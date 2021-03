“Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”) ha sido una de las franquicias de anime y manga más grandes de la última década, superando una caída de popularidad en la segunda temporada, cambios de estudio y brechas masivas entre temporadas, para convertirse en una de las elecciones favoritas entre críticos y fanáticos.

La temporada 4 de “Attack on Titan”, para sorpresa de sus fans, cerrará la historia de una vez por todas. Aunque el manga de Hajime Isayama se encuentra actualmente en sus etapas finales, el anime se mantiene en curso, y la temporada final de “Attack on Titan” deberá moverse rápidamente para encajar todo tal y como lo señale su autor.

Al final de la tercera temporada, los fans habían visto a Eren, Mikasa, Armin y los demás miembros de la Tropa de Reconocimiento en la Isla Paradis, sorprendidos tras descubrir la verdad del origen de sus problemas; preguntándose si realmente sus enemigos se encontraban del otro lado del mar. El inicio de la cuarta parte confirmó esto, integrando a nuevos personajes junto a otros antiguos como Reiner Braun.

con trece episodios al aire al cierre de este artículo, la temporada 4 ha llegado a un punto crítico en la historia de “Shingeki no Kyojin”, y los fans se preguntan cuántos episodios realmente tendrá la cuarta parte del programa de televisión. Según algunos cálculos, estos serían más de los reportados inicialmente.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ LA TEMPORADA FINAL DE “ATTACK ON TITAN”?

"Attack on Titan" 4x05. Reiner Braun y Eren Jaeger en la conversación más tensa de toda la serie (Foto: Crunchyroll)

El sitio web oficial del anime “Attack on Titan The Final Season” reveló el 7 de diciembre que el anime se producirá en dos volúmenes de Blu-ray que serán lanzados el 19 de mayo y el 21 de julio respectivamente, con el primer volumen con los episodios 60-67 de la franquicia y el segundo volumen con los episodios 68-75.

Si bien esto significaría que la temporada se enumera con 16 episodios en total, lo que ha mostrado el Studio MAPPA hasta ahora contradice esta afirmación. Como se recuerda, el manga de “Attack on Titan” se distribuye en capítulos organizados en volúmenes, y el último de la serie será el 34.

Eren, tal y como aparece en la cuarta temporada del anime "Attack on Titan" (Foto: Crunchyroll)

Cada uno de esos volúmenes contiene cuatro episodios del manga, y el anime ha estado adaptando medio volumen por capítulo. Con un rápido cálculo, considerando que el episodio 5 y 6 adaptan el volumen 25, el programa de televisión debería extenderse hasta un capítulo 20 para abordar todos los tomos del manga.

Ahora, cambiar la cantidad total de episodios en la temporada 4 del anime es completamente posible, ya que el anuncio oficial de la página pudo haber sido un aproximado para esconder la verdadera duración del anime. En otro caso más desalentador, el anime podría obviar algunos volúmenes del manga.

Eren se transforma en el Titán de Ataque justo cuando el discurso de Tybur termina (Foto: Studio Mappa)

Antes de emitirse la temporada, se debatió si algunos hechos del manga de “Attack on Titan” se verían simplificados en el producto animado, dando como resultado que realmente el anime dure 16 episodios en lugar de 20. Sin embargo, esto ha sido desmentido por el mismo anime; que sigue de manera cercana los hechos del manga.

Un tráiler que trae preguntas

El 10 de marzo Crunchyroll lanzó un tráiler que recopila las mejores escenas de esta temporada, pero también da un mensaje a los fans: “prepárate para los episodios finales”. El título del video es “Tráiler final de temporada”.

Curiosamente, el tráiler no dice “final de la serie”, por lo que podría asumirse que, de algún modo u otro, la historia continuará para adaptar el arco final del manga. Quedan muchos cabos sueltos que resolver con el último volumen de “Attak on Titan”, y no hay duda que el autor querrá mantener las incógnitas el mayor tiempo posible.

Lo que sí es seguro, es que “Attack on Titan”, el manga, culminará su historia en abril del 2021, empacando así un largo camino desde que empezó a publicarse en 2009 por la revista japonesa Bessatsu Shōnen Magazine.

Gabi Braun, niña soldado de Marley; el enemigo al que los protagonistas de "Atack on Titan" buscarán derrotar (Foto: Crunchyroll/ MAPPA)

Conforme a los criterios de Saber más

Mira también

Shingeki no Kyojin | Tráiler de la temporada 4 de "Attack on Titan"

Te puede interesar