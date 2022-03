Tras un episodio donde el conflicto fue en partes iguales físico y psicológico, “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) libera todo su potencial en una lucha de humanos contra titanes, pero no como las ya conocidas. Aquí hay una alianza y, por primera vez, algunos titanes de Marley colaboran con el Grupo de Exploración. La serie ya nos ha acostumbrado a momentos de violencia, pero a pesar de eso, consigue sorprender.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 86, “Retrospectiva”:

Brutalidad hecha anime

Contar con titanes aptos para el combate no garantiza la victoria automática para la Alianza Rebelde, que la pasa mal para asegurar el control del avión. Los fallecidos Daz y Samuel eran solo dos soldados, y los Yaegeristas son legión. El objetivo todavía es simple, pero los pasos para conseguirlo son apasionantes; a cada decisión del bando que se opone al “retumbar de la tierra”, sus enemigos atacan en número.

Como se necesitan varias horas para poner en funcionamiento la aeronave, por lo que permanecer en el puerto de Eldia sería imposible, el plan es llevarla al puerto de Odiha en Marley; que, si bien podría ser alcanzado por el “retumbar de la tierra”, al menos ofrece una oportunidad de sobrevivencia. Así, en lugar de simplemente atacar a los Yaegeristas, la misión de los titanes y soldados es defender a los ingenieros de Hizuru hasta su evacuación en barco.

Es este cambio de planes el que inclina la batalla a favor de los Yaegeristas, quienes inmovilizan a los titanes Armadura y Hembra y los hubiesen matado a no ser por la intervención de Falco Grice; cuyo Titán Mandíbula hace la diferencia en la batalla. Los actos de heroísmo no son exclusivos de un solo bando, pues Floch Forster arriesga su vida para destruir el barco de los “traidores” en una secuencia que muestra cuánto ha cambiado el personaje desde que lo vimos entrar en desesperación bajo el mando de Erwin.

Pero Floch no tiene éxito cuando Gabi Braun, el personaje más odiado de esta temporada, le dispara; con lo cual se cierra el círculo de la ambivalencia, donde los villanos de ayer son los héroes de hoy y viceversa. Todo depende del punto de vista del espectador. Por ejemplo, desde este episodio Mikasa Ackerman deja de ser una heroína para Eldia. La velocidad con la que hizo pedazos, literalmente, a los Yeageristas es un ejercicio de violencia inédito para una serie que se hizo famosa, precisamente, por su brutalidad. Ya para el final de la batalla, la sangre derramada de hombres y titanes es tanta que hasta el mar se tiñe de rojo.

El debut del Titán Mandíbula de Falco. Foto: Crunchyroll.

Despedidas

Hasta aquí, “Attack on Titan” 86 ya era un episodio notable, pero lo va más allá en sus minutos finales cuando el general Theo Magath se queda en tierra para cuidar la retaguardia. Como queda en el puerto un barco que los Yaegeristas podrían utilizar para perseguir a la Alianza Rebelde, tiene que destruirlo. Pero no estará solo en esta misión, pues cuenta con la ayuda de Keith Shadis, que minutos antes ya había destruido el tren con refuerzos. Él es también la figura que observó la huida de Annie y Armin de Shiganshina.

El sacrificio de Magath y Shadis para destruir el barco, donde ambos soldados descubren tener en común lo mucho que aprecian a sus discípulos, es un buen cierre, donde estos personajes ofrecen no solo otro punto de vista de los héroes, sino de sí mismos. Dos hombres entrenados para matar desean que esos chicos que perdieron tanto puedan tener una vida lejos de la guerra.

El episodio cierra con una escena difícil para los guerreros, quienes se enteran de la próxima llegada del “retumbar” a Liberio, lo cual matará a sus familias. Una vez más, Mikasa se ve acorralada donde no puede defenderse, no con fortaleza física, sino con palabras. Una Annie emocionalmente destruida le recuerda que matar a Eren es la única salida a estas alturas, aunque ella no tiene deseos de seguir con la violencia. ¿De qué sirve eso cuando todo por lo que luchas va a desaparecer?

Con solo un episodio antes de entrar en pausa, “Attack on Titan” ofrece todo lo que le dio fama, sea violencia sugerida o estilizada, pensamiento estratégico, un discurso provocador y múltiples puntos de vista donde no hay respuestas sencillas; donde incluso la lucha de Floch puede ser comprendida. Estos episodios han mostrado el dolor interno y contradicciones de héroes y villanos; no hay motivos para creer que el próximo episodio será distinto.

Theo Magath y Keith Shadis, momentos antes de morir. Foto: Crunchyroll.

Pensamientos sueltos

Como hay dos alianzas, la de guerreros y miembros del cuerpo de exploración y también la de países contra Eldia, por un motivo práctico llamaré Alianza Rebelde a la primera. Como en “Star Wars”.

El título del episodio, “Retrospectiva”, se refiere a los recuerdos que tienen tanto Magath como Shadis sobre sus discípulos.

Reiner, al proteger con su cuerpo a Annie, hace uso de la conducta que lo caracterizó desde la muerte de Porco. Incluso en las circunstancias más difíciles, quiere demostrar que es útil.

Falco significa halcón y su titán parece tener plumas, así como garras de ave. No es difícil suponer qué ocurrirá con él. Recordemos que la primera escena del personaje lo muestra observando un ave en el campo de batalla.

Mucha atención con el anciano al que Jean recuerda. ¿Quién es? ¿Dónde aparece?

Foto: Crunchyroll.

De lejos, las críticas en redes sociales hacia Mikasa y Gabi, en general, han sido mayores a las recibidas por Floch y Eren; a pesar de que estos últimos avalan las ejecuciones extrajudiciales y el genocidio. El sexismo sigue como el cáncer de este fandom.

Ahora que menciono a Floch, imposible no mencionar su secuencia de acción.

Floch is a S tier character! HATERS CAN STAY IN DENIALpic.twitter.com/oQFNLUjFS9 — 👑 (@KalPrivv) March 23, 2022

Mappa se superó a sí mismo en este episodio con las secuencias de lucha, donde las mejores no aparecen en el manga. Destaco el trabajo del director de animación, Michel Sugimoto; así como de Malcolm Wope, quien animó a Mikasa en su gran escena.

cette séquence animé par Malcolm Wope est insane, la mikasa qui découpe tout le monde est incroyable, la façon dont elle est toujours en mouvement a faire des salto etc et super bien, les expressions sont parfaite, les giclure de sang sont magnifique, l'explosion🤯, INCROYABLE 🛐 pic.twitter.com/OWLSxtWaTJ — Oratsu (@Oratsu_) March 20, 2022

Gran trabajo vocal de Yū Shimamura, la voz de Annie, al representar la pena de una hija que va a perder a su padre.

“Cuando los titanes eran la mayor amenaza, los titanes eran el enemigo. Cuando los países eran la mayor amenaza, los países eran el enemigo. Mientras las personas se mantengan firmes a creencias distintas, siempre habrá un enemigo” . Este mensaje, que aparece a mitad del episodio, parece dirigirse a los fans que apoyan la decisión de Eren.

. Este mensaje, que aparece a mitad del episodio, parece dirigirse a los fans que apoyan la decisión de Eren. El domingo 27 de marzo no se emitirá episodio. en cambio, habrá un panel de “Attack on Titan” en el evento Anime Japan, donde podría anunciarse la tanda final de episodios o incluso una película para concluir la historia.

Calificación

4.5 estrellas de 5

Dato

El episodio final de “Attack on Titan: The Final Season” parte 2, se estrena el domingo 3 de abril solo en Crunchyroll.

"Attack on Titan" temporada 4

