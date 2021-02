Conforme a los criterios de Saber más

Si bien empezó como la lucha de los últimos humanos contra gigantes antropófagos, “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) ha sido, por momentos, un thriller político. El episodio de esta semana va por esa línea y traduce el conflicto en algo cercano a la audiencia: el fin de la amistad. En esta ocasión, personajes que se han conocidos por años enfrentan su mayor conflicto.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 4x10, “Argumentos sólidos”:

Una incógnita llamada Eren

La semana pasada nos preguntábamos quién es realmente Eren Yeager. Armin, una de las personas que más lo conoce, no puede comprender el por qué decidió atacar Marley sin consultarlo con los demás. Esta semana no hay tampoco respuesta para la pregunta, pero sí se observa que, por más que Eren haya cambiado, aún conserva su característica impulsividad.

Eren no se mordió la lengua en la reunión con Kiyomi Azumabito, embajadora de Hizuru; único país en acceder a conversar con Eldia. Años después, también pierde la paciencia con Hans Zoe, a la cual amenaza de muerte (casi se transforma en titán frente a ella) solo para demostrar que, a pesar de estar privado de su libertad, tiene el poder. La conducta de Eren en territorio enemigo es discutida incluso por sus amigos de toda la vida.

Esta semana “Attack on Titan” va entre el pasado y el presente para mostrar, por un lado, los manejos políticos de Eldia para proteger su territorio; pero también con otro objetivo: establecer que el Eren del pasado quería proteger a sus amigos, incluyendo a Historia, la reina. Esta última, de acuerdo al plan de Zeke Yeager (responsable de que Hizuru sea un potencial aliado) tiene que dedicar su vida a reproducirse para que la sangre real permanezca en poder de Eldia y así sea posible activar el Retumbar de la Tierra, el arma que Marley teme.

Pero de ese Eren preocupado ahora no parece quedar nada. Connie llega a esa conclusión, e incluso habla de matar a Eren si razonar con él resulta imposible, idea a la que Mikasa se opone. Armin, en cambio, deja abierta la posibilidad de acabar con su amigo, esto al hacer que alguien se convierta en titán y lo devore. De ahí que estos soldados, amigos en las épocas difíciles, estén enfrentados.

Eren, dos años antes del ataque a Marley. Foto: Mappa.

El equilibrio de poder

En el apoyo de Hizuru se aplica el dicho de “no es amor al chancho, sino a los chicharrones”, pues la Isla Paraíso no solo tiene al Titán Fundador, sino un combustible especial que podría ayudar a este posible aliado a tener un mayor poder económico.

Pero el combustible es solo una parte del plan de Zeke Yeager para proteger a la Isla Paraíso, cuyo curso final aún permanecen en secreto; aunque en este capítulo se revelan algunas condiciones: mostrar al mundo una fracción del Retumbar (para que piensen dos veces antes de atacar), que Hizuru ayude a desarrollar el poder bélico de la isla y mantener de manera permanente el control del Titán Fundador. Para esto último se requiere la existencia de miembros de la Familia Real.

De ahí que Historia, además devorar al Titán Bestia, va a tener que dar a luz a todos los hijos que le sean posibles; algo a lo que Eren se opone.

La información revelada esta semana en “Attack on Titan” da a entender que la Isla Paraíso está en una posición muy complicada, no solo en cuanto a las naciones extranjeras, pues Hizuru se negó en el pasado a proporcionar ayuda a menos que ellos tuviesen el monopolio de los recursos naturales; sino por lo que significa confiar a ciegas en el plan de Zeke. En medio de esta crisis, que Eren se encuentre radicalizado es la clase de elemento que podría romper el frágil equilibrio de poderes. Mikasa y Armin asumen que hay solo dos caminos, el de ellos o el de Zeke. Pero en la vida no todo se reduce a una falsa dicotomía.

Mikasa Ackerman y su cara de "primero muerta antes de cómplice en un ataque contra Eren". Foto: Mappa.

Pensamientos sueltos

La conversación entre Nile, Roeg y otros miembros de la Policía es más importante de lo que parece, pues dejan en claro que Historia aún no tiene el poder de Zeke por estar embarazada. Ellos comentan que la transformación en titán podría matar al bebé que lleva en su interior.

Roeg subestima a Historia, pues asegura que fue manipulada por alguien cercano a Zeke para que, con este embarazo, se extienda más la vida del hermano de Eren. La manipulación habría sido cosa de Yelena.

Mucha atención al vino que carga Niccolo.

No termino de entender por qué Historia sería crucial para controlar el Retumbar. Al ser ella descendiente del rey Fritz, se supone que se encuentra atada por la “voluntad de paz”. De ahí la importancia de Zeke, cuya sangre real no es impedimento para que Eren use el poder del Fundador (como ya se vio al fin de la temporada 2).

Siguiendo con Historia, fue refrescante verla tan animada en el pasado. Difícilmente algún personaje va a sonreír así en el futuro.

La alianza del pasado entre Hizuru y Eldia bien podría ser equivalente a la que mantuvieron Japón y Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

Considerando que la embajadora de Hizuru abandonó Liberio antes del atentado, lo más probable es que ella y Eldia hayan llegado a un acuerdo.

Si comparamos el capítulo con el manga, el episodio dejó a un lado varias líneas de la conversación entre Zeke y la representante del clan Azumabito. Puede que el resto de la conversación se revele de manera posterior, pues explica la conducta del hermano de Eren.

El que Mikasa sea una descendiente del clan Azumabito solo podría tener un valor simbólico. Aún está pendiente determinar cómo se podría reflejar en la alianza.

Me encanta que Hans se haya dicho sus verdades a Eren. Levi estaría orgulloso.

En general, este ha sido un episodio nostálgico; pero manchado por la ansiedad del futuro. A partir de aquí todo debería ser más difícil.

Foto: Mappa.

