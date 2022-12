Si algo se saca de hablar con un actor del doblaje al español de “Chainsaw Man”, es que le emociona su trabajo. Cuando se refiere a la grabación, o cómo empezó en la industria, la cara le cambia. Su voz, acostumbrada a sintetizar todo el espectro de emoción humana, es la de alguien que está frente a un regalo y cuyo único trabajo es abrirlo, descubrir.

"Chainsaw Man" La trama El adolescente Denji (Kikunosuke Toya) tiene una deuda con los yazuka. Para amortizarla trabaja como cazador de demonios por unos años junto a Pochita, una criatura sobrenatural con forma de cachorro. Traicionado por su jefe, quien pasa al servicio de otro demonio, Denji muere y sus restos son abandonados en un basurero junto al moribundo Pochita. La sangre de ambos se combina y regenera a Denji, quien adquiere poderes. Ahora es el “Hombre Motosierra”.

“Ha sido una emoción increíble, algo totalmente abrumador”, nos dice Gaby Gris, actriz que interpreta a Makima en el doblaje, cuando le preguntamos si la agitación en ella y sus colegas es tan grande como la de la audiencia. “No dejo de ponerme un poco nerviosita a la expectativa de cómo va a ser recibido el trabajo que estamos haciendo. Siempre tienes un poquito de nervios, pero ha sido una locura, totalmente, y la expectativa con la que lo espera la gente también es muy grande y nosotros tenemos que dar el ancho para cumplirlas”, dice.

En particular, el rol de Makima ha sido uno de los más comentados por la comunidad. La jefa de los cazadores de demonios que, para cumplir sus objetivos, manipula a quien sea, incluso si se trata de un menor de edad como Denji, el ‘hombre motosierra’.

“Si yo no logro emocionarme, o llevar este arco emocional que lleva el personaje a través de los capítulos, que también el capítulo lleva con Denji, si no me pasa a mí en el atril, no le va a pasar a la gente con mi trabajo”, dice por su parte Emilio Treviño, intérprete de Denji y veterano del doblaje a sus 23 años. Él empezó como jugando, cuando tenía cinco años, en “La era de hielo 2″.

En ficción hay un término para definir a personajes que, sin importar lo que hagan, muestran pasión incandescente. Es “hot blooded” (sangre caliente), que bien podría adjetivar al protagonista de anime promedio. Gaby y Emilio tienen eso, cuyo tono se pierde al ponerlo por escrito, pero que al hablar de sus personajes te dejan con la sensación de que podrías dar más de ti mismo en lo que hagas.

“Cada personaje que te toca abordar es como una aventura nueva, total, vivencial, o no hace que explotes. Gaby lo puede decir mucho mejor, porque anda de estudio en estudio: un día puede ser una asesina y el otro, la madre Teresa de Calcuta. Y eso está súper chido. Vives muchas vidas a través de tus personajes”, dice por su parte Tavo Campos, director de doblaje de la serie al español latinoamericano. Él nos cuenta que tuvo desde un principio en mente a sus actores, y que al proponerlos a Crunchyroll se los aceptaron a la primera.

Convertirse en alguien más

“Creo que (Makima) tiene que ser una voz que suene un poco dulcecita, agradable, pero también tiene esta idea de fondo de qué va a ser ella, de lo que representa”, cuenta Gris, quien hace su mejor esfuerzo de no revelar spoilers de la historia. Tanto ella como Treviño han investigado lo que pasa con esta serie hasta el final, incluso con videos de YouTube sobre análisis psicológicos de sus personajes. Todo para que, con trabajo vocal, construyan personajes completos y coherentes con la historia. “Todo ese tipo de cosas me ayudan para entender al personaje. Lo ideal es que sea una voz muy parecida (al doblar), pero más que eso tiene que ser la personalidad”, dice la actriz.

“Creo que todos los personajes bien ejecutados inspiran a algo. Siempre. Siento que es parte de mi trabajo como actor entender la verdad de mi personaje, entender su parte honesta, incluso sea la persona más doble cara que haya, tengo que entender la honestidad dentro de eso”, cuenta Treviño, quien se ríe al comentar los diálogos de Denji, cargados de una feroz libido.

“¿Seguros que este guion pasó por aprobación? ¿Seguros que esto se puede decir en doblaje?”, dice el actor para referirse a esas líneas y, en cierto modo, describe con precisión la experiencia de “Chainsaw Man”, cuyos episodios conviven con acción y violencia, pero también humanidad en su humor, en su tragedia. Un verdadero regalo para cualquier actor.