Conforme a los criterios de Saber más

Sin el concepto de venganza, “Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”) no existiría. La serie se sustenta en los extremos a los que llega un pueblo con el afán de vengarse de otro, cultura del odio a la que han sido arrastrados los más vulnerables, en este caso los eldianos que han pasado su vida en Liberio, pero también muchos habitantes de Eldia tras conocer que han sido atacados solo por los errores de su ancestros. El decimotercer episodio de la temporada final muestra las consecuencias de este odio, pero en un ambiente cercano. Familiar.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 4x13, “Los hijos del bosque”:

Una gran pérdida

Este episodio se confirma el por qué era necesario que Falco y Gabi entrasen en contacto con la familia Braun; pues estos últimos los llevan al restaurante de Niccolo, el cual descubre que la candidata a guerrera mató a su querida Sasha. Así, tenemos enfrentados y muy cerca a los deudos, al posible amante de Sasha y a la responsable de la muerte. Es lo que, comúnmente, se conoce como “guionazo”; el forzar la trama para llegar del punto A al punto B, algo que no ocurriría de manera orgánica, o cuyas probabilidades de ocurrir son escasas.

El encuentro de estos tres ocurre para que los niños puedan regresar a Marley; pero en el proceso le cuentan al prisionero de guerra/ cocinero que son candidatos a guerreros; los mismos que se infiltraron en el dirigible, maniobra que causó la muerte de Sasha. Gabi está influenciada por la educación de Marley, donde ella no ha recibido más que el mensaje de matar a los “demonios de la isla”; y Niccolo, quien ha pasado demasiado tiempo con el enemigo, solo quiere vengarse aunque deba atacar a su propio bando.

El cómo se llegó a este punto fue forzado, pero el resultado final es notable. “Attack on Titan” representó, en cuatro paredes, el conflicto de los que son capaces de mancharse las manos para vengar las atrocidades cometidas contra ellos. Es, también, el paso superior al a confrontación de Kaya y Gabi en la aldea de Ragako, donde hablaron del por qué Marley atacó a gente inocente. El enemigo le quitó primero a su madre, y ese mismo enemigo le quitó a su hermana. Eso es mucho para soportar.

Es una lucha de ideas contra ideas, las cuales pasan a la acción. El Sr. Blouse, cuchillo en mano, rechaza tomar la vida de Gabi, mientras que Niccolo, ante esto, suelta al herido Falco; ya no lo matará. El idealismo de la escena, de perdonar al que te hizo daño, tiene inmediato contrapunto en Kaya; quien no duda en tomar el cuchillo y apuntar al cuello de Gabi, tragedia evitada solo por la intervención de Mikasa Ackerman.

Mikasa salva la vida de Gabi. Foto: Mappa.

Enemigo invisible

¿Qué hacen Mikasa, Armin, Jean y los demás miembros del Cuerpo de Exploración en el restaurante? No solo están allí para salvar a Gabi y Falco, hecho que resulta ser circunstancial para ellos. Su misión fue contactar con los “voluntarios” de Marley para determinar qué planean los Yeageristas. Otra coincidencia: que los soldados llegasen justo a tiempo para frenar a Niccolo.

Esta coincidencia no ocurre en vano, pues sirve para mostrar, con acciones, que los planes de los Yeageristas han ido más allá de palabras de rebelión. Todo se debe a la botella de vino con la que Niccolo le partió la cabeza a Falco, líquido de peligroso potencial. Anteriormente, comenté que Marley había empezado sus acciones contra la Isla Paraíso. Lo cierto es que las acciones furtivas habían empezado de antes, y no necesariamente por el enemigo principal. Yelena, cabecilla de los Yeageristas, coordinó personalmente que los principales miembros del ejército bebieran un vino exclusivo; el cual, se presume, tiene líquido cefalorraquídeo de Zeke Yeager: si el Titán Bestia grita cerca de quienes lo consumieron, los transformará en titanes puros.

Es una maniobra de control efectiva a favor de los Yeageristas, no solo por lo imposible de determinar cuántos consumieron el líquido y dónde se encuentran; sino porque trátese de algo cierto o no, el precio del riesgo es demasiado alto. Por el lado narrativo, que Falco esté contaminado con el líquido cefalorraquídeo hace que el peligro no sea invisible y eventual, sino muy cercano.

Nada invisibles son, en cambio, Floch y los soldados que traicionaron al Cuerpo de Exploración a favor de los Yaegeristas. Ellos, alertados de la presencia enemiga por el compañero cocinero de Niccolo, exigen conocer el paradero de Zeke Yeager para que así él y Eren puedan dar inicio al “plan secreto” con el poder del Titán Fundador. Y hablando de Eren, el Titán de Ataque también se hizo presente en el restaurante. Su encuentro con Mikasa, Armin y una nerviosísima Gabi no se lleva acabo por voluntad de todos los presentes. Eren tiene la sartén por el mango, su mano ensangrentada es suficiente amenaza para detener a todos.

En resumen, “Hijos del bosque” es un episodio que, a pesar de sus deficiencias, ofreció conflictos sinceros que te hacen olvidar las situaciones forzadas. Ojalá todas las ficciones supieran sacarle provecho a sus debilidades como lo hace “Shingeki no Kyojin”. Eso no quita, claro, que los problemas existan. Pero qué manera de disimularlos.

Momentos previos a lo que promete ser una conversación muy incómoda. Foto: Mappa.

Pensamientos sueltos

¿Por qué Eren y Zeke no entraron en contacto en el dirigible y activaron entonces su plan? Una posibilidad es que ambos hayan estado muy agotados por la pelea en Liberio. Pero la opción más razonable es que hacerlo habría acelerado demasiado la historia.

Me gusta mucho la metáfora del padre de Sasha, de que su hija estuvo en ese bosque llamado mundo demasiado tiempo y por eso murió. Metáfora que da nombre al episodio.

Pobre Falco, no hace más que recibir golpes sin haber hecho nada malo 😔.

En este episodio se confirma que Floch no solo es un Yeagerista radicalizado, sino un sádico. La mirada que le dedica a Hans Zoe es la misma que hemos visto en Yelena en episodios previos.

En abril acaba el manga de “Attack on Titan”. ¿Cuándo veremos adaptado ese final a la televisión? Eso es desconocido, puesto que la actual temporada solo tendría 16 episodios; los cuales terminan su emisión el domingo 28 de marzo. No se descarta el anuncio de nuevos capítulos de emisión inmediata, o que una nueva tanda de episodios se estrene de manera posterior.

El mejor plano del episodio: Cuando Gabi gira los ojos mientras observa al Sr. Blouse acercarse con el cuchillo.

attack on titan

La excusa de Zeke para convertir en titanes a toda la aldea de Ragako no parece convencer a Levi, quien desde la anterior temporada quiere matarlo.

Atención a Levi, quien se toca la cabeza al enterarse de la fuga de Eren. Es como si estuviera teniendo una jaqueca, situación no muy distinta a la de Mikasa en la prisión tras hablar con Louise. En el próximo capítulo, como muestra el avance, él tendrá serios problemas.

Foto: Mappa.

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Attack on Titan: The Final Season” los domingos por la tarde en Crunchyroll.

Mira también

Shingeki no Kyojin | Tráiler de la temporada 4 de "Attack on Titan"