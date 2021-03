Conforme a los criterios de Saber más

Los peores miedos de Mikasa y Armin se hacen realidad esta semana en “Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”) mientras el ejército muestra de qué pie cojea; además, una conspiración demasiado grande como para controlarla amenaza con poner en aprietos a la nación de Eldia.

A continuación, SPOILERS De “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) episodio 71, “Aquel que nos guía”:

Enemigo íntimo

En este episodio de “Attack on Titan” se confirma que Eren Yeager no es un simple rebelde, como sus acciones para atacar Marley parecían demostrar. La voluntaria de Marley Yelena, en conversación con Dot Pixies, confirma que ella y Eren se reunieron en secreto, en lo que parece una excusa para transmitir información proveniente del hermano del soldado, Zeke Yeager. Esta columna, que no sería integrada por todos los voluntarios de Marley, también incluye a miembros de la Legión de Reconocimiento como Floch. El ejército, así, se enfrenta a un problema dentro de sus propias filas.

La tesis de Darius Zackly, líder militar supremo de Eldia, es que Eren está siendo manipulado por Zeke; información que sorprende a Mikasa Ackerman y Armin Arlert; quienes le piden hablar con Eren, lo cual es rechazado. Hasta aquí, el ejército parece tener su propio plan, que incluiría la sugerencia que hizo Armin en semanas anteriores y que Mikasa no aprueba: que alguien más devore a Eren para apropiarse de sus titanes.

Momento exacto en el que Zackly muere. Foto: Mappa.

Poco importa lo que el ejército haga o no con Eren, porque el primer golpe ocurre sin demora: una bomba acaba con Zackly y otros tres soldados presentes en su oficina, atentado que no tardamos en relacionar con Eren y su, muy oportuna, fuga de la prisión.

Antes de continuar, recapitulemos el estado de los bandos según Eldia:

Marley: Eventualmente buscarán venganza por el ataque a Liberio. Cuentan con aliados internacionales.

Yeageristas: Seguidores de Eren que integran el ejército (incluyendo nuevos y viejos reclutas de la Legión de Reconocimiento, como Floch). Incluye a Yelena, que está bajo custodia, y a Zeke.

Ejército: Dot Pixies y sus seguidores, incluyendo a Armin, Mikasa, Jean, Hans y Connie. Cuentan con el apoyo de Hizuru.

El ataque de Eren, si bien comprueba las sospechas que se tenían de él, expone las fallas del ejército. Al controlarlo todo, pues salvo la monarquía no se conoce que Marley tenga un parlamento tras el golpe de estado de años previos, que las decisiones del estado caigan en solo un grupo de personas sin contrapeso; da pie a estas rebeliones. Es más, los gritos de los manifestantes afuera del cuartel y los reportes periodísticos confirman que, al menos para un sector de la población, hay legitimidad en las acciones de Eren.

El club de fans de Eren Yeager, siempre en aumento. Foto: Mappa.

Limitar las pérdidas

Con la rebelión de Eren confirmada en “Attack on Titan”, el Ejército tiene la complicada tarea de reaccionar. Dot Pixies tiene una solución política, que es la negociación. El objetivo sigue siendo poner a prueba el “Retumbar”, que es liberar unos cuantos titanes atrapados detrás de los muros para mostrarle al mundo que Eldia means business; lo cual garantizará la supervivencia de la población. Y si eso significa hacer tratos con un rebelde, entonces es un precio “barato” a pagar, dice el general.

Aquí se comprueba que las decisiones del ejército, al menos cuando se trata de la defensa, funcionan. Llevar a Zeke a una locación no determinada y con resguardo de 30 hombres, además de tener a la reina Historia oculta, limita las acciones de Eren en caso quiera entrar en contacto con ambos, lo cual es muy probable. Pero de todas maneras tener suelto al portador del poder de tres titanes no es una situación ideal.

En este episodio, Eldia difícilmente puede considerarse del lado ganador. No solo ha perdido a Eren, sino que tiene que comprobar hasta qué nivel de infiltración han llegado los “voluntarios” de Marley. Y sin que ellos lo sepan, el enemigo, representado por Pieck Finger, ya cruzó las fronteras. El derrumbe se aproxima.

Pensamientos sueltos

Es perturbador que los manifestantes, para mostrar su aprobación a Eren, digan “entreguen sus corazones” (shinzou wo sasageyo”), frase del comandante Erwin (Q.E.P.D.), ligadísima al tono de heroísmo que la serie transmitió en temporadas previas. Incluso estuvo en uno de los temas de apertura.

El “sasageyo” de estas personas, opuesto al desconcierto de los militares, también podría representar la actual división de los aficionados: o estás con Eren o estás contra él.

Onyakopon asegura que no está entre los Yeageristas, pero no podemos culpar al ejército por desconfiar.

¿Y Niccolo? No olvidemos su gesto sospechoso al sostener el vino en episodios previos. sobre esto mismo, atención a la trama del restaurante la próxima semana.

Aún hay Yeageristas infiltrados en el ejército, lo cual promete complicar más las luchas intestinas de Eldia.

Armin, poniéndose nervioso cuando lo encuentran con “las manos en la masa”, a punto de tocar el cristal de Annie, parece dar sustento a todos los que lo emparejan con la titán.

Si hay más Yeageristas radicales al mismo nivel de Yelena, quien no duda en matar si eso significa imponerse, entonces Eldia la va a pasar muy mal.

Si revisan Twitter, verán que la escena de Eren sin camisa ha causado cierto impacto. Aquí un ejemplo apto para todas las edades:

La representante de Hizuru, con su discurso para proteger a Mikasa, le otorga una nueva capa de complejidad a la política de esta serie.

Si comparamos el atentado con la versión del manga, la versión animada tiene censura y no muestra que la severa mutilación del general Zackly.

Recomiendo leer este interesante texto sobre el anime y representaciones políticas de Unseen Japan (jnglés). Muy revelador.

Finalmente, encuentro curioso que Zackly muera por una bomba puesta en la silla que él mismo creó para torturar a sus enemigos.

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Attack on Titan: The Final Season” los domingos por la tarde en Crunchyroll.

Shingeki no Kyojin | Tráiler de la temporada 4 de "Attack on Titan"

