¡El gran día llegó! Los fans de las series por fin podrán ver el regreso de una de las series más aclamadas y populares en el mundo: “House of the Dragon”, cuya segunda temporada estrena la noche de este domingo 16 de junio su primer episodio. Bajo el título “A son for a son”, el capítulo promete ser intenso al retomar la lucha por el trono de Hierro entre los Negros, facción dirigida por Rhaenyra Targaryen; y los Verdes, grupo liderado por Alicent Hightower y su hijo, el rey Aegon II Targaryen.

¿En qué quedó “House of the Dragon”?

La primera temporada de “House of the Dragon” estuvo al aire desde el 21 de agosto hasta el 23 de octubre del 2022. Estos fueron algunos de los momentos clave de su cierre:

El rey Viserys murió y Aegon, su hijo varón, fue coronado como nuevo rey. Rhaenys le da la noticia de esta traición a Rhaenyra, quien había sido nombrada sucesora por su padre, y le advierte que los ‘Verdes’ vendrán por ella y por su hijos para mantener a Aegon en el trono.

Paddy Considine interpretó al rey Viserys I Targaryen. (Foto: HBO)

Esta sorpresiva noticia adelanta el nacimiento de la hija de Rhaenyra con Daemon y la niña nace muerta tras un parto doloroso y complicado. Tras el sepelio de la niña, Rhaenyra es coronada reina por un caballero fiel a los Targaryen. Como consecuencia, Otto Hightower aparece en el reino de Rhaenyra para decirle que Aegon quiere negociar y apela a la amistad de la monarca con Alicent Hightower. Rhaenyra promete pensarlo para evitar una guerra en el reino.

Mientras tanto, Rhaenys se reencuentra con Corlys Velaryon y este le promete su apoyo a ‘Los Negros’. En busca de aliados, Rhaenyra envía a sus hijos Jacaerys y Lucerys como mensajeros. Este último se encuentra en su destino con Aemond, quien buscano asustarlo propicia un ataca de su dragón. Lucerys muere.

La temporada culmina con Rhaenyra descubriendo la muerte de su hijo y su mirada de dolor promete una cruda venganza.

¿Cómo ver online “House of the Dragon 2x01?

“House of the Dragon” se estrenará este domingo 16 de junio en HBO, pero el lanzamiento también se podrá seguir online en streaming.

Estas son las dos alternativas oficiales que tienes para seguir en vivo este estreno desde América Latina:

Por Max:

“House of the Dragon” se podrá ver a través de Max, la plataforma de streaming oficial de HBO, a través de este enlace oficial. A los contenidos de la plataforma se puede acceder por suscripción. Estos son los precios: 19,90 al mes (paquete básico), 29,90 al mes (paquete estándar) y 39.90 al mes (paquete platino).

Por DGO:

“House of the Dragon” también se podrá ver desde DGO, el aplicativo de DirecTV. Puedes conectarte desde este link oficial. A los contenidos de la plataforma se puede acceder por suscripción. Estos son los precios: 49 soles mensuales (plan básico), 71 soles al mes (plan full con Paramount+), 81 soles al mes (plan full más L1 Max) y 790 soles anual (plan full con L1 Max)

¿A qué hora se estrena “House of the Dragon”?

Estos son los horarios para ver el estreno de “House of the Dragon 2″

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (Del día siguiente)

El arco de los brujos de Qarth nunca más fue retomado después de la tercera temporada (Foto: Game of Thrones / HBO)