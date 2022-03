Conforme a los criterios de Saber más

En su cuarta temporada, “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) ha mostrado la importancia del punto de vista. Los traidores del principio son en realidad patriotas para su propia gente, lo cual no hace menos horribles sus acciones, pero ofrece otra dimensión al accionar. El episodio 85 del anime lleva ese concepto al otro lado del conflicto, a quienes no abusaron de la confianza de nadie, pero que ahora alzan las armas contra su propia gente.

A continuación, SPOILERS de Attack on Titan 85, “Traidor”:

Empatía

Como si se tratara de un juego de ajedrez, en este episodio hay dos bandos y un objetivo: apoderarse del avión. La alianza necesita el vehículo para alcanzar a Eren. El bando contrario, los yeageristas dirigidos por Floch Forster, tienen opciones más abiertas: el avión les da ventaja militar, pero si lo destruyen tampoco se perjudicarán, puesto que si Eldia es la única nación sobreviviente del Retumbar no tendrían enemigos.

Pero a diferencia de un juego amistoso, aquí los riesgos son reales. Floch y otros yeageristas que tienen el avión bajo su control han sido compañeros de Armin, Conny, Mikasa y otros. Atacarlos no es una decisión fácil. Una encrucijada que pone a los protagonistas en una posición similar a la de Annie, Reiner y Bertolt años atrás; cuando destruyeron la muralla de Shiganshina para forzarle la mano al rey y donde Eren reveló tener el poder del Titán de Ataque. Si bien el Cuerpo de Exploración ya había levantado el puño contra la Policía Militar Central, un ente corrupto dentro del ejército, ahora se enfrentan a gente que siempre estuvo de su lado, amigos que convencidos que hacer lo correcto es dejar que Eren aplaste a todo el mundo que no sea la Isla Paraíso.

En lo que otras series desarrollarían con rapidez para dar prioridad a la lucha, “Attack on Titan” se toma su tiempo. Reiner y Annie saben que mancharse las manos de sangre es el único camino en este caso, como ya la experiencia les enseñó, y no tienen corazón para exigirle a sus compañeros que hagan lo mismo. En ello está de acuerdo Theo Magath, que en un cambio total a lo que dijo la noche anterior, cuando los llamó demonios, le pide perdón a los eldianos y asegura que tales palabras fueron para justificar, de alguna manera, sus acciones. Por eso les pide mirar a un costado mientras los guerreros de Marley se encargan de la masacre.

Pero la empatía es un camino de varias vías, pues Armin y sus compañeros se niegan a ser simples testigos de atrocidades de las que se beneficiarán. Además Armin, siendo como es, tiene un plan que podría resultar en una victoria sin derramar sangre. Ingenuo, sí, pero fiel a los ideales del personaje y su grupo.

Esta herida se ve peor de lo que en realidad es. Foto: Crunchyroll.

Dolor

En “Attack on Titan” si algo puede salir mal, saldrá mal. El plan de Armin, que consistía en hacerse pasar por yeagerista de manera pública y solicitar el avión para alcanzar al Titán Carreta, no da buenos frutos por la desconfianza de Floch, quien termina enfrentado a Mikasa, Jean y los titanes Armadura y Mujer. La lucha de un bando contra otro parece desigual por el poder de los guerreros, así como por la participación de Mikasa; ante la cual poco pueden hacer los enemigos.

Pero lo interesante no ocurre en el fuego cruzado, ni en las espectaculares escenas de los titanes, sino a un costado, en el rincón donde Armin y Conny encuentran a Daz y Samuel, personajes menores, casi insignificantes, que aparecieron en la temporada 1. Pero estos extras son los custodios del avión, tienen incluso potestad para destruirlo, por lo que Armin les miente; niega que él y Conny tengan intenciones de pararle los pies a Eren Yeager.

Cuando el engaño queda expuesto, Armin recibe unos balazos y, si bien sabemos que sobrevivirá por sus poderes de titán, este momento muestra que sus “amigos” están dispuestos a usar la violencia. Pero este ataque por Samuel y Daz no simplifica la tarea, pues estos enemigos también dudan si es necesario matar. Daz tiene a Armin a tiro, mientras que Conny forcejea con un sorprendido Samuel; quien le pregunta por qué no pueden dialogar sobre este asunto; como hizo Marco años atrás luego de la traición de Reiner, Bertolt y Annie. Con el dolor de su corazón, Conny es quien mata a los soldados.

Así termina uno de los episodios más dolorosos de “Attack on Titan”, un ejercicio sobre ponerse en el lugar del otro, aunque la elección final sea de todas maneras trágica; sean las víctimas por el ataque de in titán o las balas de un amigo. El grito de Conny, su desesperación al final del episodio, es lo que conecta a los traidores de un lado con los del otro.

Dos traidores mirándose fijamente. Foto: Crunchyroll.

Pensamientos sueltos

No pude evitar sentir algo de pena al ver el dolor de Yelena torturada por Theo Magath. Ella ha hecho cosas despreciables, pero aun así no merece tal sufrimiento.

Todo lo contrario sentí al ver a Floch, quien hace méritos de villano desde hace semanas.

Hablando de Magath, nótese que viste la casaca del Cuerpo de Exploración; como en su momento hicieron Pieck y Porco. Porque las “alas de la libertad” no le pertenecen solo a los eldianos.

La lógica de Theo Magath es rotunda: Marley cometió crímenes que no deben olvidarse, pero Eren Yeager intenta no solo matarlos a todos, sino eliminar la memoria. Y ya saben lo que pasa cuando los pueblos olvidan su historia.

Los colores del cielo en este episodio recuerdan a los de la primera temporada. Azul, pero con nubes muy oscuras, de las que auguran tormenta.

Samuel es uno de los soldados que aparecen en el episodio 5 de la temporada 1, cuando Sasha revela tener carne robada a los oficiales. En el manga, esto se reforzó con un flashback; lo cual hubiera resultado bien aquí para que el espectador comprenda en toda su dimensión el horror que vive Conny.

Vaya sorpresa con Kiyomi Azumabito, quien mantuvo en secreto hasta el último momento lo que sabía artes marciales.

Annie dijo en episodios anteriores que volvería a matar a soldados si es que esto la acerca a su padre. Ella cumplió su palabra.

Reiner comprende que Eren, cuando le dijo que ambos son iguales, se refería a que estaban dispuestos a lo que sea con tal de cumplir su objetivo. No me queda claro de si esta aclaración era realmente necesaria.

Conny Springer, al darse cuenta cómo es que se sintió Bertolt al cometer traición. Foto: Crunchyroll.

Calificación

4.5 estrellas de 5

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Attack on Titan” los domingos en Crunchyroll.

Lee también