera de que, luego de ingresar a territorio enemigo y matar a población civil, los soldados de la Isla Paraíso se fueran sin afrontar la consecuencia de sus actos. “Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”), desde que empezó esta temporada, había mostrado muy de cerca esa consecuencia. De todas maneras, saber qué motivó la tragedia no hace que sea menos dolorosa.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 4x08, “Bala asesina”:

Razones de sangre

La reaparición de Reiner Braun fue mínima y solo para recuperar a Porco Galliard, de modo que Eren no pueda apropiarse del Titán Mandíbula. Ahora es tiempo para huir, decisión que no llega sin complicaciones. Esa complicación tiene nombre propio: Gabi Braun, quien no piensa dejar huir a Eren después de que el ataque haya ocasionado la muerte de sus amigos y conocidos.

Pero ese no es el único motivo para que Gabi vaya a por el dirigible de huida. En una oportuna conversación con Falco, ella revela que siempre intentó cambiar la imagen que Marley tiene de los eldianos del campo de concentración, que eran insultados y hasta escupidos (y conociendo la historia del padre de Eren, asesinados por cualquier motivo). Gabi, al estar en desventajosa, hizo lo que sea para sobrevivir, plan en el que Eren se interpuso. No estoy seguro de que esto sea como el síndrome de Estocolmo, pero se le parece mucho.