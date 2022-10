Luego de anunciarse hace un par de años, el estudio MAPPA por fin estrenó el primer episodio de “Chainsaw Man”, que adapta uno de los mangas más populares de la revista japonesa Shonen Jump, pero también inusual por su tratamiento de las emociones humanas y la violencia. El primer episodio, exclusivo de Crunchyroll, es una historia de origen a la que no le falta tragedia, como tantos otros mangas del género, pero que no se sumerge en la miseria. En cambio, surge de ella ensangrentada y desafiante.

A continuación, SPOILERS de “Chainsaw Man” episodio 1, “Dog & Chainsaw”:

La trama: ¿Qué es “Chainsaw Man”?

El adolescente Denji (Kikunosuke Toya) tiene una deuda con los yazuka de poco más de un cuarto de millón de dólares, herencia de su fallecido padre. Para amortizarla trabaja como cazador de demonios, criaturas de múltiples y horrendas formas, para lo cual cuenta con la ayuda de Pochita, un pequeño demonio de género indefinido, pero con forma de perro y cabeza de motosierra.

Traicionado por su jefe, quien pasa al servicio de otro demonio, Denji muere y sus restos son abandonados en un basurero junto al moribundo Pochita. La sangre de ambos se combina y Pochita, leal hasta el final, le entrega sus habilidades y corazón. Ahora el regenerado Denji, con solo jalar la cuerda de arranque que brota de su pecho, puede convertir sus brazos y cabeza en motosierras. Es el “Hombre Motosierra”.

Escrito y dibujado por Tatsuki Fujimoto, uno de los artistas más únicos de Japón, “Chainsaw Man” publicó originalmente entre el 2018 y 2020 su primer arco de historia. La obra entró en pausa por casi dos años para que el autor planeara con calma su siguiente saga, una movida inusual para la Jump, cuyos autores en su mayoría publican semanalmente, ritmo acelerado que ha tenido efectos en la salud física y mental de los mangakas durante décadas.

En estos dos años Fujimoto ha publicado obras autoconclusivas (”Look Back”, “Goodbye, Eri”) donde muestra su pericia de múltiples géneros y juega con la percepción del lector. Por su parte, la serie de TV cuenta con la dirección de Ryu Nakayama, quien dibujó las escenas clave de la película de “Jujutsu Kaisen”. La música es de Kensuke Ishio, cuyas notas otorgaron un ambiente lóbrego al anime de Netflix “Devilman Crybaby”. Por lo pronto, la aventura de Denji es una de las ficciones más comentadas de las redes sociales, junto a “La casa del dragón” de HBO.

Denji, el "Hombre Motosierra". / Crunchyroll

Violencia con corazón

Como toda historia que resuene con el espectador, “Chainsaw Man” es una mezcla de varios géneros. En su primer episodio, es slice of life y horror corporal, con mutilaciones y heridas abiertas, pero también con el horror de la vida adulta. Denji, a pesar de su juventud, tiene obligaciones financieras que le quitan el sueño y también partes de su cuerpo: ha vendido un riñón, un ojo y un testículo para amortizar la deuda.

En 23 minutos de duración, vemos la historia solo desde el punto de vista del protagonista, sus miedos y anhelos más humanos, como tres comidas al día, pero también afecto: quiere tener sexo con una mujer antes de su eventual muerte, que podría ocurrir muy pronto por la enfermedad no tratada que tiene o por su trabajo como cazador de demonios. Salvo Denji, casi todos los otros personajes del episodio son enemigos y como tales terminan hechos pedazos, lo cual acentúa la soledad del personaje, algo no es tan evidente en la obra original.

Así, a diferencia de otros animes que adaptan el manga con pelos y señales, “Chainsaw Man” tiene desde un inicio la intención de mostrar la soledad del protagonista: los otros personajes solo están para causarle dolor, en el campo abierto donde no hay otras personas, incluso las calles lucen desiertas a su paso. En este vacío de interacciones destaca la relación con Pochita, este perro demonio que saca a Denji de su melancolía y le permite ejercer ternura, imaginar otra vida. “Me gustaría que por lo menos me dejen soñar un poco”, dice antes de que lo envíen a su ejecución. Pochita, al regalarle su corazón, reconoce a Denji como un ser humano, algo que pocos han hecho con él.

El apartado técnico es un caso aparte: animación tradicional mezclada con el rotoscopio, técnica donde se toman como base grabaciones reales para dar fluidez realista a los movimientos. El resultado son secuencias de combate salvaje, precisas en cómo los cuerpos terminan luego de pasar por la cadena de la motosierra. En los rostros la serie sí es un anime típico, pero solo en la justa medida, pues a diferencia de otras series lo caricaturesco, lo deforme de los gestos es reservado a los monstruos y no a los humanos.

El final del episodio es una pista de lo que vendrá: una mujer de pelo rosa, cazadora del gobierno, aparece con acciones contradictorias. Abraza a un Denji hambriento de afecto, pero también le dice que si no se convierte en su “mascota”, lo matará como a un demonio más. Denji, acostumbrado a sufrir, se vende muy barato a su nueva ama, Makima (Tomori Kusunoki). Allí hay una historia incómoda, pero con cuerda para rato.

Arte oficial de "Chainsaw Man". / Crunchyroll

Pensamientos sueltos

La escena inicial de Denji y la puerta parece ser clave para el futuro. No la olviden.

Pochita es demasiado tierno. Palmas para MAPPA por su representación.

El tema de apertura, “Kick Back” de Kenshi Yonezu, está lleno de referencias a películas clásicas: “Fight Club”, “Pulp Fiction”, etc.

Cada episodio tendrá un tema de cierre distinto. El de esta semana fue “Chainsaw Blood” de Vaundy.