Hulu liberó el tráiler de la cuarta temporada de “Only Murders in the Building” (”Solo asesinos en el edificio”), la serie de comedia y misterio que protagonizan Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez.

La grabación de minuto y medio de duración permite conocer, además, a los actores que se suman a esta nueva entrega de la exitosa propuesta que en Latinoamérica transmite Star Plus.

Según arroja el tráiler, en la cuarta temporada de “Only Murders in the Building”, los protagonistas dejarán el querido condominio Arconia y viajarán hacia Hollywood. El motivo: les han propuesta grabar una película sobre su experiencia con el Podcast sobre crímenes reales que conducen.

En la parte final del clip puede verse cómo Charles ofrece una tarjeta con su “tarifa” económica, pero el tamaño de la mesa impide que el papel llegue a los productores de Hollwyood, desatándose una escena lo más bochornosa.

Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani son los nuevos nombres que se suman a la exitosa serie de ficción.

Como se recuerda, en la temporada previa la gran sorpresa fue la galardonada Meryl Streep, quien entabló un apasionado e intrigante romance con Oliver, el personaje interpretado por Martin Short. También apareció en la propuesta Paul Rudd, interpretando al insoportable actor Ben Glenroy.

Otros actores que han sido parte de la serie de Hulu son Aaron Domínguez, Michael Cyril Creighton, Jackie Hoffman, Cara Delevingne, Tina Fey, entre otros.

La cuarta temporada de “Only Murders in the Building” se estrenará el 27 de agosto en Hulu. Se desconoce por ahora si en Latinoamérica la fecha será la misma.