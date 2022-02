Conforme a los criterios de Saber más

Los desastres naturales dan escaso tiempo a la humanidad para actuar con prudencia. Cuando ocurren, queda reaccionar en base a la experiencia previa, a los simulacros. Pero nadie en “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) ha experimentado una tragedia como el ‘Retumbar de la tierra’, por lo cual es razonable que este desastre causado por Eren haya desarticulado todas las relaciones de poder. Ni siquiera los personajes tienen claro a dónde ir y, si los episodios 81 y 82 son indicador de algo, es que eso continuará por más tiempo.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 82, “Atardecer”:

Caos y nacionalismo

La falta de rumbo queda representada en la conversación que Armin y Mikasa sostienen en las ruinas del cuartel de Shiganshina. Mikasa, descolocada ahora que Eren empezó el camino para aplastar a todos los seres vivos del mundo salvo los habitantes de Isla Paraíso; no sabe qué hacer y le pide consejo a Armin. Pero es una situación donde un ciego guía a otro, pues él tampoco sabe cómo proceder y, a diferencia de su amiga, pierde el control y manifiesta todos los problemas que han de enfrentar.

No es un ataque de ansiedad, pues todos los problemas que menciona Armin tienen potencial de causar muchísimo daño. Cada uno tan importante como el otro, y no hay suficiente tiempo ni aliados para discutir prioridades. En cierto modo, esta escena es un reflejo al Armin de la primera temporada, inseguro, pero que a diferencia de ese entonces no que ha perdido en idealismo, lo ha ganado en pragmatismo.

Pero dentro de todo el caos de “Attack on Titan” posterior al ‘Retumbar’, Armin es consciente que mantener unidos a los bandos humanos es clave para vencer. De ahí que se alíe con Gabi para buscar Falco, rescatarlo de las manos de Conny, quien busca utilizar al niño para revivir a su madre que lleva años convertida en titán. En el gran esquema de las cosas, la mejor decisión que Armin o cualquiera puede tomar es irse de la Isla Paraíso ahora que Floch, más yeagerista que Eren Yeager, está en proceso de purgar a todo aquel que no concuerde con su visión del mundo.

Floch habla del “Nuevo Imperio Eldiano”, de mantener a raya a los traidores como Yelena y otros “voluntarios” de Marley. Es juez, jurado y verdugo mientras las víctimas colaterales del ‘Retumbar’, como un reflejo oscuro de sus líderes, también están divididas en facciones; incluso entre los heridos hay quienes justifican a Eren . Esta nueva Eldia, así, completa su transformación en lo que Marley ha sido el último siglo: una nación donde el fin justifica los medios. Valgan las diferencias, los paralelismos entre Eldia y la Alemania previa al ascenso de Adolf Hitler al poder son evidentes. Recordemos que, en “Attack on titan”, también hubo crisis económica y social previa a la recuperación del Muro María; además de que los habitantes de Paradis quedaron descontentos tras su última, y secreta, guerra.

Pero aun así la serie se toma el trabajo de mostrar matices, donde no todos los miembros de una organización infame son iguales. No me refiero solo a Armin, Jean, Mikasa y otros. Allí está Keith Shadis, resignado a su ejecución como disidente, que les pide a las nuevas generaciones aguardar por el momento oportuno y reformar el país cuando esté a su alcance.

Floch, el hombre más peligroso dentro de los muros. Foto: Crunchyroll.

El corazón de las historias

Las múltiples lecturas de “Attack on Titan” 82 establecen parecidos entre Eldia y Marley no solo en su historia militar; también en la historia personal de los soldados. El episodio presenta a Conny llevándose a Falco para utilizarlo como método para revivir a su madre, donde este último confía en el soldado sin conocer cuál será su destino. Conny es solo alguien que quiere recuperar lo que perdió, no muy diferente de Annie.

Annie permaneció años encerrada para protegerse de Eldia y, ahora que es libre, quiere cumplir la promesa que le hizo a su padre de volver a casa. La relación que tuvo con él es complicada, donde el hombre la forzó a convertirse en guerrera y así conseguir él prestigio como marlyense honorario. Pero entre ambos existe cariño, aunque el autor no termina de explicarlo. En cambio, sí conocemos más el modo de pensar de Annie en su cruzada asesina dentro de los muros. Al convertirse en titán dentro del distrito de Stohess, llevó a la muerte a incontables ciudadanos inocentes que, de acuerdo con su formación militar, eran bajas aceptables.

Es la deshumanización del ‘otro’ que, para estos soldados, es necesaria en orden de cumplir su misión. Con el ‘Retumbar’, Eren lleva esta diferencia al extremo. Ahora depende del resto del elenco encontrar un camino para escapar del círculo una vez se ordenen en medio del caos. Armin quiere hacer ello al conseguir la ayuda de los titanes de Marley y, no muy lejos, ya hay un acercamiento entre bandos opuestos cuando Theo Magath y Pieck Finger encuentran a Hange Zoë, quien protege a un herido Levi Ackerman. Como dice el final de cierta película, “presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad”.

Levi Ackerman, herido, pero vivo. Foto: Crunchyroll.

Pensamientos sueltos

Al igual que el episodio 81, el 82 adapta solo un capítulo del manga, el 125 (tomo 31).

Si se considera que la temporada acabará en 12 episodios, lo más probable es que la temporada cierre con el capítulo final del volumen 32. Así, quedarían dos volúmenes por adaptar, sea en una tercera parte o una película.

El episodio es, también, una adaptación muy fiel del manga, con cada escena desarrollándose de manera idéntica al original. Temas dispersos que, sin embargo, mantienen cohesión temática. No por nada, Bloomberg destaca en un artículo las cualidades de Isayama como narrador antes que ilustrador (los primeros tomos de la historia tuvieron deficiencias gráficas).

“Atardecer” marca, también, el fin del día más complicado en la historia de Eldia: la invasión de Marley, la batalla de Shiganshina, la muerte de Eren, la resurrección de Eren, el ‘Retumbar’, el golpe de estado, la titanización de militares; etc.

Si tuvieron problemas para entender a Mikasa, que parece confundida, es porque el anime no ha adaptado la mayor parte del capítulo 123 del manga; narrado desde su perspectiva.

Un gran momento del episodio: Cuando Jean reflexiona sobre la vida que quiso de joven. Detonar el genocidio garantiza paz para la Isla Paraíso, una posición social cómoda para él detrás de la muralla Sina. ¿Pero justifica eso traicionar a amigos como Onyankopon?

Armin, convencido de que debió sobrevivir Erwin y no él durante la batalla para cerrar el Muro María, añade otra capa de conflicto a una situación que ya es complicada; además de que hace eco a la misma historia de Erwin, atormentado por sus propias culpas.

Annie resultó ser huérfana, lo cual añade otro significado a su nombre.

Finalmente, hay una toma que muestra, innecesariamente, la entrepierna de Annie. Incluso Mappa, con toda la calidad gráfica que posee, no escapa al fanservice.

Annie Leonhart y su difícil pasado. Foto: Crunchyroll.

Calificación

4 estrellas de un total de 5

Dato

Puedes ver “Attack on Titan” todos los domingos por la tarde en Crunchyroll.

Mira también

Shingeki no Kyojin | Tráiler de la temporada 4 de "Attack on Titan" null

Lee también