Todas las tramas confluyen en el final de media temporada de “Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”), que pone pausa a su historia en un momento crucial para todos los bandos de una guerra que no parece tener fin. Sin importar quién resulte ganador, el futuro promete ser siniestro.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 4x16, “Cielo y tierra”:

La paz de la muerte

Desarrollado mayormente en el distrito de Shiganshina, donde toda la historia comenzó, son dos personajes los que cargan la trama del episodio 16 de esta temporada. Por un lado está Yelena, líder yeagerista; y por el otro Pieck, guerrera de Marley infiltrada. La primera se encarga de esclarecer ciertos puntos de la historia, así como poner al tanto a otros personajes de lo que va a ocurrir. Pero eso no convierte este episodio en algo únicamente expositivo.

Hasta el momento, la narrativa yeagerista en “Attack on Titan” es que Eren y Zeke liberarán tanto a la Isla Paraíso de cualquier represalia, además de acabar con el nacimiento de nuevos titanes. Pero Yelena menciona un punto clave al conversar con el general Pixies: ella espera que los hermanos Yeager salven a todo el mundo , plan que, ante las preguntas del general prefiere no volver a mencionar e, incluso, cambia rápidamente de tema.

Lo siguiente en el checklist de Yelena es informar a los miembros del Grupo de Exploración retenidos, entre ellos Mikasa, Armin, Connie y Jean; sobre el objetivo final de Eren y Zeke: el “plan eutanasia” por el que ninguno de los “súbditos de Ymir” volverán a tener hijos , con lo cual planean acabar para siempre con el sufrimiento provocado por los titanes. De sus palabras se desprende que este plan no contradice el uso del “retumbar de la tierra” en pequeña escala para así evitar que los otros países ataquen a la isla en las próximas décadas.

No parece que Yelena tenga un plan subrepticio, sino que sus intereses están alineados a los de los hermanos Yeager: para ella oponerse a Marley cumple en parte la venganza por el sometimiento de su país bajo la bota del conquistador, además de que la “eutanasia eldiana” constituye para ella el único camino a la paz. Comprobamos, además, su radicalismo al matar a uno de sus propios seguidores por hablar mal de Sasha y antagonizar más a los eldianos de la isla.

La infiltrada que vino del mar

El ingreso en secreto de Pieck Finger, portadora del Titán Carguero, no pasó desapercibido por Eren Yeager; pero la enviada de Marley actuó antes de que el Titán de Ataque utilice a Gabi para confundir a las fuerzas enemigas. La aparición de Pieck fue sorpresiva, semejante a la de Eren semanas atrás en el restaurante de Niccolo.

Tras una conversación tensa se concluye que Pieck necesita a Eren para su propio beneficio, pues Marley no puede permitirse matar al portador del Titán Fundador sin antes tomarlo bajo su control. La infiltración del Titán Carguero no fue en vano, pues consigue razonar con Eren y, tras un discurso convincente donde asegura haber traicionado a Marley, lo lleva a la azotea de la fortaleza. Desde allí promete revelar las posiciones de los infiltrados.

Las palabras de Pieck tienen múltiples significados. Por un lado están para hacerle creer a Eren que ella está de su lado y, al mismo tiempo, mostrarle a Gabi que servir a Marley ciegamente no tiene sentido. Pieck lo hizo para salvar la vida de su padre, a costa de sacrificar la propia. Pero hay un sentido adicional en las palabras de la portadora, quien asegura confiar más en sus camaradas, como Reiner y Porco, que en cualquier ejército.

Ya en la azotea, Pieck da la señal y Eren descubre qué se siente ser emboscado, de manera similar a lo que él le hizo a Willy Tybur. Es Porco Galliard quien le corta las piernas con el poder del Titán Mandíbula, a lo cual Eren pasa a su forma de ataque. Pero la batalla no se definirá solo en tierra, pues desde el cielo aparecen los dirigibles de Marley con Reiner y el general Magath. Ahora es cuando empieza la batalla por el control del Fundador, así como la venganza por el ataque a Liberio.

El arco de historia más complicado

Hasta antes de esta temporada, “Attack on Titan” había tenido un transcurso relativamente simple: con sus matices, los habitantes del interior del muro eran lo suficientemente empáticos como para identificarlos como los héroes, mientras que los titanes eran el enemigo. Eso cambió a fines de la tercera temporada y se consolidó este 2021.

Convertir al protagonista en antagonista, y a los antagonistas en personajes a los cuales apoyar, otorgó una capa adicional de complejidad a la historia; muy aparte de mostrar que los personajes que todos aprecian pueden mantener su brújula moral y al mismo tiempo cometer actos desagradables. Tanto Armin como Mikasa son un ejemplo de ello, pues fueron cómplices en crímenes de guerra; y ellos son conscientes de que sus acciones traen consecuencias.

Esta ha sido también una temporada de la que se pueden interpretar múltiples paralelismos con el mundo real, representaciones de las que no queda en claro cuál es la posición del autor, Hajime Isayama, en torno a las mismas; trátese de la evidente comparación de Liberio con los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial; así como del “plan eutanasia” con el holocausto judío y que los ejércitos tengan tanto margen de acción, sea en fortaleza física o control político (la reina Historia solo se ha dejado ver en recuerdos, y esta temporada solo ha aparecido con su vientre de embarazo, sin tomar ninguna clase de decisión).

El cómo Isayama enmarca sus historias es problemático, lo cual no quita que esta temporada haya ofrecido escenas muy bien construidas, así como la sensación de que no hay salidas fáciles para los problemas complejos. El ejército de Eldia dio el primer golpe en el ataque a Liberio, pero eso solo ha adelantado la invasión enemiga. Y Marley tampoco está en mejor posición. La solución que proponen Eren y Zeke es moralmente desagradable, pero hasta el momento la historia no ofrece otros caminos que no requieran a un bando mancharse las manos.

Pensamientos sueltos

El ejército de Eldia está en Shiganshina por órdenes de los yeageristas. Es curioso que la mayor batalla vuelva a ocurrir en el distrito donde empezó todo. Años atrás, allí murió la madre de Eren.

Sobre la primer secuencia del episodio, Zeke Yeager parece estar al borde de la muerte. O tal vez ya ha muerto, eso no está claro. Lo que es indiscutible es que uno de los titanes formados por los soldados de Levi se abre el estómago e introduce allí al hermano de Eren. En teoría, el titán puro que devora al portador de otro pasa a recuperar su forma humana.

Mucha atención a este personaje que Zeke que aparece en la mente de Zeke mientras mientras pierde la consciencia:

Sobre el llanto de Armin tras escuchar la historia de Yelena: es muy forzado, presumo que es parte de un plan para ganarse la confianza de la yeagerista.

Que Jean esté muy interesado en qué le dijo Eren a Mikasa da a entender que él todavía siente algo por la joven Ackerman.

Si quieres saber qué ocurre después de este episodio, lee el manga de “Attack on Titan” desde el capítulo 115 (volumen 27).

¿Dónde leer legalmente el manga de “Attack on Titan”? Diversas librerías de América Latina venden los tomos en ediciones de Norma Editorial (España), Panini (México) y Ovni (Argentina). De manera digital, Crunchyroll tiene disponibles para suscriptores desde el capítulo 115 hasta el 138 (solo bastan esos capítulos para ponerse al corriente con la historia). Comixology también vende los tomos y capítulos en formato digital, con precios desde los US$ 1.99.

