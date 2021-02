Conforme a los criterios de Saber más

Si el episodio 9 de “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) temporada final puede ser descrito con una palabra, esa palabra es la nostalgia. ¿Cómo es eso posible si lo que pasó en años previos fue cualquier cosa menos algo idílico? Porque el futuro de la Isla Paraíso podría ser incluso peor. Descubrir el secreto de los titanes fue lo fácil, el reto está en que el verdadero enemigo no vuelva a representar un peligro.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 4x09, “Voluntarios”:

Alianza entre parias

El episodio se desarrolla en dos tiempos: tres años en el pasado y, luego, en el presente; espacios unidos por la narración de Armin a un interlocutor desconocido. En lo primero descubrimos que Isla Paraíso no habría conseguido atacar por sorpresa a Marley a no ser por la información recibida por los “voluntarios”. Yelena, la soldado que colaboró en atrapar a Pieck y Porco en la batalla de Liberio, representa a estos enemigos convertidos en aliados, con lo cual aprendemos más de la nación enemiga: el ejército de Marley toma como cautivos a enemigos de otros países y los obliga a pelear sus guerras. Yelena es una de estas rehenes que, al conocer a Zeke Yeager, queda encantada con él y le jura lealtad por encima del mismo Marley.

La serie no ha revelado cuántos de estos “voluntarios” (seguidores de Zeke o no) han recibido alojamiento en la Isla Paraíso, pero sí que Eldia tiene una actitud ambivalente para ellos: los necesita para defender el territorio, pero desconfía de ellos; al punto de que en las reuniones del estado mayor se propone ejecutarlos. Una situación complicada para el bando Eldia y su delicada posición.

La desconfianza crece y Zeke Yeager no colabora en calmar los ánimos cuando, a distancia, envía un mensaje en el que menciona un “plan secreto” para alcanzar la paz. Plan que, al menos este episodio, no se revela. Esta deliberada oscuridad no ayuda a su causa cuando los eldianos recuerdan que el hermano de Eren fue el responsable de convertir a los aldeanos de Ragako (el pueblo de Connie) en titanes, además de acabar con el Grupo de Reconocimiento casi en su totalidad.

Tampoco es que Eldia pueda darse el lujo de rechazar el apoyo de Zeke, que es portador de sangre real. Si él y Eren entran en contacto, podrían activar el “Retumbar de la tierra”; con lo cual los titanes de las Murallas saldrán a aplastar toda la vida sobre el planeta. Sin tener el control de esta posibilidad, el pueblo de Eren, Mikasa y Armin estaría condenado ante el poder del enemigo. Como contó Yelena, Marley tiene fuerzas aéreas, así que Eldia necesita el “Retumbar” para mantener las aeronaves a raya.

En el presente, la desconfianza se manifiesta también hacia el mismo Zeke por parte de Levi; quien lo lleva al bosque de los árboles gigantes, donde planea mantenerlo lejos de Eren por el momento. Nuevamente, la tensión entre ambos es lo mejor de la serie; donde el guerrero Ackerman hace su mejor esfuerzo en controlar la furia que guarda contra el Titán Bestia.

Yelena y sus compañeros, rodeados por las fuerzas de Eldia. Foto: Crunchyroll.

¿En qué momento cambió Eren Yeager?

En el presente, “Attack on Titan” muestra que Armin ha estado conversando con Annie, quien durante años ha estado atrapada en un cristal a modo de defensa. El Titán Colosal se confiesa frente a ella en cuanto a Eren, al que ya no entiende.

Años antes del ataque a Liberio, Armin quiere paz, diálogo (algo de lo que no pocos fans se han burlado en internet) para evitar otra masacre. Eren no tiene esos ideales, él asegura que el mundo tiene razón cuando llaman monstruos a los eldianos; por la capacidad de transformarse en titanes. Ante esas palabras, podemos darnos una idea de qué lo llevó a tomar la iniciativa e infiltrarse en Liberio.

Armin: “Creía que yo comprendía a Eren mejor que nadie… incluso que Mikasa. Pero ya no estoy tan seguro”.

Mientras Armin dice estas palabras, Eren mira el espejo de su celda, donde cumple cautiverio tras ponerse en riesgo sin autorización de su comando. No vemos su cara del presente sino hasta el final del episodio; con otro peinado y solo una palabra en los labios para motivarse: “pelea”.

En resumen, “Attack on Titan” reacomoda las piezas para el cada vez más próximo conflicto final. Narración compacta, donde cada escena apunta sea al desarrollo de los personajes o a la progresión de la trama; sin la necesidad de recurrir a la acción, de la que ya tuvimos en tres episodios seguidos. La próxima semana no promete ser distinta. Es más, todo apunta a que será cada vez más difícil distinguir al amigo del enemigo.

Levi y su mirada que dice "Zeke, algún día voy a matarte". Foto: Crunchyroll.

Pensamientos sueltos

¿Y si Eren toca a Historia, podría activarse el “Retumbar de la tierra”? No, porque la reina de Eldia lleva dentro de sí la voluntad de paz del Rey Fritz. De ahí que juntar a Eren y Zeke sería la única manera de asegurar la maniobra. La pista es lo ocurrido al final de la temporada 2, cuando Eren activó el poder del Titán Fundador al tocar al titán de Dina Fritz.

Interesante la respuesta de Onyankopon cuando Sasha le pregunta por qué su piel es negra.

Sasha murió, pero al menos pudimos verla otra vez en los recuerdos de todos. Un pequeño consuelo.

Comparado con algunos ejércitos del mundo real, el millón de soldados de Marley no es una cifra tan grande. De acuerdo a la Enciclopedia Britannica, más de 17 millones de tropas habían servido en la Wehrmacht; las fuerzas armadas de Alemania, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La presencia de Niccolo, el cocinero de Marley prisionero, cumple doble función: mostrar la desconfianza hacia el enemigo y también el poder de Sasha en la vida de los demás (ella amaba su comida).

Connie tiene demasiados conflictos en su cabeza por esta guerra. Primero, por tener que colaborar con el responsable de que su madre sea un titán. Segundo, porque esta guerra ya le arrebató también a Sasha, su más querida amiga.

Irónico que Eldia recurra a las tácticas de Marley para defender su territorio, en este caso al secuestrar soldados.

Armin todavía conserva la concha marina que obtuvo en su primera visita al mar. Un simbolismo algo evidente, pero eficaz: a pesar de su complicidad en la matanza de Liberio, aún se aferra a la inocencia.

