Debido a un sismo de 4.7 grados en la escala de Richter, “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) postergó la emisión del decimocuarto episodio de su última temporada para este domingo 21 de marzo. Este mismo día también se lanzó la decimoquinta entrega, que nos deja con un díptico curioso, donde las decisiones de los hermanos Yeager acercan la historia hacia un conflicto que promete dolor para el pueblo más golpeado.

A continuación, SPOILERS del episodio 14 de “Attack on Titan” temporada final, “Violencia”:

Tres amigos conversan

El episodio empieza con la que será su mayor escena: Eren quiere hablar con Mikasa y Armin; explicarles los motivos para aliarse con su hermano Zeke Yeager. Antes de siquiera decir lo que quería, se topa con el muro de la incredulidad. Sus amigos de toda la vida creen que es manipulado por Yelena y Zeke.

Si has seguido la serie hasta el momento, sabes que Eren ha cambiado. Los ojos no le brillan, no sonríe e incluso mira distinto. Esta semana tampoco conocemos los secretos detrás de la transformación en el portador del Titán de Ataque, porque él oculta algo; incluso la disposición de la charla lo indica, con Eren de espaldas a la ventana; su rostro cubierto por sombras. En cambio Mikasa, Armin y la aterrorizada Gabi están en el lado de la luz.

Incómodo por la sugerencia de que los demás lo controlan, Eren ataca y en el proceso rompe los débiles puentes que todavía lo unen a sus “amigos” Armin Arlert y Mikasa Ackerman. Al primero lo acusa de ser controlado por los recuerdos del anterior Titán Colosal, mientras que a la segunda le revela información recibida por Zeke Yeager: que el clan Ackerman fue creado para proteger al rey de Eldia y, en momentos de alto estrés, son capaces de activar un poder inédito.

"La traición, la decepción". Foto: Crunchyroll.

Tal información se corresponde con lo dicho por Levi en la temporada 3. Para Mikasa, el despertar ocurrió en su cabaña, donde mató a un criminal para salvar a Eren. En teoría, ella confundió a su amigo con un amo al que debía proteger. Mikasa niega tal insinuación, asegura que protege a Eren por su propia voluntad (por amor, se entiende). Pero ya no hay quien detenga a Eren, el cual la llama esclava. Y también dice las palabras más horribles.

“Mikasa, siempre te he odiado”.

Por esas palabras y otras más, Armin pierde la paciencia y levanta la mano contra el que fuera su amigo. Mikasa, de manera instintiva, lo reduce contra la mesa, con lo cual valida lo dicho por Eren. Entonces tanto el Titán de Ataque como el Titán Colosal entran a una pelea de puños sin transformarse, donde es Armin quien se lleva la peor parte. Mientras el ataque a Liberio marcó un antes y un después en las relaciones de Eldia con los demás países, lo ocurrido en el restaurante de Niccolo tiene un peso equivalente; pero dentro del ejército. Si antes Eren tenía potenciales aliados, ahora los ha perdido. Desde un punto de vista estratégico, la decisión es imprudente, pues acaba de crearse enemigos que lo conocen de pies a cabeza.

Armin Arlert, a punto de romper una amistad de toda la vida. Captura: Crunchyroll.

El nuevo orden

Los Yeageristas, representados en este episodio por Floch, toman el control de Shiganshina, donde se meten al bolsillo a nuevos reclutas. La prueba de lealtad que el traidor pide a estos hombres y mujeres es golpear a Keith Shadis; figura crucial en la formación militar de Eren y compañía. La orden de Floch es turbia por lo que representa: con este ataque sabrá quiénes pueden obedecerle a ciegas y quiénes no (a los cuales apresará), además de asegurarse que sus nuevos reclutas también estén manchados por la culpa.

El tercer bloque de escenas es, al mismo tiempo, un vínculo con el penúltimo episodio de la temporada. En el bosque, Levi Ackerman mantiene bien vigilado a Zeke Yeager, a sabiendas de que está compinchado con Eren por el atentado contra el general Zackly. No puede matarlo, pero se tranquiliza al saber que cuenta con 30 soldados cerca. No contaba con que Zeke había movido sus hilos para que los soldados llevaran al bosque una caja del vino contaminado con su fluido cefalorraquídeo; lo cual no era un bluff.

La lucha de Levi, primero contra sus propios soldados convertidos en titanes, y luego contra el titanizado Zeke, es el momento mejor animado del episodio (Mappa sí que maneja bien las imágenes generadas por computadora). Hay de todo en la lucha de estos dos hombres, sea venganza o sadismo. Zeke, al que vemos quemado, mutilado, maniatado y cerca de su propio vómito en una carreta por obra de Levi (quien está decidido a traspasar el poder de la Bestia a otra persona) deja todo servido para revelar su “origen secreto” en el penúltimo capítulo.

La violencia trae violencia, pero también cambios. En este caso para Eldia, cuyo ejército en la práctica está cada vez está más bajo el control de la facción de Yeageristas; mientras que la única arma de reina Historia está en manos de Levi. Completan el cuadro las fuerzas de Marley, cuyo ataque es inminente. En una lucha de tres bandos, las alianzas se hacen inevitables.

Keith Shadis, momentos antes de la tragedia. Captura: Crunchyroll.

Pensamientos sueltos

Lo revelado por Eren sobre los experimentos de Eldia para el clan Ackerman sí que da más claridad a la escena de la cabaña. Nunca me convenció del todo que Mikasa pudiese actuar, de niña, con tanta pericia. Ahora todo tiene sentido.

Eren menciona que Armin es un esclavo por las memorias heredadas, pero… ¿Y los recuerdos que el mismo Eren obtuvo? Recordemos, además, que el Titán de Ataque es capaz de ver el futuro. Puede que eso explique su rabia al ser llamado esclavo por el maltrecho Armin. La verdad duele.

Me encanta cómo Zeke Yeager, quien en su forma humana es un tipo tranquilo, es un gallito al transformarse en el Titán Bestia; provocador para con el enemigo.

Pero mucho mejor es ver a Levi hacerlo pedazos.

Pobre Mikasa, no merece preocuparse por alguien como Eren que ya cambió de bando.

¿Por qué Eren está tan triste? Una lectura es que maltrata a sus amigos contra su voluntad, por un motivo de fuerza mayor.

Una clásica aventura de Levi y Zeke. Captura: Crunchyroll.

A continuación, SPOILERS del episodio 15 de “Attack on Titan” temporada final, “La única salvación”:

Atrapado entre dos mundos

El episodio se centra en el pasado de Zeke Yeager para entender cómo así un niño traiciona a sus propios padres. Hasta ahora, solo supimos que Grisha Yeager aplicó sobre su hijo un adoctrinamiento tóxico, alimentado por el justo resentimiento de la muerte de su hermana Faye. Zeke no es solo hijo de rebeldes, es la esperanza de los oprimidos.

Algo de contexto: Como se reveló en la tercera temporada, décadas antes el ejército de Marley empezó a reclutar niños eldianos para entrenarlos y convertir a los mejores en herederos de los titanes; los “guerreros” de los que Zeke aspira a ser parte.

Allí está el centro del episodio, con Zeke atrapado entre dos frentes: por un lado, es la pieza que sus padres Grisha Yeager y Dina Fritz utilizan para infiltrarse en el ejército de Marley; y por otro es un soldado que debe demostrar su valía a ojos del opresor, que lo trata como una basura. Cuando tienes que agradar a todos, terminas por no agradar a nadie. En ambos lados la presión es demasiado grande para un niño de siete años.

Pero Zeke no es una simple marioneta de los bandos del conflicto, él conoce del dolor de nacer dentro de los muros del campo de concentración de Liberio. Permanece fresca en su memoria la escena un conserje que le arroja agua a él y sus padres por el crimen de estar vivos . A ojos de los habitantes de Marley, todos los Eldianos son monstruos y merecen castigo por los presuntos delitos de sus ancestros ; como el genocidio. Si en la narrativa que ha establecido para su vida Zeke solo nació para sufrir, entonces no es descabellado que tome la decisión que veremos más adelante en el episodio.

Zeke Yeager en la tierna infancia. Captura: Crunchyroll.

El plan de la eutanasia

El episodio toma un giro luminoso, pero breve, gracias a Tom Ksaver; entonces portador del Titán Bestia que entabla amistad con el niño. Él es la única persona que lo respeta por lo que es, y no por lo que podría ser. Ahora Zeke entiende qué es eso que nunca tuvo por estar atrapado entre fuego amigo y enemigo. Esto no hace menos dolorosa la decisión de Zeke, quien al enterarse de que las autoridades están por cerrar el cerco sobre la rebelión de la que forma parte su familia, le cuenta todo a Tom y se resigna a morir exiliado en la Isla Paraíso; como tantos otros.

Tom, muy afectado al conocer la historia de Zeke, le propone con dolor traicionar a sus padres para salvarse a sí mismo y a sus abuelos. Sabemos dónde acabará la historia, con Zeke tirando dedo contra los suyos. Pero tomemos un momento para apreciar la línea de causalidad: Marley mata a la hermana de Grisha, Grisha jura venganza, Grisha y Dina convierten a su hijo en un espía y el hijo los traiciona. Entonces, Grisha tiene otro hijo dentro de los muros, Eren. Años después de la misión fallida de Marley en la isla, Eren y Zeke se encuentran en Liberio para cumplir su destino.

Aquí es donde entra en juego la información que Tom Ksaver le reveló a Zeke años atrás, que el Titán Fundador es capaz de alterar la biología de todos los eldianos , quienes de algún modo están conectados por voluntad de la diosa Ymir. El plan ideado por el hijo mayor de Grisha es terrorífico: la esterilización forzada de los eldianos con el poder del Fundador. Así, al no nacer ningún niño, nadie tiene por qué sufrir.

Como dirían en "Te lo resumo", el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. Captura: Crunchyroll.

El plan es siniestro, digno de alguien como Zeke. Siniestro también es que ni Tom ni Eren, que han conocido muy de cerca la represión, contradigan la propuesta con nada, y que incluso el hermano menor acepte llevarla a cabo. Mientras tanto, el espectador podría pensar que hay más alternativas que la falsa dicotomía, que no todo se reduce en acabar con un grupo étnico oprimido si el otro camino es una guerra sin fin . El genocidio de su propio pueblo, más que ofrecer una solución al sufrimiento, describe el estado mental del hijo mayor de Grisha.

El plan de Zeke guarda similitudes con “la solución final” que el régimen nazi ejecutó en la Segunda Guerra Mundial, causando la muerte de unos deis millones de judíos. Si bien esta es una obra de ficción, los paralelismos con el mundo real son evidentes y es justo analizar el discurso por ese lado, en especial por el historial del autor, Hajime Isayama, al adaptar hechos del mundo real y personajes; lo cual puede interpretarse como un revisionismo histórico. ¿Qué nos dice el autor cuando los oprimidos injustamente aceptan el genocidio de su propio pueblo? ¿No es esto avalar al lado conspirador e incorrecto?

En el presente, un Zeke herido físicamente ejecuta lo que podría considerarse una manobra suicida. La lanza trueno que le perfora el abdomen estalla y tanto él como Levi salen volando. El destino de ambos permanece inconcluso, al menos hasta la próxima semana, en el que será el último episodio de la serie confirmado hasta el momento. Lo más probable es que “Attack on Titan” continúe; sea con más episodios en el futuro o películas. Hay demasiados cabos sueltos, y dilemas morales, como para cerrarlos en solo 25 minutos.

Pensamientos sueltos

Espero que el tema de la “eutanasia” sea discutido en el próximo episodio. Es demasiado complejo como para pasarlo por agua tibia.

Si el plan es esterilizar a los eldianos, ¿Por qué Zeke y Eren no lo llevaron a cabo en el hospital? ¿Por qué tienen que ir a la Isla Paraíso si los miembros del “Pueblo de Ymir” están en todo el mundo?

El paralelo entre el béisbol que Tom y Zeke juegan y que el titán Bestia actual se especialice en el lanzamiento de proyectiles es un buen detalle de Isayama.

¿Grisha era un abusador doméstico? Eso parece por los gritos hacia su esposa y el sonido de objetos que colisionan con otros.

No soy fan de las coincidencias y este episodio incluye una grande: que Tom sea, precisamente, un investigador con mucho conocimiento sobre la biología de los titanes. Justo lo que necesitaba la serie para revelar sus secretos.

Qué escena tan triste la de Zeke en el último lugar de la carrera mientras sus padres, decepcionados, le dan la espalda.

Otro drama es el de la muerte de la esposa e hijo de Tom, donde la mujer mata al niño para después suicidarse cuando se entera que el investigador es eldiano. ¿Cómo así Tom pudo fingir una doble vida con todo el control existente a su etnia?

Punto clave: la sangre real de Zeke le permite ignorar el “voto de renuncia a la guerra” del rey Fritz, eso si entra en contacto con el Fundador, Eren; sobre el cual caen las decisiones. Zeke es solo una “llave”.

Fuente: Crunchyroll.

Dato

Puedes ver el episodio final de “Attack on Titan: The Final Season” el domingo 28 de marzo en Crunchyroll.