“Chainsaw Man 6″: “Matar a Denji”

La trama

La División Especial 4 ha sido atrapada en el octavo piso de un hotel por el Demonio de la Eternidad, una masa deforme que exige la muerte de Denji/ Chainsaw Man (Kikunosuke Toya) como pago para de escapar. En un principio los personajes no aceptan, pero es claro que no hay muchas soluciones. La novata Kobeni (Karin Takahashi) se deja llevar por el miedo e intenta matar a Denji con un cuchillo, pero no tiene éxito.

Cuando ya no parece haber esperanza, Kobeni intenta apuñalar a Denji una vez más, pero Aki (Shogo Sakat) protege a su compañero y recibe la cuchillada. Él eligió salvar al Hombre Motosierra para que, algún día, le ayude a combatir al Demonio Pistola. Denji, decidido a terminar el problema de una vez por todas, pero también a saldar su deuda con Aki, se lanza a las fauces del enemigo y está a un paso de transformarse.