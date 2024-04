Pocos lo notan, pero la expresión “Meeh” de Eugenio Derbez es el particular quejido del actor en sus comedias, uno de los sellos con los que dota a sus personajes. En “Acapulco”, los hombres ‘bonachones’ y de barrio humilde tienen ese tipo de expresiones mexicanas. De alguna forma, la tercera temporada de la serie de Apple TV+ conserva el humor de Derbez, pues los productores estuvieron comprometidos con que el público se enamore de la energía latina del puerto mexicano más turístico que, por desgracia, es uno de los más golpeados por los desastres naturales en ese país.

Sinopsis "Acapulco" (2021-2024) El millonario Máximo Gallardo (Eugenio Derbez) hace memoria de los mejores momentos de su juventud y los inicios de su carrera en Las Colinas, hotel de Acapulco al que regresa en la tercera temporada y donde él percibe una atmósfera irreconocible. En 1985, 'Max' (Enrique Arrizon) sigue escalando para alcanzar el éxito, pero esto puede poner en riesgo todas las relaciones que tanto le ha costado forjar, como su noviazgo con Julia (Camila Perez), la amistad con Memo (Fernando Carsa) y su colega español Héctor (Rafael Aranda) o su mentor Don Pablo (Damián Alcázar).

La serie se estrena el 1 de mayo por Apple TV .

Saltar Intro de El Comercio conversó con los productores de “Acapulco”, Austin Winsberg y Sam Leybourne, durante una conferencia de prensa virtual con los medios internacionales. “No se trata de remover frases de humor del texto de la serie, sino de hacer una comedia más específica que entretenga a la gente de una manera más amorosa y positiva”, dijo Sam Laybourne.

Los creativos están a cargo de la comedia, que es demasiado mexicana para la básica cultura latina de los productores norteamericanos. Winsberg pensaba que la palabra “fresa” significaba fruta y no en el sentido calificativo de “pituco” (la versión peruana de la jerga mexicana) con la que designan a los jóvenes de familia acomodada en México y pronunciación cantada. “Nosotros descubrimos que esa palabra se refería al adolescente de ‘prepa’ (preparatoria, secundaria)”, dijo Austin Winsberg a El Comercio.

Austin Winsberg y Sam Laybourne son los productores de "Acapulco".

“Las expresiones faciales del actor mexicano Ramón Álvarez, lo amamos, es Paco en ‘Acapulco’, son tan buenas y graciosas. Solo tenemos que hacer la toma de su rostro y solo eso nos hace reír a todos. Jaime (Camil) hizo una actuación genial con Jessica Collins, quien hace de Diane, hay una relación, una energía de comedia romántica. Eso fue asombroso. Cada vez que trabajamos con un actor diferente, aprendes de él y luego intentar escribir el guion hacia eso. Esperamos trabajar con ellos en los próximos 30 años, con suerte en todas las temporadas de la serie”, agregó Winsberg.

Ramón Álvarez es Paco en la serie "Acapulco".

“Es posible que muchos de los actores no sean conocidos en Estados Unidos, pero son grandes estrellas en América Latina. Y tener una pequeña parte de la narrativa de cómo introducirlos en este mundo es emocionante. Austin y yo hemos desarrollado muchos programas y les diré que sigo pensando en este elenco para todo lo que siga en el futuro, porque actores como ellos son simplemente grandes talentos”, añadió Sam Laybourne.

México en Apple TV+

Jessica Collins, Eugenio Derbez y Jaime Camil aparecen en la tercera temporada de "Acapulco", la serie de Apple TV+.

“Recuerdo que tuve una discusión muy fuerte con los productores al principio (del proyecto) sobre cuánto inglés y cuánto español iban a poner en cada capítulo, porque si estábamos en Acapulco teníamos que hablar en español lo más posible”, comenta Eugenio Derbez a este diario. Porque, en los gajes del oficio de comediante, no solo es difícil las palabras y los coloquios, sino también el mérito de que México sea reconocido por su humor originario. “Para mí, era importante ser auténtico, no como estas películas hollywoodense y ves que, no sé, el agente 007 llega a China y todos hablan inglés en China. O se van a Rusia y todos hablan inglés en Rusia”, explica el actor mexicano sobre “luchar por el idioma”.

"Recuerdo que tuve una discusión muy fuerte con los productores al principio (del proyecto) sobre cuánto inglés y cuánto español iban a poner en cada capítulo, porque si estábamos en Acapulco teníamos que hablar en español lo más posible" Eugenio Derbez, actor mexicano

Con un vestuario de blazer celeste y camisa blanca, bien atento a la cámara, aunque bostezando de vez en cuando y con un botón desabotonado, Derbez sonríe a las preguntas cariñosas de los periodistas mexicanos y es amable cuando habla de “Acapulco”, una serie que —menos tiempo restado a la familia— se convierte en la segunda mejor hazaña de su carrera tras “CODA”, la película ganadora del Oscar donde es actor de reparto y por la que nos acordamos de Derbez mandando un beso al cielo en el estrado del Dolby Theater de Los Ángeles en 2021.

Elenco de "CODA" recibe Premio Oscar en 2021.

“Lo que más me dolió y quizá no valoré, cuando recién empezaba mi carrera y me exigían mucho, fue no estar en fechas importantes, como los cumpleaños, con mis hijos y mi mamá, porque tenía que trabajar”, recuerda Derbez, quien guarda un cariño especial por Aislinn, José Eduardo, Vadhir y Aitana, todos concebidos en diferentes compromisos y a quienes el público pudo gozar en los viajes del reality de Prime Video y Vix+ en diferentes temporadas, “De viaje con los Derbez”.

Los integrantes de la tercera temporada de "De viaje con los Derbez" (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

“En algún momento, surgió la idea de tener a uno de mis hijos en ‘Acapulco’, me encantaría, pero los productores no lo retomaron y, a mí, la verdad, aunque no lo crean, no me gusta mencionarlos, porque no quiero que se sienta forzado. Trato de que esas ideas no vengan de mí, porque no me gusta estar empujando a mis hijos a que los contraten en mis producciones, pero me gustaría, de repente, tener de invitado a alguno de ellos, ya sea mis hijos o incluso a Alessandra (Rosaldo, mi esposa) y Aitana”, añadió.

Enrique Arrizon y Damián Alcázar

Eugenio Derbez interpreta a Máximo Gallardo, la versión adulta del personaje. El joven mexicano respira los aires de la fama por ser el protagonista de una serie de Apple TV+, potencial plataforma empleadora de figuras galardonadas en los Premios Oscar, Emmy, Golden Globe, etc. En la historia, ‘Max’ es el aprendiz de Don Pablo, en la piel del mexicano Damián Alcázar, actor protagónico de las películas peruanas “Magallanes” y “El caso Monroy”.

Damián Alcázar y Enrique Arrizon son Don Pablo y Máximo en la serie "Acapulco".

“Siento algo parecido a Máximo, mi personaje: nosotros vemos a Damián como un mentor. Es como una figura paterna, que representa lo que quiero en mi carrera. Y él se ve en mí, como el actor que era hace unos años. Tenemos una conexión especial”, dice Enrique Arrizon a Saltar Intro. “Queremos mucho a Damián, porque es una persona con valores, un profesional, su corazón es enorme y es un gran ejemplo a seguir. Me llevo muchas enseñanzas de él”.

Arrizon se demora y trastabilla en sus respuestas, pero pronuncia con naturalidad las palabras “reto” y “empeño”, las bases de su progreso como reconocido actor del Festival de Cannes por la película “Las hijas de Abril” y, antes, conductor adolescente en programas de Cartoon Network y Televisa. “Siento que ha sido clave en mi vida estar cerca de mi familia, amigos y saber cuáles son mis valores. Si uno está enfocado en su trabajo y recuerda por qué lo hace, te mantienes en un estado de mucha paz y no te distraes”, comenta a este diario.

Huracán en “Acapulco”

En la serie, Puerto Vallarta (México) imita la ciudad de Acapulco, un destino de miradores en forma de coliseo y playas de película donde está el ficticio hotel “Las Colinas”. La producción de Apple TV+ decidió filmar fuera del puerto por varias razones. Lo cierto es que el destino vive impactado por los desastres naturales, como el huracán Otis, que ocurrió el 25 de octubre de 2023.

Daños ocasionados por el huracán Otis, que azotó el puerto de Acapulco, Guerrero (México) en octubre de 2023. (Foto: Óscar Guerrero / Amapola Periodismo)

Incidentes anteriores en Acapulco conmovieron a Derbez, quien donó más de 1 millón de dólares equivalente a un fin de semana de taquilla de la película “No se aceptan devoluciones” al gobierno del puerto mexicano años atrás. Esa donación fue un secreto bien guardado por el actor hasta que Alessandra Rosaldo, su esposa, lo reveló al programa Sale El Sol para defender a su esposo de las crítica de colectivos mexicanos en contra de producciones de Televisa y otros programas.

“(La noticia del huracán Otis) nos agarró de sorpresa, habíamos acabado de filmar la tercera temporada de ‘Acapulco’. Fue muy triste para nosotros ver cómo había quedado la ciudad. Espero realmente que la serie salga y motive a los turistas alrededor del mundo a visitar Acapulco. Claro, se está recuperando, todavía no al 100%, pero ojalá que la serie ayude en algo para que sea más rápido”, sostuvo Eugenio Derbez durante la conferencia de prensa por Zoom.