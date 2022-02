Conforme a los criterios de Saber más

Tras unos episodios intensos, toca pisar el freno y concentrarse en las tramas que rodean el plan de Eren Yeager. En “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) el fin del mundo recién comienza, pero antes de conocer los efectos del “Retumbar” es necesario visitar a ciertos personajes cuyas historias ponen en contexto la destrucción.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 81, “Deshielo”:

El círculo se completa

En el episodio anterior, Eren Yeager tomó el control del Titán Fundador y comienza el “Retumbar”, por el cual todo el mundo fuera de Isla Paraíso será aplastado. Pero dentro también hay problemas, pues los titanes creados por el fluido espinal de Zeke Yeager causan problemas en el distrito de Shiganshina. En medio del caos Mikasa, Armin, Jean y otros personajes tienen que vencer al enemigo como en las primeras temporadas, esto es con cortes en la nuca.

Si bien estas escenas están cargadas de acción, no son donde ocurre lo más interesante del episodio. Ese privilegio es para Gabi Braun, la candidata a soldado que, progresivamente, ha descubierto que los eldianos no son como Marley, con su maquinaria de persuasión y manipulación, le hizo creer. Luego de poner al malherido Reiner a buen recaudo (su armadura se hizo pedazos junto a los muros), toma su rifle y va en busca de Falco; quien anda desaparecido luego de haber obtenido los poderes del Titán Mandíbula.

En su búsqueda, Gabi encuentra a Kaya Blaus, quien está a punto de morir a manos de un titán. La salva, situación similar a la que, años atrás, protagonizó Sasha, que también defendió a la niña. Lo siguiente es que los Blaus defienden a Gabi, pues los soldados de Eldia sospechan que es una infiltrada de Marley y están en lo correcto. Es una de esas ironías tan comunes a esta narración, donde la asesina de Sasha tiene que ser protegida por los deudos. Si bien el mensaje es claro, “Attack on Titan” prefiere no dejar este asunto al espectador y pone en boca de sus personajes, Kaya y Gabi, la doble revelación: en ambos lados del campo de batalla hay personas, no monstruos.

Sasha, vista por Kaya en una alucinación. Foto: Crunchyroll.

¿Venganza o justicia?

Si bien la trama de Gabi es sólida, coquetea peligrosamente con las verdades de Perogrullo. ¿Afecta esto al episodio? No, pues como todo en esta serie, nada es tan fácil como parece . Gabi puede decir que no hay monstruos, pero estos existen. Allí está Eren, decidido a cometer genocidio, ya también Jean; cuyas dudas sobre el plan de Eren muestran que no está convencido de que esté mal acabar con millones de persona s. Y Armin, que ha estado a favor de Eren toda la vida, sabe que la decisión de su amigo es demasiado radical como para ser la correcta.

Por su parte Connie Springer, quien ha sido uno de los soldados de Eldia más heroicos, quiere cometer un crimen: tomar de rehén a Falco para que su madre se lo coma y así deje la forma de titán a la que fue sometida por obra de Zeke Yeager . Ella era inocente y, en cierto modo, también lo es Falco; quien jamás levantó un dedo contra los Eldianos y está entre los que más han perdido en toda la guerra.

Similar situación se vive dentro de la fortaleza cuando Floch, uno de los yeageristas más radicales, revela sus intenciones de castigar a los “voluntarios de Marley” como Yelena y Onyankopon. Con estas escenas en consideración, resuenan las palabras de Niccolo, el prisionero de Eldia: dentro de cada persona hay un demonio y eso explica la guerra.

De regreso con Gabi, ella convoca a Mikasa y Armin para encontrar a Falco y que así puedan irse a un lugar seguro, en caso todavía exista algo así en el mundo. Ellos le dan la noticia de que el niño ha sido secuestrado por Connie para revivir a su madre. Gabi aprovecha y le ruega a Armin que, de algún modo, contacte con Eren para que sane a la madre de Falco; del mismo modo que destruyó la armadura de Reiner. Un detalle que parecía menor, pero que, a oídos de Mikasa y Armin, solo significa una cosa: Annie, quien ha estado protegida por un cristal durante años, está libre.

Annie Leonhart, libre al fin. Foto: Crunchyroll.

Pensamientos sueltos

Tal y como va la trama, Gabi parece haber alcanzado su cumbre en cuanto a desarrollo de personaje. Era la niña que sufrió lavado de cerebro y, por el miedo a morir, sacrificó todo por su pueblo.

Este episodio marca también la última aparición del comandante Dot Pixis, aunque en forma de titán.

El reencuentro de Gabi y Kaya, un gran momento, ocurre por casualidad. ¿Qué tan probable era que ambas se crucen cuando Shiganshina es un caos?

Algo que hizo bien el episodio: el paralelismo no solo de Gabi y Sasha, sino de Gabi y Eren; donde ambos representan al combatiente que a un lado del campo es héroe y, al otro, villano. Con sus diferencias, claro, porque Gabi no gatilla un genocidio.

Foto: Crunchyroll.

Por un momento aparece en pantalla un titán similar a Bob Odenkirk, actor protagónico de la serie “Better Call Saul” y secundario en “Breaking Bad”. El parecido es incluso mayor en el manga.

Este episodio también mostró los límites de la TV a comparación de las historietas, donde estas últimas pueden ofrecer paneles verticales de impacto que, al ser adaptados, no siempre ofrecen resultados positivos. Ese es el caso del titán que Mikasa mata frente a la ventana y que, dicho sea de paso, se parece al actor Liev Schreiber.

Si bien Annie reapareció a manera de recuerdos, el personaje no se había dejado ver fuera del cristal, en el tiempo “presente” de la narración, desde el 29 de septiembre del 2013; día en el que se emitió el final de la primera temporada; hace ocho años y cuatro meses.

Este episodio solo adaptó un capítulo del manga, lo cual es comprensible debido a la gran cantidad de cosas que ocurren en el mismo. Usualmente, la serie adapta dos capítulos de manga por semana.

Reiner está convencido de que es imposible detener a Eren, pues el tiene control sobre los súbditos de Ymir. Pero si así fuera, ¿Por qué inició el “Retumbar” en lugar de eliminar el poder de los titanes?

El próximo episodio promete mostrar más caos dentro de los muros, esta vez no por obra de los titanes, sino por Floch; quien parece tener el poder en la práctica.

Calificación

4 estrellas de 5

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Attack on Titan” todos los domingos por Crunchyroll.

