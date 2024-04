“Sex and the City” se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno por HBO en 1998 y durante inicios de los años 2000. La historia de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus mejores amigos neoyorkinas Samantha (Kim Cattrall), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) conquistaron a la audiencia. En el aniversario 25 de la serie, ellas siguen marcando tendencia, pero esta vez en las plataformas de streaming.

Este mes, “Sex and the city” ingresó al catálogo de Netflix, ya que anteriormente solo estaba disponible por Max (antes HBO Max). Con el estreno del spin-off de la serie, “And Just Like That”, después de la pandemia, pues vale decir que otras plataformas se vieron interesaras en la historia de las mejores amigas de Nueva York.

En la primera semana de su ingreso y con 25 años de vida, la serie se posicionó en el medio del Top 10 de las series más vistas de Netflix. “Sex and the City”, premiada con el Globo de Oro a Mejor serie de televisión musical o comedia en 2000 y 2001, entre otros galardones, es un producto eterno que tiene los ganchos más importantes en su primera temporada.

La primera temporada de la serie, de 12 capítulos, sentó las bases del éxito duradero, presentando a los personajes principales y estableciendo el tono cómico de las mejores amigas. Estos son cinco episodios destacados que se podrían considerar imperdibles.