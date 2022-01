Conforme a los criterios de Saber más

¿Qué define un buen inicio de temporada? Esa pregunta no puede responderse de manera unilateral para todas las series, pues cada ficción es un mundo distinto. Aunque en el caso de una serie donde la trama es tan densa como “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”), podríamos decir que necesita recordarle a la audiencia qué pasó antes y hacia dónde va la historia. El nuevo episodio cumple todo eso y llega a ser perturbador, no necesariamente por lo que muestra, sino por lo que insinúa.

A continuación, nuestra crítica con spoilers de “Attack on Titan” 76, “Juicio”:

La guerra

El país de Marley desarrolla su ataque a Isla Paraíso, un último intento por devorar a Eren Yeager, portador de los titanes de Ataque, Fundador y Martillo de Guerra. Es un golpe combinado de artillería, infantería, aéreo y de titanes. Eldia, en cambio, tiene solo a Eren y los yeageristas (recordemos el reciente golpe de estado). Una lucha desigual por donde se le vea; incluso la díscola Yelena lo reconoce y pide a Eren huir. Pero el líder de la rebelión no le hace caso.

La decisión de Eren cambia el curso de los acontecimientos. Yelena, leal a los hermanos Yeager, pensó que la confianza era una vía de ida y vuelta. Pero Eren, si algo ha demostrado esta temporada es ser fiel solo a sí mismo, sin importar lo que digan los demás. Esto debería indicarle a los que creyeron en Eren y Zeke que no son más que peones para alcanzar el objetivo de los hermanos.

La batalla de titanes parece pareja, pues Eren es suficiente para combatir contra Blindado y Mandíbula; es solo que la aparición del titán Carrera, ataviado con artillería, marca la diferencia. Eren, agotado por usar el poder del Martillo de Guerra, parece a punto de perder. Y los soldados que le brindan apoyo han muerto.

Mikasa Ackerman duda si será capaz de estar del lado correcto debido a sus genes, programados para obedecer a Eren. Foto: Crunchyroll.

La política

Los tres bandos que existen hasta el momento (Yeageristas, Marley y los soldados de Eldia presos) no parecen estar destinados a permanecer así por mucho tiempo. Apenas empieza la pelea entre Eren y Reiner, ambos convertidos en titanes, Onyankopon libera a Mikasa, Jean, Conny, Armin y otros soldados; los ‘examigos’ del Titán de Ataque. Les pide detener el plan de los hermanos, que consiste en esterilizar a todos los eldianos para que dentro de unas generaciones no haya más titanes. Recordemos que el plan original de Eldia era liberar algunos de los titanes atrapados dentro de los muros, y mostrar su poder solo a pequeña escala para protegerse de las amenazas externas. A esto se le conoce como “el retumbar”. Marley, por su parte, quiere controlar todos los titanes para ser la mayor potencia bélica del mundo; además de apoderarse de los recursos minerales de la isla.

Hay demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo en el episodio como para trazar un eje conductor en común. Así, “Attack on Titan” 76 hace las veces de un tren que lleva múltiples tramas hacia adelante, pero nada más. No está en posición de cruzar las historias, solo llevaras a donde tienen que estar, pero lo hace con una animación impecable. Lo otro vendrá después. De estas tramas que avanzan, hay tres que apuntan a futuros desarrollos

Una de tales tramas es la visión de Zeke Yeager de una niña que lo ayuda a regenerarse luego de ser herido por Levi. La visión es un mundo llamado “Caminos”, espacio del que ya se había hecho referencia anteriormente: un desierto bajo un cielo estrellado y cubierto de luces, así como de una aurora boreal. Además, se sabe que Marley ya está informado que para ejecutar el poder del Titán Fundador y cumplir los deseos de Zeke y Eren, es necesario que ambos hermanos se encuentren. De regreso a la prisión, Armin plantea la gran pregunta del episodio: ¿Eren hará algo imperdonable? Armin cree en su bondad, igual que Mikasa. Pero los demás no están del todo seguros.

¿Eren sigue siendo el héroe?

Como no pienso dar SPOILERS a los que no han leído el manga, utilizaré otro elemento ajeno al relato para este análisis: “El hijo del demonio”, nuevo tema de cierre. Interpretado por Ai Higuchi, la canción cargada de tristeza contrasta con las imágenes de un mundo cubierto por una luz crepuscular y flores, pero también por la decadencia; pues observamos edificaciones derruidas. En estas imágenes vemos a Eren en distintos momentos de su vida, a veces es un niño feliz, otras, un adulto inexpresivo.

Algo ya andaba mal con Eren en los episodios previos, por lo cual esta canción confirma que veremos más del personaje por un camino ambivalente. No se muestra a Eren como un villano absoluto, pues está en un contexto luminoso. Son mensajes contradictorios, sea por lo que Eren representa objetivamente, pues sabemos que mató a inocentes (al igual que sus amigos). La discusión sobre la alineación moral de Eren, y en menor medida los demás personajes, promete agudizarse.

Pensamientos sueltos

¡Levi continúa con vida! Perdió el ojo derecho y un par de dedos, pero aun respira. Y ahora está lejos del peligro gracias a Hange Zöe.

El tema de apertura, “Rumbling” (“Retumbar”) del grupo SiM, está lleno de spoilers. Mírenlo bajo su propio riesgo.

¿En algún momento Armin se dará cuenta que Eren ya está más allá de cualquier redención? Ya ni siquiera es gracioso verlo tan positivo, sino ridículo.

No olvidemos que hay cientos de soldados en cuarentena por haber bebido el fluido espinal de Zeke; situación que los convierte en “bombas de tiempo”.

El interés por este episodio ha sido tan grande que Crunchyroll, distribuidor oficial de este anime en América Latina, sufrió una caída.

Estas heridas no son tan graves como parecen. Foto: Crunchyroll.

Calificación

4 estrellas de 5

Dato

Puedes ver los nuevos episodios de “Attack on Titan: The Final Season Part 2″ todos los domingos a las 3:45 p.m. por Crunchyroll.

Mira también

Shingeki no Kyojin | Tráiler de la temporada 4 de "Attack on Titan" null

Lee nuestras críticas de “Attack on Titan: The Final Season”